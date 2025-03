Jack Doohan, en la cuerda floja: qué posibilidades hay de que sea reemplazado por Colapinto

En la clasificación para la carrera principal, un trompo lo dejó fuera en la Q1 y solo superó a Liam Lawson y Bortoleto. Para colmo, en la carrera volvió a cometer un error similar al del sprint, lo que le valió otra penalización de 10 segundos y dos puntos menos en su superlicencia. Finalmente, terminó 13° tras varias sanciones a otros pilotos y el abandono de Fernando Alonso.

Doohan en la cuerda floja y Colapinto en el horizonte

Si bien Alpine aún no tomó una decisión oficial, en el paddock de la Fórmula 1 el nombre de Franco Colapinto suena cada vez más fuerte. Antes del inicio de la temporada ya había rumores sobre un posible reemplazo en caso de que Doohan no rindiera, y sus flojas actuaciones no han hecho más que alimentar las especulaciones.

El propio Liam Lawson, otro joven talento que espera su oportunidad en la máxima categoría, dejó en claro la presión que sienten los rookies. "Hay pocas chances, y no es que ya me vea derrotado, pero si lo pensás no sé cuántas oportunidades habrán", señaló el neozelandés.

Con solo cuatro fechas disputadas, el margen de error para Doohan es cada vez más pequeño. Mientras tanto, Colapinto sigue al acecho, esperando una oportunidad que podría llegar antes de lo pensado.