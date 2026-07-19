Inesperado: por qué se alteró la histórica cábala de Leandro Paredes y Rodrigo De Paul antes de la final del Mundial

Asimismo, la grilla del show pautado por la entidad madre del fútbol incluyó un despliegue de estrellas de alcance global. A lo largo del espectáculo también está prevista la participación de Post Malone, quien encabezará el número musical principal de la previa, además de Laura Pausini, Robbie Williams, Nicole Scherzinger y el actor Tom Cruise, entre otras figuras invitadas.

Cuáles son las formaciones confirmadas de Argentina y España para la final

Los directores técnicos Lionel Scaloni y Luis de la Fuente oficializaron las alineaciones titulares con cambios tácticos de último momento en la estructura albiceleste.

La alteración de la cábala también coincidió con las realidades contrapuestas que vivirán ambos mediocampistas desde el pitazo inicial, dado que el exfutbolista de Racing será titular en lugar de Giuliano Simeone en la mitad de la cancha, mientras que el mediocampista de Boca irá al banco de suplentes e ingresará Nicolás González para ayudar en la marca a Nicolás Tagliafico.

De este modo, los equipos titulares quedaron conformados formalmente de la siguiente manera: