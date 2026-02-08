Así están hoy las chancles de ¡Grande, pá!: la foto del especial reencuentro familiar

El libro del programa fue escrito por Patricia Maldonado, Augusto Giustozzi, Gustavo Barrios y Ricardo Rodríguez, y fue dirigida por Víctor Stella.

La historia familiar protagonizada por Arturo Puig y María Leal, junto con Nancy Anka, Julieta Fazzari y Gabriela Allegue. La serie que registró altísimas marcas de rating contaba la historia de un viudo que se encargaba, junto con la empleada doméstica, de criar a sus tres hijas, a las que apodaba las chancles.

Comenzó a emitirse en 1991 como un programa para ese verano, pero debido a su éxito se extendió por 4 temporadas, finalizando en 1994 y en 1995 el canal de las pelotas siguió emitiendo la repetición de la ficción.

grande pa reencuentro las chancles 2

El nostáligo pedido de los fanáticos de ¡Grande, pá! por el reencuentro de las chancles

La imagen de María Leal, Nancy Anka, Julieta Fazzari y Gabriela Allegue no pasó desapercibido en las redes y los seguidores de la historia pidieron que se vuevan a unir en un trabajo y hasta aportaron ideas al respecto.

"¡Las amo! Tienen que hacer una película de grande pa en la actualidad con Arturo y Maria siendo abuelos por favor! Ustedes ya adultas con hijos", "Genias las 4 como no acordarme de ese gran programa", "35 años después del éxito y haberlo disfrutado, lo que queda es la familia... Y el recuerdo que siempre permanece, en nosotros y en ustedes. Gracias!", "Hagan teatro las 4. Amaría volver a verlas", fueron algunas de las reacciones de los usuarios al ver la imagen a pura sonrisa de las chancles.

La novela de la televisión de los ´90 dejó un gran recuerdo en aquellos que seguían la historia y el reencuentro de sus protagonistas alimentó la ilusión de poder volver a verlas juntas artísticamente.

“Todavía me siguen llamando ‘¡Grande, Pá!’ en la calle, pero la verdad es que tengo sentimientos encontrados cuando pienso en el programa. Por un lado, fue maravilloso ese éxito tremendo con 60 puntos de rating, lo veía todo el país. Y, por otro lado, terminó la tira y estuve mucho tiempo sin trabajar”, reconoció años atrás Arturo Puig en la mesa de Mirtha Legrand conducida por Juana Viale sobre cómo atravesó esa historia en la pantalla.