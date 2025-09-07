En vivo Radio La Red
Gran Premio de Italia 2025, en vivo: Franco Colapinto corre en el histórico Autódromo de Monza

El piloto argentino Franco Colapinto finalizó 18° en la clasificación, pero ganó una posición por la penalización a Isack Hadjar y largará 17° este domingo en el histórico Autódromo de Monza.

Este fin de semana la Fórmula 1 se desarrolla en el histórico Autódromo Nacional de Monza en el que se disputa el Gran Premio de Italia, el 16° de la temporada 2025. Max Verstappen fue el más rápido en la clasificación y se quedó con la pole position, apenas 0.077 segundos por delante de Lando Norris, mientras que Oscar Piastri completó el top 3.

Franco Colapinto, en tanto, no logró superar la Q1 y había cerrado la sesión en el 18° puesto. Sin embargo, tras la penalización a Isack Hadjar, quien deberá largar desde boxes, el argentino avanzó un lugar en la parrilla y partirá 17°, un escenario similar al de 2024, cuando debutó en este mismo circuito con Williams.

image

¿Cómo es el circuito del Gran Premio de Italia?

El Gran Premio de Italia se disputa en el legendario Autódromo Nacional de Monza, inaugurado en 1922. Se trata del tercer trazado construido en el mundo especialmente para carreras, después de Brooklands (Reino Unido) e Indianápolis (Estados Unidos). Su diseño original incluía curvas peraltadas y extensas zonas de campo abierto, parte de las cuales aún forman parte del recorrido actual.

  • Longitud del circuito: 5,793 kilómetros

  • Número de vueltas: 53

  • Distancia total de carrera: 306,72 kilómetros

  • Récord de vuelta: 1:21.046, Rubens Barrichello (2004)

F1: a qué hora se corre el GP de Italia

  • Argentina: 10 horas
  • Brasil: 10 horas
  • Uruguay: 10 horas
  • Paraguay: 9 horas
  • Chile: 9 horas
  • Bolivia: 9 horas
  • Venezuela: 9 horas
  • Perú: 8 horas
  • Ecuador: 8 horas
  • Colombia: 8 horas
  • México: 7 horas

