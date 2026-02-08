La bronca de Gallardo tras la goleada de Tigre en el Monumental

image

Noche histórica para Tigre

Del otro lado, Tigre celebró una noche histórica. El equipo de Diego Dabove no solo le quitó el invicto a River, sino que con esta goleada se subió a lo más alto de la Zona B con 10 puntos, confirmando su buen arranque en el torneo y consolidándose como una de las sorpresas del Apertura. River, en tanto, quedó cuarto con siete unidades.

La fecha 4 del Torneo Apertura había comenzado el viernes y continuó el sábado con una jornada cargada de goles y resultados que empezaron a mover fuerte la tabla. Más temprano, Aldosivi y Rosario Central empataron 1-1 en Mar del Plata, en un partido parejo y con emociones repartidas.

Luego, Racing logró un alivio necesario: venció 2-1 a Argentinos Juniors, cortó una racha de tres derrotas consecutivas y sumó sus primeros puntos en el certamen para salir del fondo de la Zona B.

En el cierre del sábado hubo acción en simultáneo. Belgrano se impuso 1-0 ante Banfield, mientras que Defensa y Justicia dio el golpe en Rosario y derrotó 3-2 a Newell’s. Con ese triunfo, el Halcón alcanzó los ocho puntos y se trepó a la cima de la Zona A, mientras que la Lepra continúa sin ganar y se hunde en el fondo de la tabla.

Este domingo la fecha 4 continúa con otros cinco encuentros que prometen seguir sacudiendo el torneo. Se destacan la visita de Independiente a Platense, el clásico entre Huracán y San Lorenzo, y el cruce entre Boca y Vélez en Liniers. La jornada se completará el lunes, en un fin de semana que ya dejó consecuencias fuertes y empieza a marcar el pulso de la pelea por el Apertura.