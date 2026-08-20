Orlando Gill empieza a despedirse de San Lorenzo: por qué rechazó a la Serie A y a qué club de Europa se encamina

Cuál será el rol de Orlando Gill si se concreta su pase al Lille de Francia

A diferencia de otros traspasos de futbolistas jóvenes que emigran en calidad de apuestas a largo plazo, la dirigencia del equipo francés le garantizó un rol protagónico directo dentro de la plantilla profesional para la presente temporada.

En caso de ajustar los pormenores contractuales que restan en la negociación, Gill llegará a Les Dogues para competir mano a mano por la titularidad con el arquero turco Berke Özer.

Actualmente, la actualidad deportiva del futbolista paraguayo en el certamen local se encuentra pausada debido a que cumple una suspensión provisional tras haber sido expulsado en el clásico frente a Huracán por propinarle un cabezazo a Lucas Blondel. Pese a haber presentado su correspondiente descargo, el Tribunal de Disciplina de la AFA aún no emitió el fallo definitivo, por lo que el jugador aguarda la resolución fuera del terreno de juego mientras se define su futuro en el mercado de pases internacional.