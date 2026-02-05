En vivo Radio La Red
Deportes
River
FÚTBOL

Histórica decisión: River será el primer club argentino en vender alcohol durante un partido

El club implementará un sistema limitado a sectores preferenciales, con compra nominal, control de edad y trazabilidad total. La experiencia comenzará este sábado ante Tigre.

Histórica decisión: River será el primer club argentino en vender alcohol durante un partido

River Plate dará un paso inédito en el fútbol argentino. Este sábado, cuando reciba a Tigre en el estadio Monumental, será el primer club del país en permitir la venta de bebidas alcohólicas durante un partido oficial, en el marco de una prueba piloto autorizada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

River empató 0-0 con Rosario Central por la tercera fecha del Torneo Apertura
image

La iniciativa, impulsada por la propia institución, busca implementar un modelo de gestión alineado con estándares internacionales y bajo un sistema de control estricto. Según lo informado, el expendio estará limitado exclusivamente a sectores preferenciales, con trazabilidad total de cada compra y sin acceso para el público general.

La venta de cerveza estará habilitada únicamente en determinados espacios VIP del estadio: Palcos 360, Espacios de Hospitalidad, y los distintos Espacios Quilmes ubicados en las tribunas San Martín, Belgrano, Centenario y Sívori. Todos estos sectores cuentan con capacidad reducida, accesos controlados, circuitos internos definidos y supervisión permanente.

Cómo será la venta de alcohol en el Monumental durante el partido ante Tigre

El protocolo diseñado por River establece una operatoria estricta para garantizar el control de la experiencia. La compra será obligatoriamente anticipada a través de la plataforma RiverID y se habilitará hasta ocho horas antes del encuentro.

Cada adquisición será nominal, con verificación de identidad y edad, y estará permitida únicamente para mayores de 18 años. Además, habrá un límite de dos cervezas por persona.

En el caso de los palcos, la compra quedará a cargo del administrador del espacio, de acuerdo con la cantidad de butacas asignadas. En los sectores de hospitalidad, en tanto, se permitirá una venta adicional durante el evento, siempre bajo un sistema controlado por una aplicación que verifica los topes individuales.

De manera paralela, estará terminantemente prohibido el ingreso o el consumo de alcohol en las tribunas generales. Desde el club remarcaron que se trata de una experiencia inicial “acotada, restrictiva y trazable”, con múltiples medidas de seguridad.

Entre ellas, se incluyen cartelería visible con las reglas de consumo, pulseras identificatorias en los Espacios Quilmes, personal verificando accesos, molinetes exclusivos y procedimientos internos ante eventuales infracciones.

Por qué River fue elegido para esta prueba piloto

El operativo contará también con la participación del Gobierno de la Ciudad, que realizará monitoreo permanente y controles de alcoholemia obligatorios a la salida del estadio.

River fue seleccionado para encabezar esta experiencia por cumplir con ciertos criterios de infraestructura y seguridad. Según se informó, es el único estadio del país que cuenta con sistema FaceID y además registra antecedentes recientes sin altercados.

La iniciativa busca replicar modelos que ya funcionan en otras ligas del mundo, como las de Alemania, Inglaterra, Francia, Portugal, Estados Unidos y Brasil, donde la venta de alcohol en estadios es habitual bajo distintos marcos regulatorios.

De esta manera, el Monumental se convertirá en el escenario de una experiencia inédita para el fútbol argentino, que será evaluada de cerca por autoridades y organizadores para determinar su continuidad o eventual expansión a otros estadios.

