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Polémica por el Balón de Oro 2026: la portada de L'Équipe con Lionel Messi como candidato que desató el debate

L’Équipe ubicó a Lionel Messi en su portada sobre el Balón de Oro 2026. La omisión de Rodri causó un acalorado debate en El Chiringuito.

Lionel Messi 

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El prestigioso diario francés L’Équipe dedicó la portada de su edición de este martes 15 de septiembre a los principales aspirantes al Balón de Oro 2026. Bajo el título “C’est leur proyecto” (“Es su proyecto”), el medio ubicó a Lionel Messi dentro del quinteto estelar de la imagen junto a Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Ousmane Dembélé y Harry Kane. Sin embargo, la composición fotográfica no tardó en encender la controversia internacional debido a la marcada ausencia de Rodri, ganador de la edición 2024 y pieza clave de la selección española.

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El copete de la tapa advirtió que el nombre del vencedor se revelará el próximo 26 de octubre, señalando además que las especulaciones crecerán en las próximas semanas a medida que los clubes y futbolistas inicien sus respectivas campañas de posicionamiento. La inclusión del capitán argentino en la portada coincidió con su regreso a la nómina oficial de 30 nominados, tras haber quedado al margen en el año anterior. El actual futbolista del Inter Miami se mantiene como el máximo ganador histórico de la estatuilla entregada por France Football, tras obtenerla en ocho oportunidades (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023).

Por qué la ausencia de Rodri en la portada de L'Équipe generó un cruce en El Chiringuito

La decisión editorial del medio francés provocó una intensa discusión televisiva en el programa español El Chiringuito. El panelista Cristóbal Soria expresó su rotundo desacuerdo con la marginación del centrocampista: “Que L’Équipe no puede sacar de esa foto a Rodri. Me da igual que ponga a Messi arriba, abajo, a la derecha o a la izquierda. Que es que falte Rodri, que yo no me puedo creer que L’Équipe haya sacado a Rodri de la ecuación”.

En respuesta a la postura de Soria, el periodista argentino Matías Palacios atribuyó la omisión a factores extradeportivos vinculados a su reciente transferencia del Manchester City al Barcelona, club con el que firmó por cuatro temporadas. “Se bajó él mismo, se bajó el club, se bajó L’Équipe. Lo que le ha sacado el Barcelona. Si lo sacó el Barcelona, ¿me lo va a sacar el propio medio?”, planteó Palacios durante el intercambio, en una mesa donde otros participantes coincidieron en que resultaba duro quedar fuera del foco principal de la publicación.

Cuándo se entrega el Balón de Oro 2026 y cómo se define al ganador

A pesar de quedar al margen del montaje visual de L’Équipe, Rodri forma parte de la lista definitiva de 30 candidatos anunciada el pasado 8 de septiembre por la revista France Football. La nómina masculina incluye también a los argentinos Lautaro Martínez y Julián Quiñones, sumados a una numerosa comitiva del Paris Saint-Germain integrada por Achraf Hakimi, Marquinhos, Nuno Mendes y Vitinha. El mediocampista español, de hecho, figura como favorito en proyecciones previas e incluso en análisis de inteligencia artificial de Google difundidos el 10 de septiembre, donde superó en estimaciones a Mbappé, Kane, Yamal y Messi.

El vencedor definitivo del trofeo se determinará a través del sufragio de un jurado internacional integrado por 100 periodistas de los países mejor clasificados en el ranking de la FIFA. La ceremonia de entrega del Balón de Oro 2026 se llevará a cabo el 26 de octubre en Londres, Inglaterra, marcando un hito histórico al celebrarse por primera vez fuera del territorio francés en homenaje al exfutbolista inglés Stanley Matthews, galardonado en la edición inaugural de 1956.

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