En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Russo
Selección Argentina
EMOTIVO

El conmovedor homenaje de la Selección Argentina a Miguel Ángel Russo en la previa del amistoso ante Venezuela

Minutos antes de enfrentar a Venezuela, la Selección Argentina homenajeó a Miguel Ángel Russo, el entrenador de Boca que falleció a los 69 años.

El conmovedor homenaje de la Selección Argentina a Miguel Ángel Russo en la previa del amistoso ante Venezuela

La muerte de Miguel Ángel Russo dejó un vacío profundo en el fútbol argentino, y la Selección Nacional quiso sumarse al homenaje que se multiplicó en todo el país. Antes del amistoso frente a Venezuela en el Hard Rock Stadium, los jugadores de la Albiceleste llevaron adelante un sentido tributo que unió a futbolistas, cuerpo técnico y hinchas.

Leé también "Fue muy duro": Leandro Paredes contó cómo se enteró de la muerte de Miguel Ángel Russo
fue muy duro: leandro paredes conto como se entero de la muerte de miguel angel russo

Cómo se homenajeó a Miguel Ángel Russo antes del partido

El gesto principal se manifestó con brazaletes negros en todos los jugadores de la Selección, un símbolo de luto y respeto por el exentrenador de Boca. Poco después, tanto el equipo argentino como su par de Venezuela participaron de un minuto de silencio, mientras la imagen de Russo se proyectaba en las pantallas del estadio.

image

El homenaje se completó con la presencia de camisetas de Boca Juniors en las tribunas, recordando el último club que dirigió y con el que logró su consagración internacional, incluyendo la Copa Libertadores 2007. La combinación de gestos mostró la magnitud del respeto que Russo generó más allá de los colores y rivalidades.

Qué dijeron los jugadores sobre la partida de Russo

Entre los futbolistas que estuvieron presentes, Leandro Paredes fue uno de los más emotivos, al recordar que fue dirigido por Russo durante su paso por Boca. El mediocampista aclaró que, pese a su deseo de acercarse al velorio, el entrenador nunca habría querido que abandonara la concentración de la Selección, priorizando la continuidad del equipo y el compromiso profesional.

Paredes también destacó la huella que Russo dejó en su carrera, afirmando que “el tiempo no borrará nunca su legado” y resaltando la pasión y enseñanza que el DT imprimía en cada charla y entrenamiento.

Qué manifestó Lionel Scaloni sobre la muerte de Russo

El DT de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, también se refirió a la noticia durante la conferencia de prensa previa al partido. Con un mensaje cargado de respeto, afirmó: "Ayer recibimos la triste noticia del fallecimiento de Miguel y estábamos todos al tanto de la situación. Cuando sucede, y un tipo tan querido dentro del fútbol que ha dejado una huella, será imborrable. Muy pocas veces se ve que estén todos de acuerdo en el pensamiento de cómo es un tipo, una persona. Muy triste, mandamos un fuerte abrazo a toda su familia y a todos sus seres queridos".

El entrenador enfatizó que el legado de Russo trasciende los clubes y las hinchadas, destacando cómo su forma de comportarse dentro y fuera de la cancha dejó enseñanzas que permanecerán en quienes compartieron con él. Scaloni concluyó su mensaje reiterando su pésame a la familia y subrayando la importancia de mantener vivo el ejemplo del histórico DT.

Por qué fue especial este homenaje de la Albiceleste

Más allá de la formalidad del gesto, el homenaje mostró la unidad del fútbol argentino frente a la pérdida de una figura emblemática. No solo los jugadores de la Selección participaron, sino que el público y la organización del partido colaboraron para que el recuerdo de Russo se mantuviera presente.

El minuto de silencio y los brazaletes negros simbolizan respeto, memoria y legado, recordando que el impacto de Miguel Ángel Russo trasciende los resultados y las rivalidades. En cada gesto y mirada, quedó claro que su nombre permanecerá en la historia del fútbol argentino y en la memoria de quienes lo conocieron.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Russo Selección Argentina
Notas relacionadas
Así fue la emoción del hijo de Russo en el minuto de silencio y en el gol que convirtió para Tigre
Gol, llanto y homenaje: la emotiva tarde de Nacho, el hijo de Miguel Ángel Russo
Una multitud despidió a Miguel Ángel Russo: la ceremonia íntima que se prepara para su último adiós

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar