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Orlando Gill empieza a despedirse de San Lorenzo: por qué rechazó a la Serie A y a qué club de Europa se encamina

Tras brillar en el Mundial 2026 con Paraguay, el arquero de San Lorenzo rechazó al Monza e insinúa su futuro inmediato en la Ligue 1.

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Orlando Gill empieza a despedirse de San Lorenzo: por qué rechazó a la Serie A y a qué club de Europa se encamina

El ciclo de Orlando Gill en San Lorenzo de Almagro parece transitar sus capítulos finales. Luego de consolidarse como una de las grandes revelaciones del Mundial 2026 defendiendo el arco de la selección de Paraguay, el futbolista de 26 años acumuló múltiples sondeos desde el continente europeo. Si bien en un principio las negociaciones apuntaban hacia la Serie A de Italia, una irrupción de último momento reconfiguró el escenario y encarriló su transferencia hacia la Ligue 1 de Francia.

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Foto: Reuters 

En la dirigencia azulgrana, así como en el cuerpo técnico liderado por Néstor Gorosito, existía la certeza de que el golero resultaría difícil de retener ante la cotización alcanzada tras la cita mundialista. Aunque el jugador posee contrato vigente con la institución de Boedo hasta diciembre de 2027 y cuenta con una cláusula de rescisión fijada en 10 millones de dólares, las tratativas se encuentran muy avanzadas para concretar su salida al exterior.

Por qué Orlando Gill rechazó la oferta del Monza y no jugará en Italia

La primera entidad en avanzar formalmente por los servicios del paraguayo fue Monza de Italia. El club de la Serie A presentó una propuesta cercana a los 4.500.000 euros por el 50% de la ficha, pero el ofrecimiento económico no terminó de convencer ni al deportista ni a la conducción del Ciclón.

A la par del desestimado interés italiano, la directiva de San Lorenzo también le bajó el pulgar a una oferta del Olympiacos de Grecia. Aunque la representación del guardameta mantiene sobre la mesa una alternativa proveniente del fútbol de Arabia Saudita, en el ámbito europeo ya dan por sentada la existencia de un acuerdo en las cifras y en el proyecto deportivo para recalar en Lille.

Cuál será el rol de Orlando Gill si se concreta su pase al Lille de Francia

A diferencia de otros traspasos de futbolistas jóvenes que emigran en calidad de apuestas a largo plazo, la dirigencia del equipo francés le garantizó un rol protagónico directo dentro de la plantilla profesional para la presente temporada.

En caso de ajustar los pormenores contractuales que restan en la negociación, Gill llegará a Les Dogues para competir mano a mano por la titularidad con el arquero turco Berke Özer.

Actualmente, la actualidad deportiva del futbolista paraguayo en el certamen local se encuentra pausada debido a que cumple una suspensión provisional tras haber sido expulsado en el clásico frente a Huracán por propinarle un cabezazo a Lucas Blondel. Pese a haber presentado su correspondiente descargo, el Tribunal de Disciplina de la AFA aún no emitió el fallo definitivo, por lo que el jugador aguarda la resolución fuera del terreno de juego mientras se define su futuro en el mercado de pases internacional.

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