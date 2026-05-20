Insólito problema para Inglaterra en el Mundial: paredes delgadas, camas duras y quejas por ruidos sexuales

De qué se quejan los huéspedes del hotel elegido por Inglaterra

Las opiniones de los usuarios que pasaron por las habitaciones encendieron la polémica por su crudeza. “Nos sorprendió la falta de insonorización. Escuchamos las ‘actividades agradables’ de una pareja en la habitación de al lado”, comentó una exhuésped en su reseña, dejando al descubierto lo poco aislados que están los cuartos.

A ese testimonio de ruidos molestos se sumaron reclamos sobre el confort del mobiliario y la estructura: “La cama era tan dura como una piedra. Tuve que programar una cita quiropráctica después de dormir ahí”, sentenció otro usuario, mientras que un tercero detalló que “los pisos son tan delgados que escucharás a la gente caminando por la habitación de arriba. No dormimos”.

Qué medidas tomó la Federación Inglesa para asegurar el descanso del plantel

Conscientes de que el rendimiento deportivo se puede ver afectado por el insomnio, las autoridades británicas reaccionaron con un plan de contingencia. Para bloquear el ruido externo, la Federación Inglesa proporcionará a cada futbolista un kit especial para dormir que incluye cubrecolchones especiales, almohadas a medida, antifaces ergonómicos y tapones para los oídos.

Además, según precisó el diario británico The Sun, la comitiva sumó un refuerzo clave para el cuidado de los atletas: la delegación contará con el asesoramiento del Dr. Luke Gupta, un consultor en fisiología del sueño que ya cuenta con experiencia trabajando junto a atletas olímpicos británicos y la selección femenina de fútbol de ese país.

Por qué el descanso es una obsesión para el DT Thomas Tuchel

La preocupación del cuerpo técnico tiene fundamentos históricos bien marcados. Tuchel le da mucha importancia al descanso y la regeneración de sus dirigidos en la previa y el post de cada partido.

Esta metodología estricta ya se ha visto en sus experiencias anteriores:

En la última Eurocopa (donde cayeron en el partido decisivo ante España), el plantel inglés utilizó somníferos para poder conciliar el sueño de manera efectiva tras los partidos de alta intensidad.

Durante su paso por el Borussia Dortmund, el estratega alemán decidió incorporar a su grupo de trabajo al doctor Ulrich Bauhofer, un reconocido experto en materia de sueño y meditación.

Mientras el director técnico termina de delinear los últimos detalles de la lista definitiva de 26 convocados, la cual será anunciada de forma oficial el próximo viernes, el búnker de los Tres Leones trabaja a contrarreloj para que esta insólita incomodidad hotelera no altere las ilusiones de campeonar en suelo norteamericano.