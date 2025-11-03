Real Madrid confirmó la grave lesión de Mastantuono y hay preocupación en la Selección Argentina

El jugador ya había sufrido problemas musculares recientemente, lo que generaba cierta preocupación sobre su capacidad de mantener continuidad en el nivel físico requerido por el equipo blanco.

Cómo afecta esto a la Selección Argentina

El diagnóstico también genera alerta en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni, que esperaba a Mastantuono como titular para el amistoso frente a Angola en Luanda, programado para el 14 de noviembre. El volante argentino había sido desafectado de la última doble fecha FIFA, contra Venezuela y Puerto Rico, por una sobrecarga muscular en el muslo izquierdo, por lo que su situación sigue siendo delicada.

Su último partido con la Albiceleste fue hace casi dos meses, en la derrota 1-0 ante Ecuador en Guayaquil, donde vistió la histórica N°10 de Lionel Messi. La nómina oficial de convocados todavía no fue anunciada, y Scaloni no lo descartó oficialmente, aunque todo indica que Mastantuono podría quedar fuera si no evoluciona favorablemente en los próximos días.

¿Qué viene para el volante argentino?

Con la pubalgia confirmada, los próximos días serán clave para determinar si podrá reincorporarse a los entrenamientos y partidos de Real Madrid, y por ende, si podrá disputar la última cita internacional del año con Argentina. La combinación de exigencias físicas y los tiempos de recuperación naturales para esta lesión convierten su situación en un tema a seguir de cerca.

Por ahora, tanto el club como la Selección monitorean su evolución y no se descartan alternativas si finalmente Mastantuono no llega a estar en condiciones. La atención de los fanáticos argentinos estará puesta en su recuperación y en las decisiones de Scaloni sobre la convocatoria final.