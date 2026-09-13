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Franco Colapinto volvió a brillar y terminó séptimo en el GP de España de Fórmula 1

El argentino completó una gran carrera con Alpine, avanzó dos posiciones respecto de su lugar de largada y sumó seis puntos. Kimi Antonelli ganó para Mercedes en el estreno del Madring.

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Franco Colapinto volvió a brillar y terminó séptimo en el GP de España de Fórmula 1

Franco Colapinto volvió a brillar y terminó séptimo en el GP de España de Fórmula 1

Franco Colapinto volvió a tener una destacada actuación en la Fórmula 1. El piloto argentino terminó séptimo en el Gran Premio de España, disputado este domingo en el nuevo circuito Madring, y consiguió seis puntos para Alpine.

Leé también Colapinto, tras terminar 9° en la clasificación en Madrid: "Es una de mis mejores Qualys en la F1"
Franco Colapinto  avanzó hasta la Q3 y terminó 9° en la clasificación del Gran Premio de España.

Colapinto había largado desde el noveno puesto, luego de una muy buena clasificación, y logró avanzar durante la carrera para cerrar uno de sus mejores resultados desde su regreso a la máxima categoría.

Franco Colapinto terminó séptimo en el GP de España

El argentino tuvo una carrera sólida desde el comienzo y consiguió mantenerse en la pelea por los puntos durante las 57 vueltas.

Con un ritmo competitivo y una estrategia que le permitió sostenerse entre los principales protagonistas, Colapinto cruzó la bandera a cuadros en el séptimo lugar, dos posiciones por delante de su puesto de partida.

El resultado representa una nueva actuación destacada del piloto de Alpine, que volvió a quedar como uno de los mejores pilotos por fuera de las escuderías que habitualmente dominan la Fórmula 1.

Kimi Antonelli ganó en el estreno del Madring

La victoria quedó en manos de Kimi Antonelli, quien consiguió un triunfo importante para Mercedes en el estreno del nuevo circuito de Madrid.

El italiano completó una gran carrera y se quedó con el primer puesto, mientras que los puestos de vanguardia se definieron después de una intensa competencia.

El Gran Premio de España marcó además la presentación oficial del Madring, el nuevo trazado que recibió por primera vez a la Fórmula 1 en la capital española.

La gran clasificación que había conseguido Colapinto

El séptimo puesto de Colapinto comenzó a construirse el sábado, cuando el argentino consiguió una de sus mejores clasificaciones en la Fórmula 1.

El piloto de Alpine terminó noveno en la clasificación, por delante de su compañero Pierre Gasly, y volvió a demostrar que puede pelear por posiciones importantes incluso cuando su monoplaza no parte como uno de los favoritos.

En la Q3, Colapinto marcó 1:32.903 y quedó como el mejor del grupo que logró meterse detrás de los cuatro equipos que dominaron las primeras posiciones.

Cuántos puntos sumó Franco Colapinto para Alpine

Con el séptimo puesto, Colapinto sumó seis puntos para Alpine y volvió a darle una importante cosecha a la escudería francesa.

El resultado también refuerza el buen momento que atraviesa el argentino, que viene mostrando mayor regularidad y capacidad para aprovechar las oportunidades que aparecen durante los fines de semana de Fórmula 1.

Colapinto volvió a terminar entre los diez primeros y cerró el GP de España con seis puntos, en una jornada que terminó consolidando una de sus actuaciones más importantes en la categoría.

En pocas palabras

  • Franco Colapinto: El piloto argentino culminó séptimo en el GP de España de Fórmula 1.
  • Puntos para Alpine: El resultado le otorgó seis unidades al equipo francés.
  • Estreno del Madring: La carrera marcó la inauguración del nuevo circuito en Madrid, con victoria de Kimi Antonelli.
Resumen generado por Thinkindot AI
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