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Franco Colapinto busca sumar puntos en el Gran Premio de España de la Fórmula 1

El piloto argentino tendrá una gran oportunidad en el circuito de Barcelona tras conseguir el noveno puesto en la clasificación. Lando Norris largará desde la pole position.

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Franco Colapinto largó 9° en el Gran Premio de España de la Fórmula 1
Franco Colapinto largó 9° en el Gran Premio de España de la Fórmula 1

Franco Colapinto afronta este domingo una nueva carrera de la Fórmula 1 con una posición de largada que alimenta la ilusión. El piloto argentino partió 9° en el Gran Premio de España, luego de protagonizar una destacada clasificación con su Alpine y quedar como el piloto más rápido por fuera de las cuatro escuderías de punta.

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La reacción de Flavio Briatore al noveno puesto de Franco Colapinto en el GP de Italia

Colapinto consiguió meterse en la Q3 y terminó 9° con un tiempo de 1:32.903, apenas por detrás de los pilotos de los equipos de punta.

Su actuación más destacada se produjo en la Q2, donde logró una diferencia contundente sobre su compañero de Alpine, Pierre Gasly. El argentino marcó 1:33.038, mientras que el francés registró 1:33.753, una diferencia de 0.751 segundos.

Gasly, finalmente, largará desde el 14° puesto.

Además, Colapinto quedó por delante de Arvid Lindblad, de Racing Bulls, quien finalizó décimo con un tiempo de 1:33.041.

Lando Norris consiguió la pole position

La pole position quedó en manos de Lando Norris, quien tuvo una gran vuelta en los últimos segundos de la clasificación.

El piloto de McLaren marcó 1:31.824 y superó por apenas 0.011 segundos a Andrea Kimi Antonelli. Max Verstappen quedó tercero, a 0.140 segundos del tiempo de Norris.

Los ocho primeros lugares quedaron reservados para los pilotos de las cuatro escuderías que actualmente dominan la Fórmula 1. Colapinto fue, así, el mejor del resto y consiguió ubicarse en la novena posición.

La diferencia entre el tiempo de pole de Norris y el registro del argentino fue de 1.079 segundos.

La ilusión de Colapinto antes de la carrera

Después de la clasificación, Colapinto destacó el resultado conseguido y consideró que fue una de sus mejores actuaciones en la Fórmula 1.

El argentino explicó que Alpine no llegaba al Gran Premio de España con un auto que, en principio, estuviera para pelear por las primeras posiciones entre los equipos del resto del pelotón.

"Más que nada porque no teníamos el auto para estar ahí", señaló Colapinto al analizar su noveno puesto.

El piloto también resaltó la consistencia que consiguió durante toda la clasificación y valoró especialmente haber terminado por delante de lo que, según sus propias expectativas, permitía el rendimiento del auto.

Ahora tendrá el desafío más importante: convertir esa gran clasificación en un buen resultado durante las 57 vueltas del Gran Premio de España.

En pocas palabras

  • Franco Colapinto: El argentino largó noveno en el Gran Premio de España de Fórmula 1.
  • Clasificación Destacada: Colapinto clasificó noveno, siendo el mejor piloto fuera de las escuderías de punta.
  • Objetivo: Convertir la buena clasificación en un resultado sólido durante las 57 vueltas de la carrera.
Resumen generado por Thinkindot AI
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