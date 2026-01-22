Tras la estampita de MasterChina, Wanda Nara respondió con un recuerdo y dejó expuesto a Mauro Icardi

"Fue una experiencia increíble porque me gusta la cocina y me gusta el programa. Ya veníamos siguiendo las ediciones anteriores y la verdad que hoy estar acá y acompañando a Wanda en este nuevo desafío fue una cosa muy linda, emotiva y muy increíble para mí", expresaba en aquella entrevista Icardi.

El delantero también se mostraba sentimental: "Creo que la cocina, no solo para mí, sino en todas las casas es un sinónimo de familia, un sinónimo de amor y en mi casa, siempre, la cocina está presente".

Y hasta revelaba detalles íntimos de su infancia: "Mi papá es muy buen cocinero, mi mamá también. Siempre nos inculcaron en la familia la cocina y y hoy en día lo puedo lo puedo ejercer con mis hijos, con mi familia. En mi casa me gusta cocinar, me gusta hacer mucho asado".

Un detalle que ahora, con ironía, vale remarcar: ese asado no podrá compartirlo con la China, ya que ella es vegetariana.

El Wandagate suma así un nuevo capítulo, con estampitas, frases demoledoras y recuerdos televisivos.

Qué decía el mensaje de Mauro Icardi que Wanda Nara quiso tapar

El Wandagate volvió a encenderse este miércoles y sumó un capítulo más a la interminable saga mediática que tiene como protagonistas a Wanda Nara y Mauro Icardi. Todo comenzó con declaraciones de la empresaria, quien en sus redes y en una entrevista con Intrusos (América TV) aseguró que la relación con el futbolista estaba atravesando un momento de calma. Según ella, habían retomado el contacto y, pese a las diferencias, subrayó que siempre iban a "ser familia”.

Esa imagen de paz, sin embargo, se desmoronó rápidamente. Apenas unas horas después, Icardi salió con un descargo extenso en sus redes sociales, desmintiendo de manera tajante las palabras de su ex. Lejos de mostrarse conciliador, el delantero repasó episodios del pasado que, según explicó, marcaron un quiebre definitivo y justifican por qué ya no la considera parte de su entorno cercano. El tono fue duro, frontal y dejó claro que la calma estaba muy lejos de concretarse.

Wanda, fiel a su estilo, no se quedó atrás y decidió contraatacar. En sus historias de Instagram compartió una serie de chats privados con el objetivo de demostrar que el vínculo con Icardi seguía existiendo. Pero al día siguiente, el futbolista volvió a pronunciarse públicamente y se tomó el tiempo de responder uno por uno los mensajes que ella había mostrado.

Entre las capturas, hubo una que generó especial revuelo: una llamada perdida del 19 de noviembre desde el teléfono de Icardi hacia Wanda. En ese intercambio, ella contestaba con un “¿todo bien?”, mientras que él respondía con un texto parcialmente oculto. Lo único que se alcanzaba a leer era el inicio, “Sí, sí, todo bien”, y el cierre: “Nada más que eso”. Ante las especulaciones, Mauro aclaró que esa comunicación había sido completamente accidental.

El trasfondo de aquel cruce se conoció horas más tarde en Puro Show (El Trece). Fue allí donde Angie Balbiani aportó detalles clave y reveló cómo se había gestado el supuesto “buen diálogo” al que hacía referencia Wanda. Según relató la panelista, unos quince días atrás la conductora comenzó a escribir en el grupo de WhatsApp que comparte con Icardi y con la licenciada Mattera, quien lleva adelante la causa de familia en la Justicia.

“Wanda empieza a escribir como si anduvieran bien, como diciendo ‘qué lindo nos llevamos’. Cuando le preguntan, ella dice que con Mauro empezaron a hablar. No mintió, porque habló por el grupo, pero estaba monologando, hablando sola”, explicó Balbiani. Después de eso, agregó, llegaron las imágenes que Wanda publicó en Instagram asegurando que mantenía buena relación con todos sus ex.

El momento más fuerte se dio cuando la periodista mostró el mensaje completo que Wanda había decidido tapar. El texto de Icardi decía: “Sí, sí, todo bien. Estábamos haciendo capturas de las pruebas de 2021, donde te pedía que no vuelvas a París, que te quedes en Milán. Que le cagaste las vacaciones a los chicos en Cerdeña para meterlos a jugar en cualquier lado a las afueras de París con 45 grados de calor, con tal de no irte cuando te decía que estábamos separados. Más las grabaciones y todo lo que tengo que presentarle a los abogados. En una de las bajadas de chats apreté la llamada porque me llamabas 500 veces por día, nada más que eso”.