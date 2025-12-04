La ceremonia del Mundial 2026 promete ser histórica: las estrellas que conducirán el evento

Entre los invitados confirmados aparecen nombres tan resonantes como:

Tom Brady , siete veces campeón del Super Bowl y considerado uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol americano.

Wayne Gretzky , la máxima leyenda del hockey sobre hielo, cuatro veces campeón de la Stanley Cup.

Aaron Judge , figura de los New York Yankees y siete veces elegido para el equipo ideal de la MLB.

Shaquille O’Neal, cuatro veces campeón de la NBA y miembro del Salón de la Fama.

Todos ellos participarán activamente del sorteo y aportarán su presencia para una ceremonia que buscará atraer audiencias masivas en todo el continente.

Además, la alfombra roja estará en manos del bicampeón del Super Bowl Eli Manning, quien recibirá a los invitados y marcará el tono de un encuentro que promete combinar deporte, espectáculo y alcance global.

Qué dijeron Tom Brady y Shaquille O’Neal sobre su participación

Las figuras invitadas no ocultaron el entusiasmo por formar parte de un evento de esta magnitud. El propio Tom Brady destacó la relevancia internacional del sorteo: “Formar parte del sorteo final de la Copa Mundial es un honor inmenso. Un evento mundial de esta magnitud es el sueño de cualquier atleta”, afirmó, y celebró la posibilidad de participar de un torneo que “une al mundo como ningún otro”.

Shaquille O’Neal también subrayó el carácter único de la cita: “La Copa Mundial es uno de los eventos deportivos más importantes, y formar parte del Sorteo Final es para mí un motivo de gran orgullo. Es una ocasión muy especial para los jugadores y para los aficionados de todo el mundo”.

Las declaraciones reflejan la intención de la FIFA de convertir el sorteo en un espectáculo universal que atraiga a públicos diversos, tanto dentro como fuera del fútbol.

Cuándo y dónde se podrá ver el sorteo del Mundial 2026

La ceremonia se podrá seguir este viernes a partir de las 14:00 (hora de Argentina).

La transmisión oficial estará disponible en FIFA.com y en todos los canales digitales oficiales de la FIFA alrededor del mundo.

Será un momento clave rumbo a la próxima Copa Mundial, no solo por la definición de los grupos, sino también por el impacto cultural y mediático de una puesta en escena que promete quedar en la historia.