El fuerte respaldo de la Fórmula 1 que recibió Franco Colapinto en medio de la lucha por su continuidad

El australiano Jack Doohan, que corrió las seis primeras fechas de la temporada, permanecería como reserva, aunque fuentes cercanas al equipo aseguran que su regreso a la grilla es poco probable.

6PJ3J6ZIQ5DPVCNDLTCAX5SIAU Colapinto tuvo un notable desarrollo en Alpine y logró superar a Gasly en los últimos Grandes Premios.

Briatore y el respaldo interno en Alpine

El asesor ejecutivo Flavio Briatore fue contundente al afirmar que el asiento se definirá entre Colapinto y Aron, mientras que Doohan podría emigrar como piloto de reserva a otra escudería.

Por su parte, la nota publicada por la F1 destacó que el argentino lidera actualmente la pelea interna: “Colapinto respondió para dar un giro a su situación y ahora, según dicen las fuentes, está en buena forma para conservar su asiento”.

El propio Barretto subrayó que, aunque Colapinto todavía no sumó puntos con Alpine, su progreso es innegable y su desempeño superó al de Gasly en las últimas carreras.

“Puede parecer extraño decir que Colapinto ha mejorado cuando aún no ha puntuado, pero eso se debe más al rendimiento del coche que a su talento. En situaciones así, lo mejor es compararlo con su compañero, y ahí es donde Franco está destacando”, explicó el periodista.

En la comparativa interna, el mano a mano entre ambos en carrera favorece 6-5 a Gasly, aunque el argentino ganó cuatro de las últimas cinco clasificaciones.

SAVHM5WV4NE5DLIHQAC7NS6VKI

El team principal de Alpine, Steve Nielsen, también elogió su rendimiento: “Pierre es un piloto con mucha experiencia, y Franco ha hecho un trabajo excelente en las últimas tres carreras. Si esto continúa, no veo motivo para que no siga en el puesto”.

El respaldo técnico y financiero de Colapinto

Según el análisis, el argentino no solo suma puntos dentro del equipo por su rendimiento en pista, sino también por el apoyo financiero y comercial que aporta. “Colapinto sigue siendo una opción muy atractiva para Alpine de cara a 2026, especialmente si se confirma el uso del motor Mercedes, que podría devolver al equipo a los primeros lugares”, afirmó Barretto.

Próximas fechas clave

El argentino enfrenta dos carreras decisivas para definir su continuidad. La primera, en el Gran Premio de Singapur, dejó una gran impresión. La segunda será en el Gran Premio de Estados Unidos, del 17 al 19 de octubre, en el circuito de COTA (Austin).

Allí, Colapinto buscará consolidar su lugar en la F1 y confirmar que el sueño argentino está cada vez más cerca de hacerse realidad.