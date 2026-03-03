En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Lucas Blondel
Boca
FÚTBOL

Lucas Blondel se va de Boca: en qué club jugará y el cupo clave que libera en el Xeneize

El lateral derecho de 29 años dejará Boca a préstamo. La operación, que está a detalles de cerrarse, le permitirá al club de La Ribera liberar un cupo para sumar un refuerzo antes del 10 de marzo.

Lucas Blondel se va de Boca: en qué club jugará y el cupo clave que libera en el Xeneize

Después de varios meses relegado y fuera de la consideración de Claudio Úbeda, la historia de Lucas Blondel en Boca Juniors está a punto de llegar a su fin. El lateral derecho continuará su carrera en Huracán, que avanzó en las negociaciones para incorporarlo a préstamo hasta diciembre y con opción de compra.

Leé también Cuatro sin ganar y clima tenso: la postura que tomó la dirigencia de Boca con Claudio Úbeda
cuatro sin ganar y clima tenso: la postura que tomo la dirigencia de boca con claudio ubeda
image

Las tratativas entre las dirigencias están prácticamente cerradas y solo restan detalles formales para que se oficialice su salida. La operación responde a un pedido exclusivo de Diego Martínez, actual entrenador del Globo, quien ya lo dirigió durante su paso previo por el Xeneize.

Por qué Lucas Blondel deja Boca

La salida se explica por una cuestión estrictamente deportiva. A pesar de que la partida de Luis Advíncula a comienzos de año y la merma en el rendimiento de Juan Barinaga parecían abrirle una oportunidad, Blondel no sumó minutos oficiales en lo que va de la temporada.

El único registro reciente fue su participación en un amistoso ante Peñarol. En competencia oficial, su último partido data del 19 de mayo de 2025, cuando Boca cayó 1-0 frente a Independiente en los cuartos de final del Torneo Apertura.

Desde entonces, su situación no se modificó. No fue considerado por el cuerpo técnico y la dirigencia dio el visto bueno para buscarle una salida que le permita recuperar continuidad.

El propio jugador había dejado en claro su sentir hace poco tiempo. “Siempre me sentí mucho mejor dentro de una cancha con gente al lado que solo…”, expresó en diálogo con La Fábrica del Podcast. Y profundizó sobre el impacto de la inactividad: “Cuesta no jugar. Yo creo que esa es la parte más difícil para un jugador, el no sentirse útil”.

Qué implica su salida para Boca en el mercado de pases

Más allá de lo deportivo, la operación tiene una consecuencia directa en el armado del plantel. Con la cesión de Blondel, Boca liberará un cupo que le permitirá volver al mercado de pases en busca de un refuerzo.

El club tiene tiempo hasta el 10 de marzo para concretar una incorporación. En ese contexto, y para sorpresa de muchos, surgió el nombre de Sebastián Villa como posible apuntado para reforzar el equipo.

En paralelo, el último paso necesario para destrabar la llegada de Blondel a Huracán se resolvió en las últimas horas: el Globo cedió al juvenil Natanael Samaniego a Paraguay y consiguió el cupo requerido para incorporar al lateral a préstamo hasta diciembre, con opción de compra.

De esta manera, el defensor dejará La Bombonera para mudarse al Ducó en busca de los minutos que no tuvo en el último tiempo.

Cómo fue el paso de Blondel por Boca

Boca abonó 1.850.000 dólares en julio de 2023 para ejecutar la cláusula de rescisión que Blondel tenía con Tigre. Desde su llegada, el lateral —nacionalizado suizo— disputó 32 partidos con la camiseta azul y oro, convirtió cuatro goles y aportó una asistencia.

Durante su ciclo en el club, supo ser titular bajo la conducción de Fernando Gago y también en el breve interinato de Mariano Herrón. Además, había mostrado un buen nivel con Diego Martínez antes de sufrir un esguince de rodilla y la posterior ruptura del ligamento cruzado anterior, lesión que lo mantuvo varios meses fuera de las canchas.

Desde la llegada de Miguel Russo, no volvió a sumar minutos oficiales. La situación no cambió con Úbeda al frente del plantel, tras el fallecimiento del histórico entrenador, y su nombre quedó definitivamente relegado en la consideración.

Ahora, con 29 años, Blondel buscará relanzar su carrera en Huracán, en un contexto diferente y bajo la conducción de un técnico que ya conoce sus cualidades. Para Boca, en tanto, la operación representa una oportunidad de reconfigurar el plantel y sumar una pieza más antes del cierre del libro de pases.

El desenlace está al caer y marcará el final de un ciclo que, entre lesiones y falta de continuidad, nunca terminó de consolidarse en La Ribera.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Lucas Blondel Boca Huracán
Notas relacionadas
Alarma en Boca: un titular en duda y preocupación total antes de visitar a Lanús
Boca y una enfermería llena: uno por uno, qué tienen los ocho lesionados y cuándo vuelven
Morena Beltrán reveló que jugadores de Boca, compañeros de Lucas Blondel, la invitaron a salir

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar