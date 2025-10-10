Cambio inesperado en la Selección Argentina: se reprogramó el segundo amistoso de la fecha FIFA

El cambio de día —del lunes 13 al martes 14— responde también a una necesidad operativa: al evitar el traslado aéreo y mantener al plantel en la misma ciudad, se ganó margen para reorganizar la logística del evento, incluyendo la venta de entradas, la coordinación de transmisiones y la puesta a punto del estadio.

Dónde se jugará el nuevo amistoso y qué cambia para los hinchas

El partido se disputará en el Chase Stadium, escenario habitual del Inter Miami, el equipo donde actualmente juega Lionel Messi. Aunque el capitán de la Selección no estuvo presente en el amistoso ante Venezuela —a raíz de una decisión consensuada con el cuerpo técnico que priorizó darle descanso luego de una seguidilla de partidos con el club estadounidense—, la expectativa por su presencia ante Puerto Rico sigue en evaluación.

Quienes habían adquirido entradas para el partido en Chicago deberán aguardar una comunicación oficial sobre el procedimiento de reembolso o relocalización de tickets, una situación que suele resolverse en conjunto con los organizadores locales y las plataformas de venta.

Cómo sigue la preparación de la Scaloneta

Con la reprogramación confirmada, la Selección argentina permanecerá en Miami hasta el martes, entrenando en las mismas instalaciones utilizadas durante la previa del partido ante Venezuela. Scaloni podrá aprovechar esta continuidad para seguir probando variantes y dar minutos a jugadores que buscan ganarse un lugar en las listas futuras, en un escenario ideal para experimentar sin la presión de un torneo oficial.

La gira dejará no solo conclusiones deportivas, sino también una muestra del enorme atractivo que genera la Scaloneta en Estados Unidos. Aun con cambios de sede y día, los amistosos de la Selección siguen convocando multitudes y generando expectativa en cada presentación.