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Independiente Rivadavia le ganó a Tigre y clasificó a octavos de final de la Copa Argentina

La Lepra mendocina se impuso ante Tigre y sigue en carrera para defender el título. Ahora espera por el ganador del cruce entre River y Aldosivi.

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Independiente Rivadavia le ganó a Tigre y clasificó a octavos de final de la Copa Argentina

Independiente Rivadavia le ganó a Tigre y clasificó a octavos de final de la Copa Argentina

Independiente Rivadavia derrotó 1-0 a Tigre en el estadio Julio César Villagra de Córdoba y se clasificó a los octavos de final de la Copa Argentina 2026. El conjunto mendocino aprovechó una de las pocas situaciones claras que tuvo y sostuvo la ventaja hasta el final para seguir en carrera en el certamen.

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El único gol del encuentro llegó a los 35 minutos del primer tiempo. Tras un empujón del defensor Valentín Moreno dentro del área, el árbitro sancionó penal para la Lepra. Luciano Gómez se hizo cargo de la ejecución y, con un remate cruzado, venció a Felipe Zenobio para marcar el 1-0.

El equipo dirigido por Alfredo Berti había avisado previamente con una llegada de Leonel Bucca, cuyo remate fue contenido por el arquero de Tigre.

En el complemento, el Matador salió en busca del empate, aunque le costó generar peligro. Recién a los 27 minutos tuvo una ocasión clara con un remate de Bruno Leyes que se fue por encima del travesaño.

Poco después, Independiente Rivadavia parecía ampliar la ventaja con un gol de Álex Arce tras una buena jugada de Matías Fernández por la izquierda, pero la acción fue anulada porque la pelota había salido del campo antes del centro.

Sobre el cierre, Tigre tuvo sus mejores oportunidades. Primero con un intento de Alan Barrionuevo que se fue desviado y, luego, con una doble chance que pudo cambiar la historia: David Romero conectó de cabeza y, cuando la pelota tenía destino de gol, Sheyko Studer la despejó sobre la línea. En el rebote, Nahuel Banegas volvió a exigir a la defensa, pero Iván Villalba también salvó el arco mendocino con otro rechazo sobre la línea.

Con este triunfo, Independiente Rivadavia continúa defendiendo el título obtenido en la edición anterior y en los octavos de final enfrentará al ganador del duelo entre River y Aldosivi, que jugarán el próximo 17 de julio en Salta.

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