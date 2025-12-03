La terrible frase que generó un picante cruce entre Lionel Messi, Rodrigo de Paul y Maximiliano Moralez: "Mamadera de..."

Moralez no se quedó callado. Contraatacó recordándole que él sí había dado la cara en su salida del club. “Para que te echen hay que tener la valentía de ir al club y dar la cara como lo hice yo”, señalando que la partida de De Paul había sido diferente.

Qué frases hicieron explotar la tensión en pleno partido

Según las versiones difundidas, De Paul elevó aún más el nivel del cruce con otra respuesta polémica: “A Racing voy cuando quiero y, si quiero, lo compro”.

A partir de ese momento, la discusión dejó de ser un intercambio acotado entre dos excompañeros de cantera y se volvió un enfrentamiento completamente desbordado.

Moralez, visiblemente molesto, lanzó una acusación directa referida a la carrera de De Paul. “Sos un cagón que no fuiste a ganar la Libertadores y con 30 años preferiste venirte de vacaciones a Miami”, frase que terminó de calentar el ambiente en el campo de juego.

Fue entonces cuando Lionel Messi intervino para intentar frenar la escalada verbal y defender a su compañero, pidiendo respeto por De Paul. Sin embargo, la participación del capitán no apaciguó la situación: por el contrario, abrió un nuevo capítulo.

Qué frase dirigida a Messi generó la mayor repercusión

Lejos de calmarse ante la presencia del líder de la Selección Argentina, Moralez lanzó la frase que, según la reconstrucción, se convirtió en la más viral del episodio: “Disculpa, yo pensé que él (De Paul) era mamadera tuya y no tú la mamadera de él”.

Ese comentario habría hecho estallar a Messi, quien reaccionó desafiando al jugador del New York City FC a seguir la discusión después del partido. La versión indica que la “Pulga” le pidió a Moralez que lo esperara fuera del vestuario para continuar la conversación. Finalmente, ese cara a cara no llegó a concretarse.

La goleada del Inter Miami quedó en segundo plano frente a un cruce inesperado que mezcló rivalidad, historia en común y frases que llamaron la atención del mundo del fútbol. En una noche que prometía ser puramente deportiva, el ida y vuelta entre Messi, De Paul y Moralez terminó siendo el capítulo más comentado del encuentro.

