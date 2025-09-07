Gran Premio de Italia 2025, en vivo: Franco Colapinto corre en el histórico Autódromo de Monza

Este fin de semana la Fórmula 1 se desarrolla en el histórico Autódromo Nacional de Monza en el que se disputa el Gran Premio de Italia, el 16° de la temporada 2025. Max Verstappen fue el más rápido en la clasificación y se quedó con la pole position, apenas 0.077 segundos por delante de Lando Norris, mientras que Oscar Piastri completó el top 3.