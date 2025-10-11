En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Franco Colapinto
Alpine
Automovilismo

El fuerte respaldo de la Fórmula 1 que recibió Franco Colapinto en medio de la lucha por su continuidad

El piloto argentino sigue ganando terreno dentro del equipo francés. La máxima categoría del automovilismo destacó su evolución y lo ubicó por delante de Paul Aron para ser titular la próxima temporada.

El fuerte respaldo de la Fórmula 1 que recibió Franco Colapinto. 

El fuerte respaldo de la Fórmula 1 que recibió Franco Colapinto. 

El futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 se acerca cada vez más a concretarse. El piloto argentino, que viene mostrando una notable evolución con Alpine, logró imponerse en las últimas carreras frente a su compañero Pierre Gasly, lo que fortaleció su posición dentro de la escudería francesa.

Leé también ¿Sigue o no? El llamativo análisis de un especialista de la F1 sobre el futuro de Colapinto: "No hay..."
¿sigue o no? el llamativo analisis de un especialista de la f1 sobre el futuro de colapinto: no hay...

A medida que crece la expectativa por el anuncio oficial del equipo, desde la propia F1 dejaron entrever que el joven de Pilar encabeza la lista de candidatos para quedarse con la segunda butaca de Alpine en 2026.

En un artículo publicado en el sitio oficial de la Fórmula 1, el periodista inglés Lawrence Barretto analizó el presente de Alpine y los planes de la escudería de Enstone de cara a la nueva normativa técnica de 2026.

No se espera una decisión hasta el final de la temporada, pero eso no significa que no hayan estado discutiendo las posibilidades internamente”, escribió Barretto, quien confirmó que la elección se centrará entre Franco Colapinto y el estonio Paul Aron, actuales pilotos del equipo.

El australiano Jack Doohan, que corrió las seis primeras fechas de la temporada, permanecería como reserva, aunque fuentes cercanas al equipo aseguran que su regreso a la grilla es poco probable.

6PJ3J6ZIQ5DPVCNDLTCAX5SIAU
Colapinto tuvo un notable desarrollo en Alpine y logr&oacute; superar a Gasly en los &uacute;ltimos Grandes Premios.&nbsp;

Colapinto tuvo un notable desarrollo en Alpine y logró superar a Gasly en los últimos Grandes Premios.

Briatore y el respaldo interno en Alpine

El asesor ejecutivo Flavio Briatore fue contundente al afirmar que el asiento se definirá entre Colapinto y Aron, mientras que Doohan podría emigrar como piloto de reserva a otra escudería.

Por su parte, la nota publicada por la F1 destacó que el argentino lidera actualmente la pelea interna: “Colapinto respondió para dar un giro a su situación y ahora, según dicen las fuentes, está en buena forma para conservar su asiento”.

El propio Barretto subrayó que, aunque Colapinto todavía no sumó puntos con Alpine, su progreso es innegable y su desempeño superó al de Gasly en las últimas carreras.

Puede parecer extraño decir que Colapinto ha mejorado cuando aún no ha puntuado, pero eso se debe más al rendimiento del coche que a su talento. En situaciones así, lo mejor es compararlo con su compañero, y ahí es donde Franco está destacando”, explicó el periodista.

En la comparativa interna, el mano a mano entre ambos en carrera favorece 6-5 a Gasly, aunque el argentino ganó cuatro de las últimas cinco clasificaciones.

SAVHM5WV4NE5DLIHQAC7NS6VKI

El team principal de Alpine, Steve Nielsen, también elogió su rendimiento: “Pierre es un piloto con mucha experiencia, y Franco ha hecho un trabajo excelente en las últimas tres carreras. Si esto continúa, no veo motivo para que no siga en el puesto”.

El respaldo técnico y financiero de Colapinto

Según el análisis, el argentino no solo suma puntos dentro del equipo por su rendimiento en pista, sino también por el apoyo financiero y comercial que aporta. “Colapinto sigue siendo una opción muy atractiva para Alpine de cara a 2026, especialmente si se confirma el uso del motor Mercedes, que podría devolver al equipo a los primeros lugares”, afirmó Barretto.

Próximas fechas clave

El argentino enfrenta dos carreras decisivas para definir su continuidad. La primera, en el Gran Premio de Singapur, dejó una gran impresión. La segunda será en el Gran Premio de Estados Unidos, del 17 al 19 de octubre, en el circuito de COTA (Austin).

Allí, Colapinto buscará consolidar su lugar en la F1 y confirmar que el sueño argentino está cada vez más cerca de hacerse realidad.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Franco Colapinto Alpine Fórmula 1
Notas relacionadas
El futuro de Colapinto: las claves que reveló el nuevo jefe de Alpine que sacuden al mundo de la F1
El curioso posteo de Franco Colapinto antes del GP de Estados Unidos: "Se..."
El nuevo jefe de Alpine analizó la carrera de Franco Colapinto en Singapur: ¿cuál fue su veredicto?

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar