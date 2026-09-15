Qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2027: los escenarios a siete fechas del final

El margen de error es mínimo debido a la competencia directa. Por encima del Millonario aparecen Boca Juniors (44) y Rosario Central (43), lo que transforma cada jornada en una final. En este contexto, el Superclásico del domingo 1 de noviembre en La Bombonera se presenta como una oportunidad inmejorable para descontar puntos o superar al clásico rival, sumado a que el calendario también marca cruces contra equipos de la mitad baja de la tabla. Cabe recordar que si uno de los tres primeros de la anual se consagra campeón del Torneo Clausura o de la Copa Argentina, se liberará un cupo hacia abajo, otorgándole el pasaje a la instancia previa al cuarto clasificado.