El conmovedor homenaje de la Selección Argentina a Miguel Ángel Russo en la previa del amistoso ante Venezuela

Paredes también destacó la huella que Russo dejó en su carrera, afirmando que “el tiempo no borrará nunca su legado” y resaltando la pasión y enseñanza que el DT imprimía en cada charla y entrenamiento.

Qué manifestó Lionel Scaloni sobre la muerte de Russo

El DT de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, también se refirió a la noticia durante la conferencia de prensa previa al partido. Con un mensaje cargado de respeto, afirmó: "Ayer recibimos la triste noticia del fallecimiento de Miguel y estábamos todos al tanto de la situación. Cuando sucede, y un tipo tan querido dentro del fútbol que ha dejado una huella, será imborrable. Muy pocas veces se ve que estén todos de acuerdo en el pensamiento de cómo es un tipo, una persona. Muy triste, mandamos un fuerte abrazo a toda su familia y a todos sus seres queridos".

El entrenador enfatizó que el legado de Russo trasciende los clubes y las hinchadas, destacando cómo su forma de comportarse dentro y fuera de la cancha dejó enseñanzas que permanecerán en quienes compartieron con él. Scaloni concluyó su mensaje reiterando su pésame a la familia y subrayando la importancia de mantener vivo el ejemplo del histórico DT.

Por qué fue especial este homenaje de la Albiceleste

Más allá de la formalidad del gesto, el homenaje mostró la unidad del fútbol argentino frente a la pérdida de una figura emblemática. No solo los jugadores de la Selección participaron, sino que el público y la organización del partido colaboraron para que el recuerdo de Russo se mantuviera presente.

El minuto de silencio y los brazaletes negros simbolizan respeto, memoria y legado, recordando que el impacto de Miguel Ángel Russo trasciende los resultados y las rivalidades. En cada gesto y mirada, quedó claro que su nombre permanecerá en la historia del fútbol argentino y en la memoria de quienes lo conocieron.