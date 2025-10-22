En vivo Radio La Red
Un club europeo lanzó una camiseta inspirada en River: "La misma sangre"

Un importante club europeo presentó su tercera camiseta con una clara inspiración en River, reforzando un lazo histórico que ya lleva más de siete décadas.

Torino volvió a rendir homenaje a River y a una amistad que trascendió generaciones. En el lanzamiento de su tercera camiseta para la temporada 2025/26, el conjunto italiano presentó una indumentaria inspirada en el Millonario, con la banda cruzada como protagonista y un mensaje que emocionó a los hinchas de ambos clubes: “Compartimos la misma sangre, hermano.”

El gesto, que rápidamente se viralizó en redes sociales, reafirma uno de los vínculos más entrañables del fútbol mundial. Torino etiquetó a River en su publicación y el club de Núñez no tardó en responder con un mensaje en italiano: “Unidos por siempre.”

Cómo es la camiseta que Torino dedicó a River

La nueva tercera camiseta del Torino es completamente negra, con detalles bordó en el escudo, los sponsors y el pantalón. Pero su rasgo más distintivo está en el pecho: una banda desvanecida cruza la parte frontal en homenaje a River Plate.

En la parte alta del dorso, los escudos de ambas instituciones aparecen fusionados junto a la frase “Eterna amistad”, reforzando la conexión que nació hace más de 70 años.

El protagonista de la presentación fue Giovanni Simeone, delantero argentino nacido en Núñez e hijo del exjugador y técnico Diego Simeone, que actualmente viste los colores del Torino. La camiseta ya está disponible para los hinchas del club italiano y para los fanáticos millonarios que quieran sumar esta pieza simbólica a su colección.

Por qué Torino y River tienen una amistad tan profunda

El vínculo entre River y Torino se remonta a una tragedia que conmovió al mundo del fútbol. El 4 de mayo de 1949, el avión que trasladaba al plantel del Grande Torino —uno de los equipos más poderosos de Europa en ese momento— se estrelló en la colina de Superga, en Italia. Ninguno de los 31 tripulantes sobrevivió.

Apenas se conoció la noticia, el entonces presidente de River, Antonio Vespucio Liberti, tomó una decisión que marcó la historia: organizar un viaje solidario a Turín para disputar un amistoso a beneficio de las familias de las víctimas.

El recorrido fue largo: Morón, Río de Janeiro, Dakar, Lisboa, Roma y finalmente Turín. La travesía duró 34 horas, pero el gesto de solidaridad dejó una huella imborrable.

El 25 de mayo de 1949, River jugó ante un combinado formado por jugadores italianos en el estadio Comunale. El encuentro terminó 2-2 ante más de 50 mil espectadores, y toda la recaudación —unos 28 millones de liras— fue destinada a ayudar a las familias afectadas por la tragedia.

Un lazo que sigue vivo

Desde aquel día, Torino y River mantienen una relación de respeto y afecto mutuo. En varias ocasiones, ambos clubes han intercambiado homenajes, camisetas y mensajes en fechas conmemorativas.

Ahora, con esta nueva camiseta, el equipo de Turín vuelve a recordar ese lazo eterno que nació de la tragedia y se transformó en hermandad. Un gesto que trasciende los colores y las fronteras, y que reafirma que, como escribió Torino en su mensaje: “Compartimos la misma sangre, hermano.”

