Deportes
Selección Argentina
Estados Unidos
FÚTBOL

Cambio inesperado en la Selección Argentina: se reprogramó el segundo amistoso de la fecha FIFA

Tras vencer a Venezuela en Miami, la Selección Argentina debía viajar a Chicago para disputar su segundo amistoso, pero la AFA confirmó una reprogramación urgente por razones de seguridad.

Cambio inesperado en la Selección Argentina: se reprogramó el segundo amistoso de la fecha FIFA

La Selección argentina inició su gira de amistosos en Estados Unidos con un triunfo por 1-0 ante Venezuela, en el Hard Rock Stadium de Miami, en un encuentro que sirvió para seguir ajustando detalles de cara al próximo Mundial. Sin embargo, lo que estaba planificado para el segundo partido sufrió una modificación de último momento y obligó a recalcular toda la logística del plantel.

Leé también Quién es Tori Penso, la árbitra que dirigirá a la Selección Argentina en el amistoso ante Venezuela
Tori Penso
image

El segundo amistoso de la fecha FIFA estaba inicialmente pautado para el lunes 13 de octubre, en la ciudad de Chicago, donde el conjunto dirigido por Lionel Scaloni debía enfrentarse a Puerto Rico. Pero en horas recientes, la AFA confirmó oficialmente que el encuentro se jugará un día después, es decir, el martes 14, y ya no será en Chicago, sino nuevamente en Miami, más precisamente en el Chase Stadium, la casa del Inter Miami.

La decisión se dio a conocer a través de un comunicado publicado en el sitio oficial de la Asociación del Fútbol Argentino, donde se explicó que el cambio responde a cuestiones de seguridad vinculadas a la situación social en Chicago, ciudad que atraviesa episodios de violencia y disturbios que impidieron garantizar las condiciones necesarias para un espectáculo deportivo de esta magnitud.

Por qué se cambió el partido de Argentina contra Puerto Rico

La modificación surgió a raíz de una evaluación conjunta entre la AFA y las autoridades estadounidenses, que concluyeron que no estaban dadas las garantías para disputar el encuentro en Chicago. Con el objetivo de preservar la integridad del público, los jugadores y las organizaciones involucradas, se optó por trasladar el duelo a Miami, donde la Selección ya se encuentra instalada desde el inicio de la gira.

El cambio de día —del lunes 13 al martes 14— responde también a una necesidad operativa: al evitar el traslado aéreo y mantener al plantel en la misma ciudad, se ganó margen para reorganizar la logística del evento, incluyendo la venta de entradas, la coordinación de transmisiones y la puesta a punto del estadio.

Dónde se jugará el nuevo amistoso y qué cambia para los hinchas

El partido se disputará en el Chase Stadium, escenario habitual del Inter Miami, el equipo donde actualmente juega Lionel Messi. Aunque el capitán de la Selección no estuvo presente en el amistoso ante Venezuela —a raíz de una decisión consensuada con el cuerpo técnico que priorizó darle descanso luego de una seguidilla de partidos con el club estadounidense—, la expectativa por su presencia ante Puerto Rico sigue en evaluación.

Quienes habían adquirido entradas para el partido en Chicago deberán aguardar una comunicación oficial sobre el procedimiento de reembolso o relocalización de tickets, una situación que suele resolverse en conjunto con los organizadores locales y las plataformas de venta.

Cómo sigue la preparación de la Scaloneta

Con la reprogramación confirmada, la Selección argentina permanecerá en Miami hasta el martes, entrenando en las mismas instalaciones utilizadas durante la previa del partido ante Venezuela. Scaloni podrá aprovechar esta continuidad para seguir probando variantes y dar minutos a jugadores que buscan ganarse un lugar en las listas futuras, en un escenario ideal para experimentar sin la presión de un torneo oficial.

La gira dejará no solo conclusiones deportivas, sino también una muestra del enorme atractivo que genera la Scaloneta en Estados Unidos. Aun con cambios de sede y día, los amistosos de la Selección siguen convocando multitudes y generando expectativa en cada presentación.

