"¡Tiró todo!": el divertido "desastre" de Franco Colapinto en un auto en China

Johnny, a su vez, usó el avance de la tecnología para dar su veredicto sobre el mate mientras Colapinto intentaba arreglar el desorden causado por la yerba suelta en el auto.

Colapinto: "¡escuchá: el 'mercho' nuevo...!"

Cuando Colapinto y nuestro colega Fossaroli estaban preparando un mate para hacérselo probar al chofer - Johnny- una mala maniobra del periodista originó el blooper, que quedó absolutamente registrado. Como reconoce el propio Juan: "Franco estaba haciendo todo bien... y yo lo quise ayudar... y tiré todo a la m..."

Mientras llega la explicación del percance, se escuchá la risa de Colapinto y su pedido de disculpas en inglés. Pero luego de ese "incidente" (mucho menor que los del pobre Jack Doohan) la maniobra original se retoma para cumplir con la misión de todo buen argentino: hacer que un extranjero pruebe el mate y lo adopte para siempre.

johnny perdón.jpg Johnny, el chofer chino de Colapinto, graba con su celular el "blooper" del mate para que pudiera probarlo. (Foto: Captura de TV)

Un mate para Johnny (el chofer chino de Colapinto)

Con las disculpas del caso, entre risas, en inglés y tratando de limpiar la yerba desperdigada por el auto de la estrella, Colapinto y Fossaroli pudieron armar el mate y lo invitaron a Johnny para que lo probara.

Embed

Entonces llegó el momento clave. Fossaroli preguntó si le daban a probar el mate al chofer Johnny y Colapinto le preguntó en inglés si quería hacerlo. Johnny con dudas y preguntas agarró el mate.

- "No agarres la bombilla", le dijo Franco.

-"¿Con la boca?", preguntó Johnny.

-"Sí, con la boca... sorbé", le dijeron los argentinos.

Y se produjo el momento único para Johnny en su vida: probó el mate argentino.

Embed

Colapinto a Johnny por el mate: "¿Es bueno?"

El momento quedó todo grabado, desde que Franco Colapinto lo prepara, se lo pasa y Johnny lo agarra. Amagó con limpiar la bombilla, pero no lo hizo.

probá un mate de Colapinto.jpg La secuencia de Colapinto cebando un mate para su chofer chino. (foto: Captura de TV)

"En Argentina eso sería un sacrilegio", comentó Fossaroli. Sin embargo, Johnny guardó su pañuelo y no lo limpió. siguó las instrucciones de Franco y debutó con el mate.

Embed

Un nuevo adepto al mate

Johnny también tenía una carta guardada para los argentinos. La gran incógnita era saber si le gustó o no el mate. Entonces, el chofer tomó el celular junto al espejo retrovisor y le habló en chino. La respuesta fue sorprendente.

catador de mate.jpg Johnny usó una aplicación que tradujo lo que dijo en chino al inglés. "¡Me gustó mucho!", fue su veredicto sobre el mate de Colapinto. (foto: Captura de TV)

"Acabo de probar un té (sic) que me dio mi amigo. Es muy rico en su fragancia. ¡Me gustó mucho!", dijo una voz femenina en inglés. Franco y Juan se rieron por la respuesta y quedaron muy contentos. Lo llamó "té" porque no podía pronunciar "mate". Hasta escribieron en Instagram que Johnny podría ser catador de Mate. Entre sonrisas, y mateando, llegaron al circuito. Allí está el pobre Doohan. Pero eso no nos interesa mucho.