El secreto japonés de la alimentación para vivir más y mejor

Además, el Okinawa Centenarian Study detectó que quienes mantienen este hábito presentan tasas significativamente menores de obesidad, diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares en comparación con otras poblaciones.

La isla integra las denominadas “Zonas Azules”, regiones del mundo asociadas a una elevada esperanza de vida. El concepto fue popularizado por el investigador Dan Buettner junto con National Geographic y el National Institute on Aging.

Además de Okinawa, forman parte de esta lista Icaria, Cerdeña, Nicoya y Loma Linda. En todos estos lugares, la longevidad suele relacionarse con una alimentación equilibrada, actividad física cotidiana, vínculos sociales sólidos y un propósito de vida definido.

Beneficios del Hara hachi bu

Hara hachi bu

Aplicar este enfoque puede aportar múltiples beneficios:

Mejor digestión y menor sensación de pesadez

y menor sensación de pesadez Control natural del peso corporal

Prevención de enfermedades metabólicas , especialmente diabetes tipo 2

, especialmente Reducción del estrés oxidativo y la inflamación crónica

y la Mayor energía y claridad mental durante el día

y durante el día Promoción de una longevidad saludable al disminuir el desgaste celular

Cómo aplicarlo en la vida cotidiana

Este método no requiere contar calorías ni seguir planes de alimentación estrictos. Se basa en hábitos simples y sostenibles:

Comer despacio y sin distracciones, como el teléfono o la televisión

Servir porciones moderadas en platos y vasos más pequeños

en platos y vasos más pequeños Priorizar vegetales, legumbres, pescados y alimentos frescos por sobre productos ultraprocesados y carnes rojas

Además, comer lentamente ayuda a regular el apetito, ya que el cerebro tarda aproximadamente 20 minutos en registrar la sensación de saciedad. Incorporar estos hábitos puede mejorar la digestión y favorecer una relación más consciente con la comida.