Qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2027: los escenarios a siete fechas del final

El ciclo de Leonardo Ponzio al frente de River Plate revitalizó las aspiraciones del equipo en el tramo decisivo de la temporada. Tras conseguir tres victorias consecutivas ante Banfield, Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán, el Millonario se metió de lleno en la pelea por la clasificación a la próxima Copa Libertadores a través de la tabla anual. A falta de siete fechas para el cierre de la fase regular del Torneo Clausura, el panorama arroja múltiples posibilidades y obligaciones matemáticas.