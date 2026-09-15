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Qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2027: los escenarios a siete fechas del final

River logró tres triunfos al hilo con Ponzio y pelea por entrar a la Copa Libertadores 2027. Los puntos necesarios y el fixture en el Torneo Clausura.

River logró tres triunfos al hilo con Ponzio como entrenador y pelea por entrar a la Copa Libertadores 2027.

River logró tres triunfos al hilo con Ponzio como entrenador y pelea por entrar a la Copa Libertadores 2027.

El ciclo de Leonardo Ponzio al frente de River Plate revitalizó las aspiraciones del equipo en el tramo decisivo de la temporada. Tras conseguir tres victorias consecutivas ante Banfield, Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán, el Millonario se metió de lleno en la pelea por la clasificación a la próxima Copa Libertadores a través de la tabla anual. A falta de siete fechas para el cierre de la fase regular del Torneo Clausura, el panorama arroja múltiples posibilidades y obligaciones matemáticas.

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Cuántos puntos necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2027

Actualmente, River se ubica en la sexta posición de la tabla anual con 42 puntos, quedando a solo tres unidades de Vélez Sarsfield, el equipo que hoy marca el corte para ingresar al certamen continental (en puesto de repechaje). Tomando como parámetro la temporada pasada, donde Argentinos Juniors finalizó tercero con 57 unidades, el equipo de Núñez necesitaría sumar aproximadamente 15 de los 21 puntos restantes en juego. Esto obliga al plantel a conseguir al menos cinco victorias, o bien cuatro triunfos y tres empates.

El margen de error es mínimo debido a la competencia directa. Por encima del Millonario aparecen Boca Juniors (44) y Rosario Central (43), lo que transforma cada jornada en una final. En este contexto, el Superclásico del domingo 1 de noviembre en La Bombonera se presenta como una oportunidad inmejorable para descontar puntos o superar al clásico rival, sumado a que el calendario también marca cruces contra equipos de la mitad baja de la tabla. Cabe recordar que si uno de los tres primeros de la anual se consagra campeón del Torneo Clausura o de la Copa Argentina, se liberará un cupo hacia abajo, otorgándole el pasaje a la instancia previa al cuarto clasificado.

Cuál es la otra vía que tiene River para entrar a la próxima Copa Libertadores

La alternativa directa para asegurar la clasificación es ganar el Torneo Clausura. La reciente racha de triunfos le permitió a River escalar posiciones en la Zona B, donde alcanzó las 13 unidades y se metió entre los ocho mejores por primera vez en las nueve fechas disputadas. Actualmente, se encuentra a cinco puntos del único líder de su grupo, Argentinos Juniors.

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