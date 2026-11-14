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Los Pumas consiguieron una sufrida victoria ante Italia en el Nations Championship

Bautista Bernasconi, Rodrigo Isgró y Mateo Carreras marcaron los tries del equipo dirigido por Felipe Contepomi.

Bautista Bernasconi

Bautista Bernasconi, Rodrigo Isgró y Mateo Carreras marcaron los tries del equipo dirigido por Felipe Contepomi.

Los Pumas consiguieron una sufrida victoria por 19-14 ante Italia en el estadio Luigi Ferraris de Génova, por el Nations Championship 2026. El seleccionado argentino tuvo un rendimiento irregular, con errores de manejo e indisciplinas que complicaron su actuación, pero logró recuperarse en el segundo tiempo y resistió la presión del conjunto local para quedarse con el triunfo.

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Foto: REUTERS/Rodrigo Valle

El equipo dirigido por Felipe Contepomi llegaba a este compromiso después de sufrir una dura derrota por 42-12 frente a Irlanda, en Dublín, y necesitaba cambiar la imagen. Sin embargo, el comienzo estuvo lejos de lo esperado: Italia tomó la iniciativa, se mostró firme en defensa y aprovechó las imprecisiones argentinas.

El conjunto local abrió el marcador a través de Monty Ioane, quien apoyó un try después de una buena acción ofensiva que terminó con una pelota en el sector izquierdo. Tommaso Allan acertó la conversión y estableció el 7-0.

A Los Pumas les costó encontrar continuidad en el juego y las infracciones comenzaron a acumularse. Incluso, Tomás Albornoz recibió una tarjeta amarilla antes de la media hora y debió abandonar temporalmente el campo de juego.

Pese a jugar con un hombre menos, Argentina consiguió reaccionar sobre el cierre de la primera etapa. Después de ganar terreno con el empuje de sus forwards, Bautista Bernasconi apoyó un try de maul. Albornoz convirtió y dejó el marcador igualado 7-7 antes del descanso.

Los tries de Isgró y Carreras le dieron la ventaja a Los Pumas

El seleccionado argentino salió al complemento con otra actitud y consiguió ponerse en ventaja. Primero, Mateo Carreras había llegado al ingoal, pero el árbitro asistente de video anuló la conquista por un knock-on previo. Poco después, Rodrigo Isgró encontró el espacio para apoyar sobre el sector derecho y establecer el 12-7. Albornoz no pudo convertir.

Con el correr de los minutos, Los Pumas encontraron algunas respuestas ofensivas y aprovecharon una tarjeta amarilla para Enoch Opoku Gyamfi, de Italia. En ese tramo, Argentina consiguió ampliar la diferencia: Mateo Carreras volvió a vulnerar la defensa local y apoyó el tercer try argentino. Esta vez, Albornoz acertó la conversión para dejar el resultado 19-7.

Cuando parecía que el seleccionado nacional tenía el partido controlado, las infracciones volvieron a complicarlo. Italia recibió un try penal después de una sucesión de acciones en el maul y redujo la diferencia a 19-14.

La situación se volvió todavía más difícil para el equipo de Contepomi cuando Joel Sclavi y Efraín Elías recibieron tarjetas amarillas en un corto intervalo. De esa manera, Argentina quedó con apenas 13 jugadores en el campo durante un tramo decisivo del encuentro.

Italia presionó y tuvo la oportunidad de buscar el empate, pero Los Pumas resistieron en defensa, evitaron que su rival volviera a marcar y conservaron la ventaja hasta el pitazo final.

De esta manera, Argentina consiguió su segunda victoria en el Nations Championship, después de un partido en el que volvió a mostrar dificultades para sostener su juego, aunque encontró respuestas para quedarse con un resultado valioso en condición de visitante.

El próximo compromiso del seleccionado argentino será ante Francia, el sábado 21 de noviembre, en París.

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