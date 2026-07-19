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Lionel Scaloni tras la final del Mundial 2026: "Nos gustaría haber ganado, pero..."

El director técnico de la Selección Argentina lamentó la caída en la final del Mundial 2026, elogió el enorme esfuerzo de sus dirigidos y pidió valorar el camino.

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Foto: Reuters 

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El dolor por la oportunidad esquiva en la prórroga no empañó el profundo orgullo que el cuerpo técnico siente por el recorrido realizado en territorio norteamericano. Scaloni, tras la derrota de la Selección Argentina en la final del Mundial, expresó: "Hay que darle validez al haber llegado acá". El estratega del combinado nacional se mostró reflexivo en sus declaraciones institucionales. El entrenador de la Albiceleste se lamentó por la caída por 1-0 ante España en el alargue, pero destacó la entrega de los jugadores. Además, reconoció el esfuerzo: "Llegamos muy justo" a la instancia decisiva del certamen.

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Las sensaciones del director técnico combinaron la desazón lógica por el resultado adverso con una firme defensa del espíritu competitivo que demostró su plantel en el MetLife Stadium. "Tristeza, pero hemos dejado todo. Tengo un montón de cosas para decir de cómo llegamos acá, pero no vale la pena. Agradecimiento eterno a estos chicos que llegaron a otra final y compitieron. Ellos fueron mejores, pero me guardo un gran recuerdo de este grupo, tenemos que darle validez a haber llegado acá, cuesta un montón", dijo el entrenador en la nota protocolar en el campo de juego instantes después de la finalización del encuentro.

En su mensaje, el conductor de la Scaloneta hizo hincapié en la importancia de mantener la templanza institucional y deportiva frente a los momentos adversos que presenta el deporte de alta competencia. El técnico reconoció que esto es parte del fútbol: "Somos grandes en la victoria y debemos serlo en la derrota. Asumimos haber perdido, dimos todo, llegamos en un momento muy justo, pero si dejan todo como hoy es un gran ejemplo para nuestra gente y país. Se pierde y hay que levantarse otra vez", transmitiendo una línea clara de cara al futuro.

Qué dificultades físicas tuvo la Selección Argentina en la final del Mundial 2026

El conjunto albiceleste debió afrontar el partido decisivo con futbolistas al límite desde lo físico y sufrió bajas obligadas en la estructura de la defensa.

El desarrollo táctico del compromiso frente a La Roja estuvo fuertemente condicionado por los imponderables médicos que afectaron a piezas claves del esquema. Aunque Scaloni no quiso puntualizar en detalles, Argentina afrontó dificultades físicas durante los 90 minutos y perdió a su dupla de zagueros titulares: Cristian Romero y Lisandro Martínez. La salida de ambos defensores centrales alteró la planificación inicial, obligando al cuerpo técnico a reestructurar la última línea en medio de la máxima exigencia.

Cuál fue el balance final de Lionel Scaloni tras el subcampeonato del mundo

El entrenador optó por priorizar el reconocimiento al grupo humano por encima de cualquier reproche futbolístico tras el cierre de la Copa del Mundo.

A pesar de no haber podido concretar el anhelo del bicampeonato tras la gloria en Qatar 2022, el director técnico enfatizó el valor de mantenerse en los primeros planos de la FIFA. El técnico recalcó que los jugadores no se guardaron nada. "Yo me acuerdo de los segundos, porque cuesta un montón llegar, hay que darle validez. Nos gustaría haber ganado, pero solo tengo palabras de agradecimiento. Se puede jugar bien o mal, pero cuando te brindás así es difícil reprochar", cerró Scaloni en su intervención con los medios de comunicación.

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