GP de Abu Dhabi: grilla de largada, posiciones y la última carrera de Colapinto en 2025
El piloto argentino largará desde el fondo en Yas Marina, en una carrera que definirá al nuevo campeón del mundo. Cómo quedó la grilla completa y así están las tablas de pilotos y constructores.
GP de Abu Dhabi: grilla de largada, posiciones del campeonato y la última carrera de Colapinto en 2025
El piloto argentino Franco Colapinto, a bordo de su Alpine, vuelve a decir presente este domingo 7 de diciembre en la última carrera de la temporada 2025 de la Fórmula 1, en el marco del Gran Premio de Abu Dhabi, que se disputa en el Circuito de Yas Marina. La cita no solo marca el cierre del calendario, sino que además define al nuevo campeón del mundo, en una batalla abierta entre Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri.
Colapinto, que viene de una clasificación complicada, largará desde el fondo de la grilla tras terminar último en la Q1, luego de sufrir problemas de agarre que condicionaron todo su fin de semana.
“Hice dos track limits similares. No tenía grip atrás, otra vez. Estuve todo el día peleando con lo mismo. Cambiamos un par de cosas y no tengo el grip que necesito. Es muy difícil”, explicó el argentino tras la clasificación en diálogo con ESPN.
Cómo quedó la largada del GP de Abu Dhabi
Si bien Colapinto partirá desde las últimas posiciones, la pole position quedó en manos de Max Verstappen, quien buscará su quinto título mundial con Red Bull. A su lado se ubica Lando Norris, líder del campeonato antes de la última fecha. Más atrás aparece Oscar Piastri, el tercer aspirante a la corona con McLaren.
La grilla completa refleja la enorme paridad de la temporada y anticipa una carrera de definición total, con estrategias abiertas y alto riesgo en cada maniobra.
Dónde ver en vivo el GP de Abu Dhabi desde Argentina
Toda la acción del Gran Premio podrá seguirse:
En vivo por TV: Fox Sports
Streaming: Disney+ Premium
Plataforma oficial: F1TV (planes desde 8 dólares mensuales)
Tres pilotos por un título: qué necesita cada uno para ser campeón
La definición del campeonato 2025 llega con tres protagonistas en carrera:
Lando Norris (McLaren): llega como líder del torneo y depende de sí mismo. Con un podio aseguraría el título sin mirar a sus rivales.
Max Verstappen (Red Bull): parte desde la pole y necesita ganar la carrera y que Norris no termine segundo.
Oscar Piastri (McLaren): tiene una chance más matemática que deportiva: necesita ganar y que Max y Norris queden muy relegados.
La tensión es total y Abu Dhabi promete una de las definiciones más ajustadas de los últimos años.
Detalles del Circuito de Yas Marina
El GP de Abu Dhabi celebra este año su 17ª edición en el calendario de la Fórmula 1. El trazado cuenta con:
Longitud: 5.281 metros
Curvas: 16
Zonas de DRS: 2
Récord de vuelta en carrera:
Kevin Magnussen (2024): 1:25.637
Máximo ganador del circuito:
Lewis Hamilton, con cinco victorias
Ganador del GP 2024:
Lando Norris, con McLaren
El fin de semana de Colapinto: entre la ilusión y las dificultades
Para Franco Colapinto, el fin de semana fue cuesta arriba desde las prácticas libres. El Alpine mostró falta de ritmo, especialmente en el eje trasero, una falencia que se repitió en clasificación y terminó condicionando su posición de salida.
Pese al resultado, el argentino buscará aprovechar cualquier incidencia, abandono o auto de seguridad para escalar posiciones y cerrar su temporada con una actuación decorosa en la máxima categoría.