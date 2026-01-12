Tajante: la llamativa declaración de Juanfer Quintero ante la posible llegada de Sebastián Villa a River

Luego, profundizó su postura desde un plano más personal. “Sé sobre la calidad que tiene y qué clase de persona es. Obviamente, lo voy a defender”, agregó, en una frase que refleja el vínculo que los une fuera de la cancha, pero que no implica una toma de posición institucional.

Para cerrar, volvió a correr el foco hacia donde entiende que debe estar. “Por el lado de las negociaciones, como jugador no me incumbe eso. Cada uno tomará su rol y sus decisiones”, concluyó, de manera tajante.

¿Por qué surgió el nombre de Villa en River?

En los últimos días se supo que River mantuvo conversaciones con Independiente Rivadavia para intentar avanzar por el pase del delantero colombiano. Villa se despidió de la Lepra mendocina con la intención de salir del club, lo que activó contactos y rumores en este mercado de pases.

El interés de River tomó fuerza rápidamente por el perfil del futbolista y por el impacto que generaría su llegada, no solo desde lo deportivo sino también desde lo simbólico, teniendo en cuenta su pasado en Boca. Esa combinación convirtió el tema en uno de los más comentados del verano.

Sin embargo, el avance de la operación no fue el esperado. El propio presidente de Independiente Rivadavia, Daniel Vila, reconoció públicamente que mantuvo charlas con la dirigencia de River, pero que desde Núñez no volvieron a comunicarse luego de que se informara el monto pretendido por el club mendocino.

En qué estado están hoy las negociaciones

Por el momento, las gestiones aparecen estancadas. No hubo nuevos contactos entre las partes tras conocerse el precio que debía pagar River para adquirir el pase del delantero colombiano. Esa falta de avances enfrió el escenario y dejó la situación en pausa, al menos por ahora.

En ese contexto, Juanfer Quintero se convirtió en el primer protagonista del plantel de River en expresarse públicamente sobre el tema. Su mensaje fue claro: respaldo personal al jugador, pero distancia total respecto de cualquier decisión dirigencial.

Mientras el mercado de pases se mueve, el plantel de River se enfoca en lo deportivo y en la preparación para el inicio de la competencia oficial. El amistoso ante Millonarios fue apenas el primer paso de un año exigente, y desde el cuerpo técnico buscan aislar al grupo de los ruidos externos.

Juanfer Quintero, con su experiencia y liderazgo, eligió un camino intermedio: no esquivó la pregunta, defendió a un amigo y marcó su lugar. El resto, dejó en manos de quienes toman las decisiones. En Núñez, por ahora, el tema Villa sigue abierto, pero sin movimientos concretos.