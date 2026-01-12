En vivo Radio La Red
Gonzalo Montiel contó qué les exige Gallardo a los jugadores para cambiar la cara de River en 2026

Gonzalo Montiel reveló cuáles son los pilares que Marcelo Gallardo les marca al plantel de River en esta pretemporada. Tras el triunfo ante Millonarios, el lateral explicó la idea que busca el DT y cómo intentan llevarla a la cancha.

River comenzó el año con una señal positiva. El triunfo por 1-0 ante Millonarios, en Uruguay, no solo le permitió sumar confianza en el inicio de la pretemporada, sino también empezar a mostrar rasgos de la identidad que Marcelo Gallardo pretende recuperar tras un 2025 irregular. Intensidad, presión alta y protagonismo fueron algunos de los conceptos que se repitieron a lo largo del amistoso.

Leé también Alerta en River: el complejo panorama de los arqueros que preocupa de cara al comienzo del Torneo Apertura
image

El gol del triunfo lo convirtió Gonzalo Montiel desde el punto penal, pero su análisis posterior fue más allá del resultado. El lateral derecho, uno de los referentes del plantel y campeón del mundo con la Selección argentina, puso el foco en el mensaje que baja el entrenador y en las exigencias que atraviesan el día a día del grupo.

Qué identidad busca Gallardo para este River

Montiel fue claro al referirse a la idea madre que atraviesa la pretemporada. “Buscar la identidad que nos pide el entrenador”, resumió, como una consigna que se repite en cada entrenamiento y charla técnica.

Esa identidad, según explicó, tiene puntos bien definidos. Gallardo insiste constantemente en cuatro aspectos que considera fundamentales para que River vuelva a ser un equipo reconocible y dominante: intensidad, juego, desborde y convertirse en un conjunto “pesado” para los rivales.

En el amistoso ante Millonarios, varios de esos conceptos comenzaron a verse. River presionó alto durante largos pasajes del partido, buscó recuperar rápido la pelota y no resignó protagonismo, incluso cuando el ritmo del encuentro bajó.

Cómo se reflejaron esas exigencias en el partido

Montiel fue uno de los ejemplos más claros de esa búsqueda. Con libertad para proyectarse por la banda derecha, el lateral se mostró activo en ataque y comprometido en la presión, una de las facetas que Gallardo pretende potenciar en su equipo.

River dominó distintos tramos de los 90 minutos, especialmente desde la actitud y la intensidad, dos aspectos que el DT considera innegociables. Si bien se trató de un amistoso y todavía hay cosas por ajustar, la idea comenzó a tomar forma.

“Fue un partido para mejorar, se vio la idea clara del entrenador. Tenemos que seguir creciendo”, analizó Montiel, con una mirada equilibrada que evita la euforia pero rescata los primeros indicios positivos.

Qué rol tiene Montiel en este nuevo proceso

Más allá del gol y del rendimiento individual, Montiel aparece como una voz autorizada dentro del plantel. Su experiencia, su recorrido internacional y su conocimiento del ADN del club lo convierten en una pieza clave para trasladar el mensaje del cuerpo técnico al campo de juego.

El lateral entiende que el desafío pasa por sostener lo que se vio ante Millonarios y profundizarlo con el correr de la pretemporada. La exigencia será mayor cuando empiece la competencia oficial, pero la base que pretende Gallardo ya está marcada.

¿Cómo vio Montiel a los refuerzos de River?

Otro punto que destacó fue la rápida adaptación de las incorporaciones. Consultado por Aníbal Moreno, Fausto Vera y Matías Viña, Montiel fue elogioso y optimista.

“Los vi muy bien, se acoplaron muy bien, son grandísimos jugadores y ojalá nos puedan ayudar tanto ellos como todos nosotros también”, expresó, remarcando la importancia de que los refuerzos se integren rápido a la dinámica del grupo.

En una etapa de reconstrucción futbolística, Gallardo busca que el equipo recupere competitividad, presencia y personalidad. El mensaje es claro y las exigencias están sobre la mesa.

El triunfo ante Millonarios fue apenas el primer paso. Pero, según Montiel, también fue una muestra concreta de que River empezó a caminar en la dirección que marca su entrenador: con intensidad, juego, desborde y el peso de un equipo que quiere volver a ser protagonista.

