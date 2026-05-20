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El secreto japonés de la alimentación para vivir más y mejor

Una filosofía de vida japonesa propone una forma de alimentarse que, según el aval científico, influye positivamente en la salud y la calidad de vida.

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El Hara hachi bu es una antigua regla originaria de Okinawa que propone comer hasta sentirse un 80% satisfecho.

El Hara hachi bu es una antigua regla originaria de Okinawa que propone comer hasta sentirse un 80% satisfecho.

El Hara hachi bu es una antigua regla originaria de Okinawa que propone comer hasta sentirse un 80% satisfecho. Su traducción literal es “llena tu estómago hasta ocho partes de diez” y forma parte de una filosofía de autocontrol y alimentación consciente vinculada a una mayor esperanza de vida.

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Más que una dieta estricta, este hábito busca prevenir los efectos del exceso de comida y favorecer un estilo de vida más equilibrado. Una estrategia complementaria muy utilizada consiste en usar platos y vasos más pequeños, ya que generan una percepción visual de porciones más abundantes.

Los estudios científicos que respaldan el Hara hachi bu

Hara hachi bu

Diversas investigaciones sobre restricción calórica moderada respaldan los beneficios de este método. Estudios publicados en revistas como el Journal of the American Medical Association (JAMA) señalan que reducir ligeramente las calorías, sin llegar a la desnutrición, puede retrasar el envejecimiento celular, disminuir la inflamación crónica y mejorar la sensibilidad a la insulina.

Además, el Okinawa Centenarian Study detectó que quienes mantienen este hábito presentan tasas significativamente menores de obesidad, diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares en comparación con otras poblaciones.

La isla integra las denominadas “Zonas Azules”, regiones del mundo asociadas a una elevada esperanza de vida. El concepto fue popularizado por el investigador Dan Buettner junto con National Geographic y el National Institute on Aging.

Además de Okinawa, forman parte de esta lista Icaria, Cerdeña, Nicoya y Loma Linda. En todos estos lugares, la longevidad suele relacionarse con una alimentación equilibrada, actividad física cotidiana, vínculos sociales sólidos y un propósito de vida definido.

Beneficios del Hara hachi bu

Hara hachi bu

Aplicar este enfoque puede aportar múltiples beneficios:

  • Mejor digestión y menor sensación de pesadez
  • Control natural del peso corporal
  • Prevención de enfermedades metabólicas, especialmente diabetes tipo 2
  • Reducción del estrés oxidativo y la inflamación crónica
  • Mayor energía y claridad mental durante el día
  • Promoción de una longevidad saludable al disminuir el desgaste celular

Cómo aplicarlo en la vida cotidiana

Este método no requiere contar calorías ni seguir planes de alimentación estrictos. Se basa en hábitos simples y sostenibles:

  • Comer despacio y sin distracciones, como el teléfono o la televisión
  • Servir porciones moderadas en platos y vasos más pequeños
  • Priorizar vegetales, legumbres, pescados y alimentos frescos por sobre productos ultraprocesados y carnes rojas

Además, comer lentamente ayuda a regular el apetito, ya que el cerebro tarda aproximadamente 20 minutos en registrar la sensación de saciedad. Incorporar estos hábitos puede mejorar la digestión y favorecer una relación más consciente con la comida.

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