Gonzalo Montiel contó qué les exige Gallardo a los jugadores para cambiar la cara de River en 2026

En el amistoso ante Millonarios, varios de esos conceptos comenzaron a verse. River presionó alto durante largos pasajes del partido, buscó recuperar rápido la pelota y no resignó protagonismo, incluso cuando el ritmo del encuentro bajó.

Cómo se reflejaron esas exigencias en el partido

Montiel fue uno de los ejemplos más claros de esa búsqueda. Con libertad para proyectarse por la banda derecha, el lateral se mostró activo en ataque y comprometido en la presión, una de las facetas que Gallardo pretende potenciar en su equipo.

River dominó distintos tramos de los 90 minutos, especialmente desde la actitud y la intensidad, dos aspectos que el DT considera innegociables. Si bien se trató de un amistoso y todavía hay cosas por ajustar, la idea comenzó a tomar forma.

“Fue un partido para mejorar, se vio la idea clara del entrenador. Tenemos que seguir creciendo”, analizó Montiel, con una mirada equilibrada que evita la euforia pero rescata los primeros indicios positivos.

Qué rol tiene Montiel en este nuevo proceso

Más allá del gol y del rendimiento individual, Montiel aparece como una voz autorizada dentro del plantel. Su experiencia, su recorrido internacional y su conocimiento del ADN del club lo convierten en una pieza clave para trasladar el mensaje del cuerpo técnico al campo de juego.

El lateral entiende que el desafío pasa por sostener lo que se vio ante Millonarios y profundizarlo con el correr de la pretemporada. La exigencia será mayor cuando empiece la competencia oficial, pero la base que pretende Gallardo ya está marcada.

¿Cómo vio Montiel a los refuerzos de River?

Otro punto que destacó fue la rápida adaptación de las incorporaciones. Consultado por Aníbal Moreno, Fausto Vera y Matías Viña, Montiel fue elogioso y optimista.

“Los vi muy bien, se acoplaron muy bien, son grandísimos jugadores y ojalá nos puedan ayudar tanto ellos como todos nosotros también”, expresó, remarcando la importancia de que los refuerzos se integren rápido a la dinámica del grupo.

En una etapa de reconstrucción futbolística, Gallardo busca que el equipo recupere competitividad, presencia y personalidad. El mensaje es claro y las exigencias están sobre la mesa.

El triunfo ante Millonarios fue apenas el primer paso. Pero, según Montiel, también fue una muestra concreta de que River empezó a caminar en la dirección que marca su entrenador: con intensidad, juego, desborde y el peso de un equipo que quiere volver a ser protagonista.