En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Dibu Martínez
Mundial
FÚTBOL

La inesperada confesión del Dibu Martínez sobre el próximo Mundial: "Tengo..."

En un evento de la AFA en Nueva York, Emiliano Martínez habló sobre sus sensaciones rumbo al Mundial 2026 y dejó una declaración que llamó la atención de todos los hinchas argentinos.

La inesperada confesión del Dibu Martínez sobre el próximo Mundial: Tengo...

A dos días del sorteo del Mundial 2026, la Selección Argentina volvió a quedar en el centro de la escena gracias a la presencia —virtual, pero protagónica— de Emiliano “Dibu” Martínez en un evento organizado por la AFA en Nueva York. Desde Inglaterra, donde se encuentra disputando una de sus mejores temporadas en el Aston Villa, el arquero dejó una frase contundente que rápidamente se viralizó y que abrió nuevamente la ilusión de cara a lo que viene: “Tengo más ilusión de este que del anterior”.

Leé también ¿El mejor del mundo? Nominaron al Dibu Martínez a un premio que podría consagrarlo definitivamente
¿el mejor del mundo? nominaron al dibu martinez a un premio que podria consagrarlo definitivamente

El encuentro se realizó en el rascacielos Summit One Vanderbilt, bajo el lema “AFA as a Global Brand, The Power of a Brand” (AFA como marca global, el poder de la marca), y contó con más de 200 invitados del ámbito deportivo. Allí, Sergio Goycochea fue el conductor del evento y mantuvo un diálogo especial con el marplatense, quien se mostró distendido, confiado y con una motivación intacta rumbo al certamen que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

image

Qué dijo el Dibu Martínez sobre su ilusión para el Mundial 2026

Martínez tomó la palabra a través de videollamada y dejó una reflexión que sorprendió incluso a quienes lo conocen bien. “No sólo yo: la mayoría de los que jugaron un Mundial tienen ese bichito en la panza. Es difícil de explicar, pero tengo más ilusión de este que del anterior”, aseguró.

Sus palabras no pasaron desapercibidas. El arquero, una de las figuras indiscutidas del Mundial de Qatar 2022, dejó entrever que el camino hacia la próxima Copa del Mundo lo encuentra con más hambre que nunca. Su mensaje, además, refuerza la sensación interna del plantel: la Selección llega con una base consolidada, con un ciclo exitoso y con un equipo acostumbrado a competir en los momentos más determinantes.

Por qué Dibu considera que la Selección es “el postre entero” de su carrera

El arquero también dedicó varios minutos a hablar sobre lo que significa vestir la camiseta Albiceleste. Con su estilo genuino, no dejó dudas. “Ganar títulos individuales o con mi club es la frutilla del postre, pero el postre entero de toda mi carrera fue siempre jugar con la Selección Argentina”, afirmó.

Para Martínez, defender el arco argentino tiene una carga emocional única. “Cuando juego con la Selección siento que la pelota no entra. Tengo todo un país y a mi familia atrás”, agregó. Esa conexión, que ya mostró en las definiciones más críticas con la camiseta nacional, volvió a quedar en evidencia.

Cómo se prepara físicamente el Dibu a los 33 años

Otro de los pasajes destacados de la charla fue su análisis sobre su rendimiento actual. A sus 33 años, Martínez se siente en un nivel de madurez que combina experiencia, fortaleza mental y un estado físico privilegiado.

“Lo mío va más allá. Tengo un físico privilegiado, puedo jugar a los dos días. Vas a jugar 60 partidos como si no hubiera un Mundial al final de la temporada, porque si no es difícil rendir al 100%”, explicó.

Sus palabras reflejan cómo se prepara para un calendario que, en clubes europeos, suele ser exigente y extenso. Para Martínez, llegar al Mundial bien físicamente no es un desafío: es parte de su rutina profesional.

Cómo es el presente del Dibu Martínez en el Aston Villa

Mientras mira de reojo el sorteo del Mundial y el camino hacia 2026, Dibu transita una gran temporada en Inglaterra. Sus actuaciones en el Aston Villa fueron determinantes para que el equipo se ubique en el cuarto puesto de la Premier League con 24 puntos.

Además, los Villanos son el segundo equipo menos goleado del torneo, con apenas 11 tantos en contra en 13 partidos. Sólo el Arsenal recibió menos goles (siete). Sus atajadas, su presencia y su liderazgo volvieron a ponerlo entre los arqueros más destacados de la competencia.

Por qué el mensaje del Dibu genera tanta expectativa en Argentina

Cada declaración del Dibu suele tener impacto, pero esta vez la frase resonó especialmente. No solo porque llega en la antesala del sorteo, sino porque se trata de un jugador que, en los últimos años, demostró ser decisivo en los momentos donde la Selección más lo necesitó.

Su convicción, su confianza y su cercanía con el hincha convierten cada palabra en un mensaje directo a la ilusión colectiva. El arquero no solo quiere jugar el Mundial: quiere ganarlo. Y lo dice con la naturalidad de quien ya sabe lo que significa levantar la Copa.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Dibu Martínez Mundial Selección Argentina
Notas relacionadas
El inesperado mensaje de Aston Villa tras el pase frustrado de Dibu Martínez al Manchester United
Dibu Martínez y su fuerte crítica al arbitraje tras la derrota ante Ecuador: "No sé..."
Murió un histórico árbitro argentino que resistió las amenazas de Pablo Escobar

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar