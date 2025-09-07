Gran Premio de Italia 2025, en vivo: Franco Colapinto corre en el histórico Autódromo de Monza

Este fin de semana la Fórmula 1 se desarrolla en el histórico Autódromo Nacional de Monza en el que se disputa el Gran Premio de Italia, el 16° de la temporada 2025. Max Verstappen fue el más rápido en la clasificación y se quedó con la pole position, apenas 0.077 segundos por delante de Lando Norris, mientras que Oscar Piastri completó el top 3.
¿Cómo es el circuito del Gran Premio de Italia?
El Gran Premio de Italia se disputa en el legendario Autódromo Nacional de Monza, inaugurado en 1922. Se trata del tercer trazado construido en el mundo especialmente para carreras, después de Brooklands (Reino Unido) e Indianápolis (Estados Unidos). Su diseño original incluía curvas peraltadas y extensas zonas de campo abierto, parte de las cuales aún forman parte del recorrido actual.
Longitud del circuito: 5,793 kilómetros
Número de vueltas: 53
Distancia total de carrera: 306,72 kilómetros
Récord de vuelta: 1:21.046, Rubens Barrichello (2004)