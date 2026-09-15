Polémica por el Balón de Oro 2026: la portada de L'Équipe con Lionel Messi como candidato que desató el debate

Cuándo se entrega el Balón de Oro 2026 y cómo se define al ganador

A pesar de quedar al margen del montaje visual de L’Équipe, Rodri forma parte de la lista definitiva de 30 candidatos anunciada el pasado 8 de septiembre por la revista France Football. La nómina masculina incluye también a los argentinos Lautaro Martínez y Julián Quiñones, sumados a una numerosa comitiva del Paris Saint-Germain integrada por Achraf Hakimi, Marquinhos, Nuno Mendes y Vitinha. El mediocampista español, de hecho, figura como favorito en proyecciones previas e incluso en análisis de inteligencia artificial de Google difundidos el 10 de septiembre, donde superó en estimaciones a Mbappé, Kane, Yamal y Messi.

El vencedor definitivo del trofeo se determinará a través del sufragio de un jurado internacional integrado por 100 periodistas de los países mejor clasificados en el ranking de la FIFA. La ceremonia de entrega del Balón de Oro 2026 se llevará a cabo el 26 de octubre en Londres, Inglaterra, marcando un hito histórico al celebrarse por primera vez fuera del territorio francés en homenaje al exfutbolista inglés Stanley Matthews, galardonado en la edición inaugural de 1956.