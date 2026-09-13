Franco Colapinto volvió a brillar y terminó séptimo en el GP de España de Fórmula 1

El resultado representa una nueva actuación destacada del piloto de Alpine, que volvió a quedar como uno de los mejores pilotos por fuera de las escuderías que habitualmente dominan la Fórmula 1.

Kimi Antonelli ganó en el estreno del Madring

La victoria quedó en manos de Kimi Antonelli, quien consiguió un triunfo importante para Mercedes en el estreno del nuevo circuito de Madrid.

El italiano completó una gran carrera y se quedó con el primer puesto, mientras que los puestos de vanguardia se definieron después de una intensa competencia.

El Gran Premio de España marcó además la presentación oficial del Madring, el nuevo trazado que recibió por primera vez a la Fórmula 1 en la capital española.

La gran clasificación que había conseguido Colapinto

El séptimo puesto de Colapinto comenzó a construirse el sábado, cuando el argentino consiguió una de sus mejores clasificaciones en la Fórmula 1.

El piloto de Alpine terminó noveno en la clasificación, por delante de su compañero Pierre Gasly, y volvió a demostrar que puede pelear por posiciones importantes incluso cuando su monoplaza no parte como uno de los favoritos.

En la Q3, Colapinto marcó 1:32.903 y quedó como el mejor del grupo que logró meterse detrás de los cuatro equipos que dominaron las primeras posiciones.

Cuántos puntos sumó Franco Colapinto para Alpine

Con el séptimo puesto, Colapinto sumó seis puntos para Alpine y volvió a darle una importante cosecha a la escudería francesa.

El resultado también refuerza el buen momento que atraviesa el argentino, que viene mostrando mayor regularidad y capacidad para aprovechar las oportunidades que aparecen durante los fines de semana de Fórmula 1.

Colapinto volvió a terminar entre los diez primeros y cerró el GP de España con seis puntos, en una jornada que terminó consolidando una de sus actuaciones más importantes en la categoría.