Marcelo Gallardo habló sobre la falta de gol de River y analizó el partido ante Rosario Central: "Me sentí..."

Por qué el partido cambió después del entretiempo

El entrenador reconoció que el desarrollo fue distinto en el complemento. Central empujó con mayor intensidad, equilibró el trámite y obligó a River a replegarse por momentos. “Después empezaron a empujar de otra manera y lo emparejaron. Tal vez nos faltó frescura con los cambios para terminar mejor”, explicó.

Aun así, Gallardo insistió en que el proceso está en marcha y que el equipo sigue evolucionando. “Me parece que seguimos creciendo. Si el equipo juega bien, el gol va a llegar”, repitió, dejando en claro que la confianza en el funcionamiento está por encima de la ansiedad por los resultados inmediatos.

Cómo explicó la falta de gol y el rol de los delanteros

Consultado por la ausencia de goles, el DT puso el foco en la dinámica ofensiva y defendió a sus atacantes. Al hablar de Maximiliano Salas, explicó: “Es delantero y nosotros no solemos jugar con un 9 de referencia. Entramos, salimos y nos movemos”.

Gallardo también relativizó las críticas habituales cuando la pelota no entra. “Ahora se va a hablar de cómo no hacen goles, pero es lo típico, lo de siempre”, lanzó, y recordó un antecedente cercano: “El año pasado Sebastián Driussi no hacía goles y empezó a hacerlos. Son jugadores que tienen gol y que, por el funcionamiento del equipo, van a convertir”.

River buscará un nuevo nueve en el mercado

Sobre la posibilidad de incorporar un centrodelantero, el Muñeco fue cauto. Reconoció las dificultades del mercado y dejó una frase que marcó su postura: “No es fácil ir a buscar un 9 en este mercado. Seguimos evaluando posibilidades, pero es difícil encontrar jugadores para River. No hay que traer por traer”.

River se fue de Rosario sin goles, pero con la convicción de su entrenador intacta. Para Gallardo, el camino está trazado: sostener el rendimiento, profundizar la idea y confiar en que, tarde o temprano, el gol terminará apareciendo.