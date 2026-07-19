Lionel Scaloni tras la final del Mundial 2026: "Nos gustaría haber ganado, pero..."

El desarrollo táctico del compromiso frente a La Roja estuvo fuertemente condicionado por los imponderables médicos que afectaron a piezas claves del esquema. Aunque Scaloni no quiso puntualizar en detalles, Argentina afrontó dificultades físicas durante los 90 minutos y perdió a su dupla de zagueros titulares: Cristian Romero y Lisandro Martínez. La salida de ambos defensores centrales alteró la planificación inicial, obligando al cuerpo técnico a reestructurar la última línea en medio de la máxima exigencia.

Cuál fue el balance final de Lionel Scaloni tras el subcampeonato del mundo

El entrenador optó por priorizar el reconocimiento al grupo humano por encima de cualquier reproche futbolístico tras el cierre de la Copa del Mundo.

A pesar de no haber podido concretar el anhelo del bicampeonato tras la gloria en Qatar 2022, el director técnico enfatizó el valor de mantenerse en los primeros planos de la FIFA. El técnico recalcó que los jugadores no se guardaron nada. "Yo me acuerdo de los segundos, porque cuesta un montón llegar, hay que darle validez. Nos gustaría haber ganado, pero solo tengo palabras de agradecimiento. Se puede jugar bien o mal, pero cuando te brindás así es difícil reprochar", cerró Scaloni en su intervención con los medios de comunicación.