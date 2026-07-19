En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Leandro Paredes
Rodrigo De Paul
MUNDIAL 2026

Inesperado: por qué se alteró la histórica cábala de Leandro Paredes y Rodrigo De Paul antes de la final del Mundial

Los mediocampistas albicelestes salieron al césped a cumplir con su clásico ritual de los caramelos, pero se toparon con una modificación inesperada.

Banner Seguinos en google DESK
Foto: Reuters

Foto: Reuters

La previa del partido definitivo de la Copa del Mundo en los Estados Unidos no solo concentra la atención por las estrategias de los entrenadores, sino también por los estrictos rituales que los futbolistas de la Albiceleste mantienen desde hace años. La Selección argentina juega la final del Mundial ante España, y como ya es costumbre, Leandro Paredes y Rodrigo De Paul salieron al campo de juego del MetLife para seguir con su cábala de comer los caramelos antes de realizar los movimientos precompetitivos. Sin embargo, en esta ocasión especial, la logística de la organización obligó a los jugadores a modificar sus movimientos habituales.

Leé también "Vamos por todo": el emocionante video de la Selección que ilusiona a la Argentina antes de la final
El Mundial 2026 y la Selección rompen récords en las redes sociales: conocé las cifras más impactantes. (Foto: Archivo)

El marco del espectáculo previo al encuentro modificó las condiciones del terreno justo en el momento en que los volantes pisaron el césped. Hoy, esa cábala se vio alterada, ya que los futbolistas no pudieron ir hasta el centro de la cancha porque se estaba celebrando la ceremonia de cierre del torneo, con shows musicales que hicieron que De Paul y Paredes tuvieran que rodear por fuera el campo de juego. A pesar de las plataformas y el despliegue escénico montado sobre la superficie, ambos futbolistas se las ingeniaron para cumplir con su rutina sin interrumpir las celebraciones oficiales.

Qué artistas participaron de la Ceremonia de Clausura del Mundial 2026

El show previo al choque entre Argentina y España en Nueva Jersey contó con la presencia de destacadas figuras de la música, el streaming y el cine internacional.

El imponente evento que impidió el libre paso de los jugadores argentinos por el círculo central estuvo repleto de celebridades. La ceremonia de clausura del Mundial 2026 arrancó con la aparición del streamer IShowSpeed, uno de los invitados especiales elegidos por la FIFA para abrir el espectáculo previo a la final entre la Argentina y España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Asimismo, la grilla del show pautado por la entidad madre del fútbol incluyó un despliegue de estrellas de alcance global. A lo largo del espectáculo también está prevista la participación de Post Malone, quien encabezará el número musical principal de la previa, además de Laura Pausini, Robbie Williams, Nicole Scherzinger y el actor Tom Cruise, entre otras figuras invitadas.

Cuáles son las formaciones confirmadas de Argentina y España para la final

Los directores técnicos Lionel Scaloni y Luis de la Fuente oficializaron las alineaciones titulares con cambios tácticos de último momento en la estructura albiceleste.

La alteración de la cábala también coincidió con las realidades contrapuestas que vivirán ambos mediocampistas desde el pitazo inicial, dado que el exfutbolista de Racing será titular en lugar de Giuliano Simeone en la mitad de la cancha, mientras que el mediocampista de Boca irá al banco de suplentes e ingresará Nicolás González para ayudar en la marca a Nicolás Tagliafico.

De este modo, los equipos titulares quedaron conformados formalmente de la siguiente manera:

  • La formación confirmada de Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian “Cuti” Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

  • La formación confirmada de España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo; Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal. DT: Luis de la Fuente.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Leandro Paredes Rodrigo De Paul Selección Argentina Mundial 2026
Notas relacionadas
Por la gloria: la Selección Argentina y España se enfrentan en la gran final del Mundial 2026
Todo listo: los parches y detalles exclusivos de la camiseta que la Selección Argentina usa en la final
Formación confirmada de la Selección Argentina vs. España: Scaloni metió tres cambios y una gran sorpresa para la final

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar