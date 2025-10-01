"Estalló": aseguran que Vinicius se enojó con Franco Mastantuono tras el partido del Real Madrid

Qué hizo Mastantuono que molestó a Vinicius

Según el artículo de Javi González, el enojo de Vinicius fue acumulativo: varias jugadas frustrantes durante el partido terminaron por hacer estallar al brasileño. La acción clave fue un disparo de Mastantuono al arco, en lugar de combinar con Vini, que entraba libre al área.

“El tiro al arco de Mastantuono terminó por dinamitar el ánimo del brasileño, que no pudo contener su enfado al llegar al banco”, explicó González. El periodista también recordó que momentos antes Vini ya había mostrado molestia cuando Arda Güler prefirió pasarle a Kylian Mbappé en lugar de darle la pelota a él.

Finalmente, Vinicius fue reemplazado en el minuto 70 junto con Mastantuono, y su expresión de fastidio fue captada por las cámaras. La situación generó comentarios en medios y redes, sobre todo porque Mastantuono todavía se encuentra adaptándose al ritmo y estilo del primer equipo del Real Madrid.

Qué dijo Xabi Alonso sobre el incidente

En la conferencia de prensa posterior al partido, Xabi Alonso explicó la situación y restó dramatismo: “Lo de Vini no ha sido una queja. Ha habido un comentario que hemos entendido”, aseguró el técnico. Según el DT, el malestar del brasileño se limitó a esa jugada puntual y no implicó ninguna tensión prolongada ni con el argentino ni con el cuerpo técnico.

De esta manera, Alonso buscó dejar claro que no existía un conflicto interno y que ambos jugadores mantuvieron su profesionalismo durante el encuentro.

Cómo viene Mastantuono en su adaptación al Real Madrid

Franco Mastantuono, exjugador de River, se ha convertido en titular para Xabi Alonso a pesar de su corta experiencia en la élite europea. Su participación en la goleada ante Kairat mostró confianza del entrenador, pero también refleja que el joven aún necesita ajustar su química con compañeros de alto perfil, como Vinicius, Mbappé o Güler.

La reacción de Vini, aunque intensa, también evidencia la presión de los jugadores de mayor jerarquía ante un nuevo compañero que intenta hacerse un lugar en el equipo. Este tipo de episodios son comunes en equipos de alto nivel, donde cada decisión en el campo puede generar tensiones momentáneas.

Balance del partido y lo que viene

Más allá del incidente, el Real Madrid mostró contundencia en Kazajistán. La goleada 5-0 consolidó el buen arranque en la Champions League y dejó al equipo con confianza de cara a los próximos compromisos europeos y de liga.

Mastantuono sigue ganando experiencia, mientras que Vinicius deberá controlar sus impulsos en momentos de frustración. Para el Real Madrid, el foco está en mantener la concentración y la química del equipo, aun cuando surjan pequeños roces dentro del campo.