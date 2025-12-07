GP de Abu Dhabi: grilla de largada, posiciones y la última carrera de Colapinto en 2025

La grilla completa refleja la enorme paridad de la temporada y anticipa una carrera de definición total, con estrategias abiertas y alto riesgo en cada maniobra.

image

Dónde ver en vivo el GP de Abu Dhabi desde Argentina

Toda la acción del Gran Premio podrá seguirse:

En vivo por TV: Fox Sports

Streaming: Disney+ Premium

Plataforma oficial: F1TV (planes desde 8 dólares mensuales)

Tres pilotos por un título: qué necesita cada uno para ser campeón

La definición del campeonato 2025 llega con tres protagonistas en carrera:

Lando Norris (McLaren): llega como líder del torneo y depende de sí mismo. Con un podio aseguraría el título sin mirar a sus rivales.

Max Verstappen (Red Bull): parte desde la pole y necesita ganar la carrera y que Norris no termine segundo.

Oscar Piastri (McLaren): tiene una chance más matemática que deportiva: necesita ganar y que Max y Norris queden muy relegados.

La tensión es total y Abu Dhabi promete una de las definiciones más ajustadas de los últimos años.

Detalles del Circuito de Yas Marina

El GP de Abu Dhabi celebra este año su 17ª edición en el calendario de la Fórmula 1. El trazado cuenta con:

Longitud: 5.281 metros

Curvas: 16

Zonas de DRS: 2

Récord de vuelta en carrera: Kevin Magnussen (2024): 1:25.637

Máximo ganador del circuito: Lewis Hamilton, con cinco victorias

Ganador del GP 2024: Lando Norris, con McLaren



El fin de semana de Colapinto: entre la ilusión y las dificultades

Para Franco Colapinto, el fin de semana fue cuesta arriba desde las prácticas libres. El Alpine mostró falta de ritmo, especialmente en el eje trasero, una falencia que se repitió en clasificación y terminó condicionando su posición de salida.

Pese al resultado, el argentino buscará aprovechar cualquier incidencia, abandono o auto de seguridad para escalar posiciones y cerrar su temporada con una actuación decorosa en la máxima categoría.