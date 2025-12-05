En vivo Radio La Red
Qué le pasó a Colapinto en las primeras prácticas de Abu Dabi: del gran arranque a un cierre dramático

El piloto argentino de Alpine pasó de un prometedor 10° puesto en la primera práctica a un mal resultado en la segunda sesión del GP de Abu Dabi. Analizó lo ocurrido, marcó su preocupación y explicó qué tendrán que revisar de cara al fin de semana.

Franco Colapinto inició el último fin de semana de la temporada de Fórmula 1 con sensaciones encontradas. El piloto argentino de Alpine, en su segunda participación oficial en un Gran Premio, completó las dos primeras prácticas libres del GP de Abu Dabi y pasó de un sólido 10° puesto en la FP1 a un lejano 19° en la FP2. La diferencia en el rendimiento lo desconcertó al punto de admitir públicamente que hubo “cosas difíciles de entender”.

image

En la primera sesión del viernes, Colapinto se ubicó décimo a solo 0.370s del mejor tiempo de Lando Norris. Fue un entrenamiento especial: participaron nueve rookies, lo que permitió comparar ritmos entre debutantes y jóvenes talentos que buscan su lugar en la categoría. Pero la caída en la segunda tanda fue abrupta: quedó 19°, a +1.688s del McLaren del propio Norris.

No entiendo cómo los otros mejoran tanto y nosotros empeoramos tanto”, dijo con crudeza en diálogo con ESPN, dejando en claro que la brecha entre una práctica y otra fue inesperada incluso para él.

Qué le pasó a Colapinto entre la FP1 y la FP2

El argentino ofreció dos explicaciones parciales:

  • Una parte de la pérdida de rendimiento podría estar vinculada a las condiciones de la pista.

  • La otra, más preocupante, al comportamiento del auto en simulación de clasificación.

Ritmo de carrera, bien. De Qualy, muy mal. Muy lejos. Hay que entender esta noche por qué”, expresó en Fox Sports.

Luego amplió: “En la FP1 estuvimos a tres décimas y una vuelta que podía mejorar un par más. En la FP2 hice el mismo tiempo, apenas una décima mejor, con la pista más fría. Es algo bastante raro. Hay que ver la data y entenderlo”.

Más allá del resultado, Colapinto rescató una señal positiva: “Me sentí mejor con el auto, que es lo más importante. Después hay que tratar de entender por qué estamos tan lejos”.

Posiciones en la primera práctica libre en el GP de Abu Dabi

  • 1. Lando Norris (McLaren): 1m 24.485s
  • 2. Max Verstappen (Red Bull): + 0.008
  • 3. Charles Leclerc (Ferrari): + 0.016
  • 4. Kimi Antonelli (Meredes): + 0.123
  • 5. Nico Hulkenberg (Sauber): + 0.144
  • 6. George Russell (Mercedes): + 0.248
  • 7. Gabriel Bortoleto (Sauber): + 0.257
  • 8. Oliver Bearman (Haas): + 0.274
  • 9. Carlos Sainz (Williams): + 0.286
  • 10. Franco Colapinto (Alpine): + 0.370
  • 11. Ryo Hirakawa (Haas): + 0.449
  • 12. Isak Hadjar (Racing Bulls): + 0.492
  • 13. Paul Aron (Alpine): + 0.719
  • 14. Patricio 0'Ward (McLaren): + 0.761
  • 15. Arvid Lindblad (Red Bull): + 0.771
  • 16. Arthur Leclerc (Ferrari): + 0.875
  • 17. Ayuma Iwasa (Racing Bulls): + 0.990
  • 18. Luke Browning (Williams): + 1.005
  • 19. Jak Crawford (Aston Martin): + 1.404
  • 20. Cian Shields (Aston Martin): + 1.947

Posiciones en la segunda práctica libre en el GP de Abu Dabi

  • 1. Lando Norris (McLaren): 1m23.083s
  • 2. Max Verstappen (Red Bull): + 0.379
  • 3. George Russell (Mercedes): + 0.379
  • 4. Oliver Bearman (Haas): + 0.418
  • 5. Nico Hulkenberg (Sauber): + 0.467
  • 6. Gabriel Bortoleto (Sauber): + 0.487
  • 7. Isack Hadjar (Racing Bulls): + 0.574
  • 8. Charles Leclerc (Ferrari): + 0.575
  • 9. Fernando Alonso (Aston Martin): + 0.625
  • 10. Kimi Antonelli (Mercedes): + 0.625
  • 11. Oscar Piastri (McLaren): + 0.680
  • 12. Lance Stroll (Aston Martin): + 0.749
  • 13. Carlos Sainz (Williams): + 0.789
  • 14. Lewis Hamilton (Ferrari): + 0.856
  • 15. Alex Albon (Williams): + 0.867
  • 16. Esteban Ocon (Has): + 0.875
  • 17. Yuki Tsunoda (Red Bull): + 1.220
  • 18. Liam Lawson (Racing Bulls): + 1.391
  • 19. Franco Colapinto (Alpine): + 1.688
  • 20. Pierre Gasly (Alpine): + 1.880

Cuándo vuelve a correr Colapinto en Abu Dabi

La actividad continuará este sábado 6 de diciembre con:

  • Práctica Libre 3: 07:30 a 08:30 (hora Argentina)

  • Clasificación: 11:00 (hora Argentina)

La carrera será el domingo 7 de diciembre, desde las 10:00.

Cómo es el circuito de Yas Marina y por qué importa para el rendimiento

El circuito de Yas Marina, sede del GP de Abu Dabi desde 2009, combina sectores de alta velocidad con curvas de baja y media que exigen un equilibrio aerodinámico difícil de perfeccionar.

Datos del circuito:

  • Primer Gran Premio: 2009

  • Número de vueltas: 58

  • Longitud: 5,281 km

  • Distancia total: 306,183 km

  • Récord de vuelta: 1:26.103 (Max Verstappen, 2021)

Los cambios de temperatura entre sesiones —como ocurrió entre la FP1 y la FP2— pueden modificar el comportamiento de los neumáticos y del auto, un punto clave para entender parte de la caída en el rendimiento de Colapinto.

Qué puede esperar Colapinto para el resto del fin de semana

Si bien el retroceso en la FP2 generó preocupación, el sentir del piloto fue claro: hay margen para corregir y la sensación general al volante fue mejor que en otras ocasiones.

La clave estará en la revisión de datos junto a Alpine, especialmente en la simulación de clasificación. Si logran entender dónde se perdió el tiempo —y por qué el resto mejoró tanto—, Colapinto podría aspirar a una recuperación el sábado.

El argentino ya dejó una señal de su mentalidad: habló con sinceridad, asumió la autocrítica y puso el foco en el trabajo interno. La incógnita ahora es si Alpine tendrá la capacidad de responderle con un auto competitivo para cerrar la temporada de la mejor manera.

