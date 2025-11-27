Mundial 2026: en qué puesto quedó Argentina entre los compradores de entradas y cuándo sale el próximo lote

En este contexto, Argentina se ubica en el octavo lugar, superando incluso a Francia, vigente campeona del mundo antes de Qatar 2022. El dato expone el interés masivo del público argentino por acompañar al equipo de Lionel Scaloni en lo que será el primer Mundial con 48 selecciones y sede repartida en tres países.

Cuándo sale la tercera fase de venta de entradas para el Mundial 2026

La FIFA anunció que el tercer lote de entradas estará disponible desde el 11 de diciembre a las 13 (hora argentina) y permanecerá abierto hasta el 13 de enero de 2026, también a las 13. Durante ese período, los hinchas podrán enviar solicitudes de compra a través del portal oficial.

A diferencia de otros momentos del proceso, en esta etapa los fanáticos podrán elegir:

Partidos específicos.

Categoría de entradas.

Cantidad de boletos por encuentro.

La opción de “seguir a una selección”, que permite aplicar para todos los partidos de un equipo.

Una vez cerrado el período de solicitudes, se realizará el sorteo de asignación y los ganadores recibirán la confirmación correspondiente. Tal como informó la FIFA, el cobro se hará automáticamente en febrero para quienes hayan conseguido sus entradas.

Más adelante, y como en ediciones anteriores, se abrirá una instancia de venta directa por orden de llegada, orientada a remanentes y devoluciones. También estarán disponibles los paquetes de hospitality, una modalidad premium que incluye servicios exclusivos dentro de los estadios.

Cuándo es el sorteo del Mundial 2026

El sorteo que definirá los grupos se realizará el viernes 5 de diciembre de 2025. El evento tendrá lugar en el Kennedy Center de Washington D.C. y comenzará a las 13 (hora de la Argentina).

Será una cita clave para los seleccionados, ya que permitirá conocer el camino de cada equipo, el calendario de partidos y la distribución en las tres sedes. Para los hinchas, también será determinante: una vez definidos los grupos, muchas personas decidirán si comprar entradas adicionales para el equipo que apoyan o ajustar sus planes de viaje.

La expectativa por el Mundial 2026 continúa en aumento y Argentina se mantiene entre los países que más entradas solicitan. Con una nueva fase de ventas a la vuelta de la esquina y el sorteo del próximo año ya confirmado, la carrera por asegurarse un lugar en la Copa del Mundo entra en su momento más caliente.