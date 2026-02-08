Tini Stoessel, Marta Fort, Maxi López y más: las fotos del cumpleaños total black de Lizardo Ponce

Lizardo Ponce vivió un sábado por la noche muy especial rodeado de sus afectos del medio más cercanos quienes dijeron presente en su festejo de cumpleaños en una exclusiva discoteca en la zona de Costanera de Buenos Aires.
El influencer invitó a sus amigos más íntimos de la farándula y todos ellos dijeron presentes cumpliendo con una de las pautas principales del evento: ir vestidos de color negro. Todos los que asistieron se vistieron con un look en color negro predominante y muy elegantes.
Tini Stoessel, Marta Fort, Emilia Mernes y Maxi López, entre otros, dijeron presentes en el evento donde compartieron divertidas charlas y baile.
Entre la larga lista de famosos que asistieron al cumpeaños de Lizardo Ponce también se encontraban: Micaela Tinelli , Ian Lucas, Grego Rossello, Lucas Spadáfora, Emily Lucius, Luli Fernández, Franco Masini, Juli Castro y Martu Morales, entre otros conocidos de la farándula.
Lizardo vivió un momento muy especial en su día acompañado también de su pareja Franco Poggio, con quien sale ya hace un tiempo, y se mostraron súper enamorados y a puro beso.
Se trató de una noche involvidable para el influencer donde pudo reencontrarse con grandes amigos y disfrutar de un momento de total diversión.
El influencer Lizardo Ponce hizo un filoso comentario sobre Zaira Nara y dejó al descubierto su enojo con la modelo por un particular motivo.
Tras cumplir años, Zaira Nara asistió al programa de streaming Nadie dice nada (Luzu Tv), para festejarlo en vivo. La decisión de la hermana de Wanda no fue bien recibida por sus ex compañeros de Rumis, quienes se quejaron al aire de la influencer por haber elegido pasar su día con la competencia.
Lizardo Ponce le tiró un picante palito a Zaira Nara por esa decisión: "Le mandamos un saludo a Zaira, que se confundió de dirección, pero le mandamos un beso enorme. ¡Zaira, te amamos! Era en Juncal, pero te amamos igual”.
En El Ejército de LAM, Pepe Ochoa compartió la entrevista que le hizo a Ponce en la entrega de premios Martín Fierro Digital, donde habló de su relación con Zaira.
"Yo la adoro, me llevo muy bien y fue muy generosa conmigo durante todo el verano. Nos gustó hacer el programa con ella pero bueno... hizo lo que tenía ganas, como cualquiera creo yo", expresó el influencer.
Y dejó en claro: "Me hubiese encantado que venga al nuestro en algún momento. Son chistes que nos hacemos todo el tiempo por WhatsApp, pero esta vez lo dije al aire y pasó lo que pasó".
"De mi parte, nunca voy a decir nada con maldad para ella. Al otro día le mandé un mensajito y ya", concluyó firme.