Deportes
River
Sebastián Driussi
FÚTBOL

Alerta en River: Driussi se hará estudios y crece la preocupación por otra lesión

Sebastián Driussi dejó la cancha en el entretiempo ante Rosario Central por una molestia y será sometido a estudios médicos. En Núñez temen que se trate de una nueva lesión y ya analizan opciones para el duelo ante Tigre.

La preocupación volvió a instalarse en River tras el empate sin goles frente a Rosario Central en el Gigante de Arroyito. Sebastián Driussi, titular en el ataque del equipo de Marcelo Gallardo, debió dejar la cancha en el entretiempo por una molestia muscular y encendió todas las alarmas en el cuerpo técnico y en el mundo riverplatense. El delantero será sometido a estudios médicos y, puertas adentro, existe el temor de que haya sufrido un nuevo desgarro.

El episodio se dio en un contexto que parecía alentador para el atacante. Driussi había comenzado la temporada como el centrodelantero titular, con un rol importante dentro del funcionamiento del equipo, más allá de la falta de gol que viene marcando el inicio del año para los atacantes del plantel. Su aporte iba más allá de las estadísticas: retrocedía para asociarse, descargaba con criterio y participaba activamente en la presión ofensiva.

Cómo fue la lesión de Driussi ante Rosario Central

Durante el primer tiempo frente al Canalla, Driussi empezó a sentir una molestia en el isquiotibial izquierdo. Si bien logró completar la etapa inicial, ya no salió a disputar el complemento y fue reemplazado por Maximiliano Salas. Este lunes se realizará los estudios correspondientes para determinar el grado de la lesión, aunque en Núñez ya se preparan para un escenario poco alentador: una posible baja de al menos tres semanas.

La salida del delantero se dio cuando River atravesaba su mejor momento en el partido. Incluso, Driussi había logrado convertir un gol que fue anulado por posición adelantada tras una jugada muy fina, lo que profundizó la sensación de frustración por una noche que pudo haber sido distinta.

Por qué preocupa tanto esta nueva molestia

Después de una pretemporada exigente, el cuerpo técnico confiaba en que Driussi pudiera dejar atrás un 2025 marcado por las lesiones. Su buen arranque había renovado el optimismo, pero este nuevo inconveniente físico vuelve a poner el foco en un historial clínico que empieza a inquietar seriamente.

Desde su regreso a River a comienzos del año pasado, a cambio de poco más de 10 millones de dólares, al delantero le costó encontrar continuidad. Cuando logró estar en plenitud física, fue una de las figuras de aquella racha positiva del equipo entre abril y junio de 2025. Sin embargo, una lesión en el tobillo durante el Mundial de Clubes frenó su impulso y nunca logró recuperar ese nivel de forma sostenida.

Un desgarro en sus primeros meses, otro posterior al esguince sufrido en Estados Unidos y ahora esta molestia muscular que podría transformarse en una nueva ruptura fibrilar forman parte de un recorrido que ya genera preocupación en el club.

Quién podría reemplazar a Driussi ante Tigre

Pensando en el próximo compromiso ante Tigre, Gallardo ya analiza alternativas. A priori, Maximiliano Salas aparece como la principal opción para ocupar el lugar de Driussi. Más atrás asoma Agustín Ruberto, quien no suma minutos oficiales desde 2024 tras haber sufrido una rotura de ligamentos a comienzos del año pasado y que es, hoy, el único centrodelantero natural del plantel.

Mientras se aguardan los resultados de los estudios médicos, en River reina la cautela. La ilusión de ver a Driussi consolidarse otra vez se enfrenta, una vez más, con el fantasma de las lesiones, en un momento donde el equipo necesita recuperar eficacia y estabilidad en ataque.

