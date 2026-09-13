Franco Colapinto busca sumar puntos en el Gran Premio de España de la Fórmula 1

Además, Colapinto quedó por delante de Arvid Lindblad, de Racing Bulls, quien finalizó décimo con un tiempo de 1:33.041.

Lando Norris consiguió la pole position

La pole position quedó en manos de Lando Norris, quien tuvo una gran vuelta en los últimos segundos de la clasificación.

El piloto de McLaren marcó 1:31.824 y superó por apenas 0.011 segundos a Andrea Kimi Antonelli. Max Verstappen quedó tercero, a 0.140 segundos del tiempo de Norris.

Los ocho primeros lugares quedaron reservados para los pilotos de las cuatro escuderías que actualmente dominan la Fórmula 1. Colapinto fue, así, el mejor del resto y consiguió ubicarse en la novena posición.

La diferencia entre el tiempo de pole de Norris y el registro del argentino fue de 1.079 segundos.

La ilusión de Colapinto antes de la carrera

Después de la clasificación, Colapinto destacó el resultado conseguido y consideró que fue una de sus mejores actuaciones en la Fórmula 1.

El argentino explicó que Alpine no llegaba al Gran Premio de España con un auto que, en principio, estuviera para pelear por las primeras posiciones entre los equipos del resto del pelotón.

"Más que nada porque no teníamos el auto para estar ahí", señaló Colapinto al analizar su noveno puesto.

El piloto también resaltó la consistencia que consiguió durante toda la clasificación y valoró especialmente haber terminado por delante de lo que, según sus propias expectativas, permitía el rendimiento del auto.

Ahora tendrá el desafío más importante: convertir esa gran clasificación en un buen resultado durante las 57 vueltas del Gran Premio de España.