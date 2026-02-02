En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Gallardo
River
FÚTBOL

Marcelo Gallardo habló sobre la falta de gol de River y analizó el partido ante Rosario Central: "Me sentí..."

Tras el empate sin goles ante Rosario Central, Marcelo Gallardo valoró el rendimiento de River, defendió el proceso ofensivo del equipo y pidió calma frente a la falta de gol.

Marcelo Gallardo habló sobre la falta de gol de River y analizó el partido ante Rosario Central: Me sentí...

Marcelo Gallardo se retiró conforme de Rosario. Aunque el 0-0 frente a Rosario Central dejó a River Plate sin la recompensa del gol, el entrenador millonario eligió resaltar el funcionamiento colectivo y la identidad que, según su mirada, el equipo empieza a consolidar.

Leé también Nueva alarma en River: Franco Armani se volvió a lesionar y se pierde el próximo partido
nueva alarma en river: franco armani se volvio a lesionar y se pierde el proximo partido
image

En conferencia de prensa, luego del encuentro disputado en el Gigante de Arroyito, Gallardo transmitió calma frente a la sequía ofensiva y dejó en claro que el resultado no empañó las sensaciones positivas que le dejó el partido. “Posiblemente quede este sabor de que no pudimos convertir, pero tengo que destacar el buen funcionamiento del equipo, sobre todo en la primera mitad en una cancha siempre complicada”, señaló.

Qué vio Gallardo en el primer tiempo de River

El Muñeco fue enfático al describir los primeros 45 minutos como uno de los pasajes más representativos de su idea. “Asumimos el protagónico del partido con buena circulación y juego. Me sentí reflejado e identificado con lo que vi en la primera etapa”, afirmó, y consideró a Central como “una buena medida” para evaluar el presente del equipo.

En ese contexto, también mostró cierto fastidio ante algunos análisis previos que planteaban el duelo como una supuesta prueba de carácter. Gallardo dejó entrever su desacuerdo con esa lectura y deslizó que River ya había mostrado señales de competitividad antes de visitar Rosario.

Por qué el partido cambió después del entretiempo

El entrenador reconoció que el desarrollo fue distinto en el complemento. Central empujó con mayor intensidad, equilibró el trámite y obligó a River a replegarse por momentos. “Después empezaron a empujar de otra manera y lo emparejaron. Tal vez nos faltó frescura con los cambios para terminar mejor”, explicó.

Aun así, Gallardo insistió en que el proceso está en marcha y que el equipo sigue evolucionando. “Me parece que seguimos creciendo. Si el equipo juega bien, el gol va a llegar”, repitió, dejando en claro que la confianza en el funcionamiento está por encima de la ansiedad por los resultados inmediatos.

Cómo explicó la falta de gol y el rol de los delanteros

Consultado por la ausencia de goles, el DT puso el foco en la dinámica ofensiva y defendió a sus atacantes. Al hablar de Maximiliano Salas, explicó: “Es delantero y nosotros no solemos jugar con un 9 de referencia. Entramos, salimos y nos movemos”.

Gallardo también relativizó las críticas habituales cuando la pelota no entra. “Ahora se va a hablar de cómo no hacen goles, pero es lo típico, lo de siempre”, lanzó, y recordó un antecedente cercano: “El año pasado Sebastián Driussi no hacía goles y empezó a hacerlos. Son jugadores que tienen gol y que, por el funcionamiento del equipo, van a convertir”.

River buscará un nuevo nueve en el mercado

Sobre la posibilidad de incorporar un centrodelantero, el Muñeco fue cauto. Reconoció las dificultades del mercado y dejó una frase que marcó su postura: “No es fácil ir a buscar un 9 en este mercado. Seguimos evaluando posibilidades, pero es difícil encontrar jugadores para River. No hay que traer por traer”.

River se fue de Rosario sin goles, pero con la convicción de su entrenador intacta. Para Gallardo, el camino está trazado: sostener el rendimiento, profundizar la idea y confiar en que, tarde o temprano, el gol terminará apareciendo.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Gallardo River Rosario Central
Notas relacionadas
Boca presentó a Santiago Ascacíbar y Ángel Romero y el ex Estudiantes dijo por qué se hizo del pase: "A River..."
River empató con Rosario Central por la tercera fecha del Torneo Apertura
Decir lo que pensás hoy puede cambiarlo todo: por qué el cielo empuja a hablar claro

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar