Deportes
Franco Mastantuono
Real Madrid
FÚTBOL

Real Madrid confirmó la grave lesión de Mastantuono y hay preocupación en la Selección Argentina

El volante argentino de Real Madrid sufrió una importante lesión tras la goleada 4-0 ante Valencia y su presencia en la última gira de la Selección Argentina frente a Angola queda en duda.

Angel Martinez/Getty Images

Angel Martinez/Getty Images

La titularidad de Franco Mastantuono en la goleada 4-0 de Real Madrid sobre Valencia parecía un buen indicio de su estado físico, especialmente pensando en la última gira de la Selección Argentina de 2025. Sin embargo, el volante no terminó el encuentro en plenitud y encendió las alarmas del cuerpo técnico del club y de la Albiceleste.

Leé también Bajo la lupa: las duras críticas de la prensa española a Franco Mastantuono tras el duelo con Ecuador
bajo la lupa: las duras criticas de la prensa espanola a franco mastantuono tras el duelo con ecuador
image

AFP7 / Europa Press

A primera hora de este lunes, Mastantuono se sometió a estudios médicos que confirmaron la sospecha: sufre pubalgia, según indicó el parte oficial de Real Madrid. El comunicado aclara que su evolución será evaluada día a día, y los tiempos de recuperación habituales para este tipo de lesión oscilan entre cuatro y seis semanas, aunque podrían extenderse dependiendo de la gravedad.

Qué significa la pubalgia para Mastantuono y el Real Madrid

La noticia representa un dolor de cabeza para Xabi Alonso, quien había confiado en el exvolante de River para ser titular nuevamente tras varias jornadas en La Liga. La intención era contar con él este martes frente al Liverpool en Champions League, partido previsto para las 17 horas, pero la pubalgia pone en duda su participación.

El jugador ya había sufrido problemas musculares recientemente, lo que generaba cierta preocupación sobre su capacidad de mantener continuidad en el nivel físico requerido por el equipo blanco.

Cómo afecta esto a la Selección Argentina

El diagnóstico también genera alerta en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni, que esperaba a Mastantuono como titular para el amistoso frente a Angola en Luanda, programado para el 14 de noviembre. El volante argentino había sido desafectado de la última doble fecha FIFA, contra Venezuela y Puerto Rico, por una sobrecarga muscular en el muslo izquierdo, por lo que su situación sigue siendo delicada.

Su último partido con la Albiceleste fue hace casi dos meses, en la derrota 1-0 ante Ecuador en Guayaquil, donde vistió la histórica N°10 de Lionel Messi. La nómina oficial de convocados todavía no fue anunciada, y Scaloni no lo descartó oficialmente, aunque todo indica que Mastantuono podría quedar fuera si no evoluciona favorablemente en los próximos días.

¿Qué viene para el volante argentino?

Con la pubalgia confirmada, los próximos días serán clave para determinar si podrá reincorporarse a los entrenamientos y partidos de Real Madrid, y por ende, si podrá disputar la última cita internacional del año con Argentina. La combinación de exigencias físicas y los tiempos de recuperación naturales para esta lesión convierten su situación en un tema a seguir de cerca.

Por ahora, tanto el club como la Selección monitorean su evolución y no se descartan alternativas si finalmente Mastantuono no llega a estar en condiciones. La atención de los fanáticos argentinos estará puesta en su recuperación y en las decisiones de Scaloni sobre la convocatoria final.

