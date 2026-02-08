Tini Stoessel, Marta Fort, Maxi López y más: las fotos del cumpleaños total black de Lizardo Ponce

lizardo ponce cumpleaños con famosos 15

Lizardo vivió un momento muy especial en su día acompañado también de su pareja Franco Poggio, con quien sale ya hace un tiempo, y se mostraron súper enamorados y a puro beso.

Se trató de una noche involvidable para el influencer donde pudo reencontrarse con grandes amigos y disfrutar de un momento de total diversión.

En esta nota de PrimiciasYa observá las mejores imágenes de lo que fue el festejo de cumpleaños de Lizardo Ponce en la noche de Buenos Aires y acompañado por muchos famosos amigos.

RS FOTOS

lizardo ponce cumpleaños con famosos 14

El filoso palito de Lizardo Ponce a Zaira Nara que pone en jaque la amistad

El influencer Lizardo Ponce hizo un filoso comentario sobre Zaira Nara y dejó al descubierto su enojo con la modelo por un particular motivo.

Tras cumplir años, Zaira Nara asistió al programa de streaming Nadie dice nada (Luzu Tv), para festejarlo en vivo. La decisión de la hermana de Wanda no fue bien recibida por sus ex compañeros de Rumis, quienes se quejaron al aire de la influencer por haber elegido pasar su día con la competencia.

Lizardo Ponce le tiró un picante palito a Zaira Nara por esa decisión: "Le mandamos un saludo a Zaira, que se confundió de dirección, pero le mandamos un beso enorme. ¡Zaira, te amamos! Era en Juncal, pero te amamos igual”.

En El Ejército de LAM, Pepe Ochoa compartió la entrevista que le hizo a Ponce en la entrega de premios Martín Fierro Digital, donde habló de su relación con Zaira.

"Yo la adoro, me llevo muy bien y fue muy generosa conmigo durante todo el verano. Nos gustó hacer el programa con ella pero bueno... hizo lo que tenía ganas, como cualquiera creo yo", expresó el influencer.

Y dejó en claro: "Me hubiese encantado que venga al nuestro en algún momento. Son chistes que nos hacemos todo el tiempo por WhatsApp, pero esta vez lo dije al aire y pasó lo que pasó".

"De mi parte, nunca voy a decir nada con maldad para ella. Al otro día le mandé un mensajito y ya", concluyó firme.