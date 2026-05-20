Trascendió el profundo deseo que Mauro Icardi le cumplió a La China Suárez.

Curiosamente, hace apenas unos meses fue Wanda Nara —la ex de Icardi— quien se adelantó y recorrió Japón junto a Martín Migueles, mostrando cada detalle en sus redes.

Según Méndez, el viaje romántico tiene continuidad: tras Japón, la pareja se trasladará a Turquía y luego Icardi pisará suelo argentino. El futbolista ya habría pedido ver a sus hijas durante esa estadía en el país.

En el piso del programa, Moria Casán no desaprovechó el momento y lanzó una de sus frases filosas con Benjamín Vicuña en la mira, el ex de la China. "Esto Vicuña no se lo podía dar. Tenía que dejar Secreto en la montaña y no lo puede besar a Lamothe", disparó entre carcajadas.

Vicuña actualmente protagoniza esa obra junto a Esteban Lamothe en el Multiteatro, una versión teatral de la icónica película.

Embed

¿La China Suárez cambió su look para parecerse a Wanda Nara?

La China Suárez encendió las redes al mostrar su nuevo look desde Turquía, donde acompaña a Mauro Icardi. La actriz y mamá de Rufina, Magnolia y Amancio apostó a un rubio más pronunciado y luminoso, y la comparación con Wanda Nara —la ex del futbolista— no tardó ni un segundo en aparecer.

Los comentarios de los usuarios fueron demoledores. "Cada día más Wanda", "El rubio lo escogió Mauro", "Un tono más y se Wanda Nara ja", "Wandarizada" y "Cada vez más Wandu" fueron algunos de los mensajes que inundaron la publicación, disparando una nueva polémica entre las dos mujeres que comparten la historia con Icardi.

china suarez look parecido a wanda nara

El episodio reaviva la rivalidad que estalló públicamente a fines de 2021 con el primer WandaGate. Ahora, de manera irónica, las redes señalan que la China estaría adoptando la imagen de su "máxima enemiga", justo en el momento en que su relación con el delantero del Galatasaray parece estar en su mejor etapa.