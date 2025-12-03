En vivo Radio La Red
TENSIÓN EN LA MLS

La terrible frase que generó un picante cruce entre Lionel Messi, Rodrigo de Paul y Maximiliano Moralez: "Mamadera de..."

En la goleada de Inter Miami ante New York City FC surgió un cruce verbal cargado de tensión entre Lionel Messi, Rodrigo de Paul y Maximiliano Moralez. Qué se dijo y cómo se originó el episodio que recorrió el mundo.

La terrible frase que generó un picante cruce entre Lionel Messi, Rodrigo de Paul y Maximiliano Moralez: Mamadera de...

El Inter Miami logró una clasificación contundente a la Final de la Major League Soccer (MLS) tras derrotar por 5-1 al New York City FC. Sin embargo, el foco del partido no se centró únicamente en el rendimiento futbolístico del equipo de Florida. La noche dejó una escena inesperada y cargada de tensión: un fuerte cruce verbal entre Lionel Messi, Rodrigo de Paul y Maximiliano “Frasquito” Moralez, cuyo contenido rápidamente se viralizó.

image

El intercambio habría comenzado por un reclamo puntual de De Paul, siguió con reproches de su rival y terminó con una frase dirigida a Messi que encendió aún más el conflicto. Según diversas reconstrucciones, la discusión escaló al punto de que el capitán argentino desafió a Moralez a continuar la conversación una vez finalizado el encuentro.

Cómo comenzó la discusión entre Maxi Moralez y Rodrigo de Paul

Todo se originó cuando Rodrigo de Paul reclamó una tarjeta amarilla para un futbolista del New York City FC. Su queja irritó de inmediato a Maxi Moralez, quien reaccionó encarándolo verbalmente. La discusión pasó del reclamo puntual a cuestiones personales, especialmente vinculadas a su origen futbolístico: ambos son surgidos de Racing Club.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por el periodista Martín Amestoy en PicadoTV, Moralez cuestionó la actitud del mediocampista del Inter Miami y sus formas dentro de la cancha diciendo: “Pará, Rodrigo. Deja de pedir amarilla, deja de joder”. En respuesta, De Paul habría dado el primer golpe verbal fuerte. “Cerrá el culo que a vos te rajaron de Racing de una patada en el culo”, frase que encendió completamente al exjugador de la Academia.

Moralez no se quedó callado. Contraatacó recordándole que él sí había dado la cara en su salida del club. “Para que te echen hay que tener la valentía de ir al club y dar la cara como lo hice yo”, señalando que la partida de De Paul había sido diferente.

Embed

Video: X @RacingRadioClub

Qué frases hicieron explotar la tensión en pleno partido

Según las versiones difundidas, De Paul elevó aún más el nivel del cruce con otra respuesta polémica: “A Racing voy cuando quiero y, si quiero, lo compro”.

A partir de ese momento, la discusión dejó de ser un intercambio acotado entre dos excompañeros de cantera y se volvió un enfrentamiento completamente desbordado.

Moralez, visiblemente molesto, lanzó una acusación directa referida a la carrera de De Paul. “Sos un cagón que no fuiste a ganar la Libertadores y con 30 años preferiste venirte de vacaciones a Miami”, frase que terminó de calentar el ambiente en el campo de juego.

Fue entonces cuando Lionel Messi intervino para intentar frenar la escalada verbal y defender a su compañero, pidiendo respeto por De Paul. Sin embargo, la participación del capitán no apaciguó la situación: por el contrario, abrió un nuevo capítulo.

Qué frase dirigida a Messi generó la mayor repercusión

Lejos de calmarse ante la presencia del líder de la Selección Argentina, Moralez lanzó la frase que, según la reconstrucción, se convirtió en la más viral del episodio: “Disculpa, yo pensé que él (De Paul) era mamadera tuya y no tú la mamadera de él”.

Ese comentario habría hecho estallar a Messi, quien reaccionó desafiando al jugador del New York City FC a seguir la discusión después del partido. La versión indica que la “Pulga” le pidió a Moralez que lo esperara fuera del vestuario para continuar la conversación. Finalmente, ese cara a cara no llegó a concretarse.

La goleada del Inter Miami quedó en segundo plano frente a un cruce inesperado que mezcló rivalidad, historia en común y frases que llamaron la atención del mundo del fútbol. En una noche que prometía ser puramente deportiva, el ida y vuelta entre Messi, De Paul y Moralez terminó siendo el capítulo más comentado del encuentro.

El diálogo de la pelea entre Maximiliano Morales con Lionel Messi y Rodrigo De Paul en la MLS

- MM: “Pará, Rodrigo. Deja de pedir amarilla, deja de joder”

- RDP: “Cerrá el c*lo vos, que te rajaron de Racing de una patada en el c*lo”

- MM: “Mirá que para que te echen, hay que tener la valentía de ir al club y dar la cara como hice yo”

- RDP: “Yo a Racing voy cuando quiero, y si no lo compro”

- MM: “Si vos vas cuando quieras, entonces sos un cag*n que no fuiste ahora a ganar la Copa Libertadores y con 30 años decidiste venirte de vacaciones a Miami”

- LM: “Vos a mí y a él nos tenés que respetar, nos tenés que respetar”

- MM: “Ah, discúlpame. Yo pensé que él era mamadera tuyo, no que vos eras el mamadera de él”

- LM: “Ahora te espero en el vestuario”

- MM: “¿Qué te pensás que nací en Nueva York? Ahora voy a la puerta del vestuario. Obvio. ¿Quién sos?”.

