Independiente Rivadavia le ganó a Tigre y clasificó a octavos de final de la Copa Argentina

Poco después, Independiente Rivadavia parecía ampliar la ventaja con un gol de Álex Arce tras una buena jugada de Matías Fernández por la izquierda, pero la acción fue anulada porque la pelota había salido del campo antes del centro.

Sobre el cierre, Tigre tuvo sus mejores oportunidades. Primero con un intento de Alan Barrionuevo que se fue desviado y, luego, con una doble chance que pudo cambiar la historia: David Romero conectó de cabeza y, cuando la pelota tenía destino de gol, Sheyko Studer la despejó sobre la línea. En el rebote, Nahuel Banegas volvió a exigir a la defensa, pero Iván Villalba también salvó el arco mendocino con otro rechazo sobre la línea.

Con este triunfo, Independiente Rivadavia continúa defendiendo el título obtenido en la edición anterior y en los octavos de final enfrentará al ganador del duelo entre River y Aldosivi, que jugarán el próximo 17 de julio en Salta.