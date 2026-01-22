Maxi López se metió en la guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi: qué inesperado consejo les dio

Wanda Nara y Mauro Icardi volvieron a recrudecer la feroz guerra que mantienen hace un largo tiempo al cruzarse distintos mensajes desde sus cuentas de Instagram.
El ex futbolista Maxi López dio su visión acerca del nuevo enfrentamiento que se desató en las últimas horas entre Wanda Nara y Mauro Icardi.
La conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) publicó unos chats privados entre los dos y desató la furia del deportista, quien desmintió rotundamente tener contacto reciente con su ex.
En ese contexto de absoluta tensión, Maxi López habló con Intrusos (América Tv) y dio su opinión en el conflicto. Primero se refirió a su trabajo en el straming de Olga y las grabaciones del reality que conduce su ex.
"Estoy vijando mucho igual lo hice toda la vida. Me gusta esto de Buenos Aires - Mar del Plata, Mar del Plata- Buenos Aires, me tiene atrapado", reconoció.
Consultado sobre la guerra entre Wanda y Mauro, Maxi López comentó: "Supongo que algún día se arreglarán las cosas. Tienen hijos juntos, ojalá se puedan calmar en algún momento y puedan resolver, eso es lo que puedo opinar yo".
Y evitó meterse en detalles puntuales del conflicto: "Voy a hacer un no comment porque son cosas de ellos personalmente y no me gustaría opinar".
En base a su reconciliación con Wanda tras el correr de los años, observó: "Nosotros después de mucho tiempo pudimos resolverlo y hoy estamos viviendo un momento que está bueno para los chicos. Obviamente todo lleva una maduración, es normal, por ahí está muy vivo todo".
"Yo recomiendo la tranquilidad porque después los chicos son los primeros damnificados en cualquier pareja donde se separan los padres. Ojalá lo puedan solucionar. Wanda hizo un primer paso, tal vez quiere arreglar las cosas, no lo sé, no lo hablé, pero al final está bueno por las nenas", dejó picando el ex futbolista.
En el final fue consultado por la abogada Ana Rosenfeld, con quien tiene diferencias hace tiempo, y cerró con una sonrisa antes de retirarse: "Anita, todo bien, le mando muchos besos. Siempre fui un buen pibe. Pasado, pisado y ahora vamos para adelante".
Gimena Accardi dio detalles del accionar nocturno de Maxi López en la temporada de Mar del Plata, ya que ambos suelen compartir salidas junto a sus compañeros en Olga.
En charla con el programa Cortá por Lozano (Telefe), la actriz dio detalles de su primer verano de soltera y los momentos divertidos que suele compartir con el grupo de trabajo.
"En el grupo de Olga somos más de 30 con técnica y producción y salimos todos juntos de acá para allá en un grupito que se armó. Nadie cu... en Olga. El finde hubo una fiesta y a las cinco ya empezó a salir el sol y vos todavía estás medio en el pico porque llegaste a las 3 de la mañana", dijo Gimena Accardi entre risas.
A lo que Pía Shaw agregó: "Maxi López sale con ellos". Verónica Lozano, desde el estudio, comentó entre risas: “No lo podemos parar a Maxi López, quedó allá la pobre Daniela (Christiansson) recién parida, y él está acá...“.
Y la ex de Nico Vázquez defendió a su compañero de streaming: “El tipo es un señor, impoluto, se queda parado como una estaca en el boliche. Se lo ve de todos lados, un faro en el boliche”, haciendo referencia a su estatura.
“Cada tanto vamos a hablarle porque él está tranquilo, solo en la mesa, parado y vamos a ver si respira”, cerró entre risas la actriz sobre la tranquilidad con la que vive el ex futbolista esas divertidas salidas entre compañeros de trabajo.