Luis Ventura explotó con todo contra Wanda Nara: "¡No la llamo más!"

"Yo imagino pero la escucho en todos los canales. Para los otros vos tenés tiempo pero para este bol… que te atendió por 30 años el teléfono", continuó indignado Luis Ventura.

La furia de Luis Ventura con Wanda Nara y el mensaje que recibió

Luis Ventura siguió indignado la aire por la actitud de Wanda Nara: "¿Te acordás aquel video que llamaste al aire y yo se lo saqué de la mano a Rial que lo iba a poner pleno? ¿Y el desfile en Banfield que yo tuve que agarar el micrófono esa noche?", le recordó enojadísimo.

"Entones no me jodas. Yo sé que es un momento difícil pero atendé por una cuestión educación. Yo te veo y te escucho en otros programas y para este pelot... no hay un llamado, una devolución. Entonces no quiero saber más, no me llames. A Wanda Nara no la llamo más, basta, me rompió las bo...", siguió el periodista muy enojado.

En tanto, el conductor bancó la elección de Wanda Nara como mejor conductora en los Premios Martín Fierro: "El Martín Fierro bien ganado está, yo no hice nada ahí, estaba invitada y la votaron. Yo voté y defendí a Wanda Nara, ¿está mal? Es una de las figuras de Telefe".

"No quiero tener más relación. ¿Wanda Nara? No la conozco, no quiero tener que responder por ella", cerró picante. Y luego le dio su teléfono celular a Marina Calabró para que leyera el útimo mensaje que le había enviado Wanda sin querer hablar públicamente con él: "Luis, imaginate en el momento que estoy", le decía ella y evitando brindarle algún testimonio.