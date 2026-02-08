La bronca de Gallardo tras la goleada de Tigre en el Monumental
El equipo de Marcelo Gallardo fue superado de punta a punta, perdió el invicto y se fue silbado por su gente. Tigre aprovechó cada error, se trepó a la cima de la Zona B y dejó una noche de fuerte preocupación futbolística en Núñez.
Tigre dio el golpe en el Monumental, goleó a River y es líder de la Zona B
River Plate vivió una de sus noches más duras del Torneo Apertura. El sábado, en un Monumental repleto, fue goleado 4-1 por Tigre, sufrió una derrota inesperada y dejó una imagen futbolística preocupante que encendió las alarmas tanto en el cuerpo técnico como en los hinchas.
El equipo dirigido por Marcelo Gallardo fue superado de principio a fin por un Tigre eficaz, ordenado y contundente, que aprovechó cada error defensivo del local y golpeó en los momentos justos. Lejos de la solidez que pretende imponer el DT en esta nueva etapa, River nunca logró hacer pie en el partido y quedó expuesto en todas sus líneas.
Tras el encuentro, Gallardo se mostró visiblemente molesto y fue tajante en su análisis. “No es aceptable lo que pasó hoy”, afirmó el entrenador, quien reconoció fallas tanto individuales como colectivas que condicionaron el rendimiento del equipo. El DT remarcó que River perdió duelos clave, mostró fragilidad defensiva y estuvo lejos del nivel que se espera de un candidato, especialmente jugando en su propio estadio.
La derrota generó una fuerte reacción del público millonario. El equipo se fue despedido con silbidos, reflejo del malestar por la actuación y la falta de respuesta futbolística ante un rival directo, que no solo se llevó los tres puntos sino que lo hizo con autoridad.
Noche histórica para Tigre
Del otro lado, Tigre celebró una noche histórica. El equipo de Diego Dabove no solo le quitó el invicto a River, sino que con esta goleada se subió a lo más alto de la Zona B con 10 puntos, confirmando su buen arranque en el torneo y consolidándose como una de las sorpresas del Apertura. River, en tanto, quedó cuarto con siete unidades.
La fecha 4 del Torneo Apertura había comenzado el viernes y continuó el sábado con una jornada cargada de goles y resultados que empezaron a mover fuerte la tabla. Más temprano, Aldosivi y Rosario Central empataron 1-1 en Mar del Plata, en un partido parejo y con emociones repartidas.
Luego, Racing logró un alivio necesario: venció 2-1 a Argentinos Juniors, cortó una racha de tres derrotas consecutivas y sumó sus primeros puntos en el certamen para salir del fondo de la Zona B.
En el cierre del sábado hubo acción en simultáneo. Belgrano se impuso 1-0 ante Banfield, mientras que Defensa y Justicia dio el golpe en Rosario y derrotó 3-2 a Newell’s. Con ese triunfo, el Halcón alcanzó los ocho puntos y se trepó a la cima de la Zona A, mientras que la Lepra continúa sin ganar y se hunde en el fondo de la tabla.
Este domingo la fecha 4 continúa con otros cinco encuentros que prometen seguir sacudiendo el torneo. Se destacan la visita de Independiente a Platense, el clásico entre Huracán y San Lorenzo, y el cruce entre Boca y Vélez en Liniers. La jornada se completará el lunes, en un fin de semana que ya dejó consecuencias fuertes y empieza a marcar el pulso de la pelea por el Apertura.