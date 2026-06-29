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La dura decisión que tomó una figura de los Países Bajos al enterarse que murió su hijo durante el mundial

Triunfa en el Liverpool y es uno de los goleadores más importantes del equipo neerlandés, para muchos, uno de los candidatos a ganar la copa. Al recibir la dura noticia tuvo que definir su participación en el Mundial 2026.

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El equipo de los Países Bajos

El equipo de los Países Bajos, que sufrió una dura noticia con uno de sus principales jugadores. (Foto: Reuters)
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El mensaje dramático del jugador neerlandés al perder su pareja un embarazo en el quinto mes. (Foto: Cuenta de Gakpo en Instagram)

El mensaje dramático del jugador neerlandés al perder su pareja un embarazo en el quinto mes. (Foto: Cuenta de Gakpo en Instagram)

Su pareja, Noa van der Bij, perdió un embarazo mientras cursaba el quinto mes de gestación. Tienen un niño, llamado Samuel, que nació en el año 2024.

Noa van der Bij junto al jugador Cody Gakpo. La mujer perdió un embarazo en su quinto mes. Iba a ser el segundo hijo de la pareja. (Foto: Cuenta de Instagram de Noa van der Bij)

Noa van der Bij junto al jugador Cody Gakpo. La mujer perdió un embarazo en su quinto mes. Iba a ser el segundo hijo de la pareja. (Foto: Cuenta de Instagram de Noa van der Bij)

Sin embargo, el delantero tomó una dura decisión. Se quedará con su equipo para seguir disputando el Mundial de 2026. Los Países Bajos se clasificaron para los 16avos de final y tendrán este lunes un duro partido frente a Marruecos. Un partido previsto de antemano, para una fase más adelantada de este torneo.

El equipo neerlandés disputó con la Argentina de Messi el viernes 9 de diciembre de 2022 en el Estadio de Lusail, uno de los partidos más tensos, duros y difíciles en el camino a la tercera estrella. Argentina empató 2-2 en los 120 minutos y luego se impuso 4-3 en la definición por penales. Allí Messi y Gakpo estuvieron frente a frente.

Gakpo: "Rogamos que se respete nuestra privacidad"

En su posteo, el delantero pidió que se respete la privacidad de la familia en estos momentos. “Es un momento increíblemente difícil para nuestra familia. Qué se nos dé espacio. Gracias por vuestra comprensión”.

Es el mensaje con el que en nombre suyo y de su pareja Noa pide que se los deje transitar en soledad este momento tan complicado. Los Países Bajos son uno de los grandes animadores en lo que va del Mundial. Jugaron muy bien e ilusionan a los que los ven como candidatos. Este lunes, se juegan el pase a los octavos de final contra Marruecos, en la previa, un partidazo y que se esperaba mucho más adelante.

Con Samuel, el hijo de la pareja Gakpo. (Foto: Instagram de Gakpo).

Con Samuel, el hijo de la pareja Gakpo. (Foto: Instagram de Gakpo).

Una noticia devastadora

La pareja de Gakpo viajó con su pequeño hijo Samuel para ver los partidos de la primera fase. Todo era alegría pero hace pocos días, Noa se sintió mal. La internaron y comprobaron la dura noticia: perdió el embarazo de cinco meses. Gakpo se alejó con permiso de la concentración neerlandesa, pero una charla familiar le dio el ánimo necesario para tomar una importante decisión. El delantero se quedará con sus compañeros y estará - incluso - en condiciones de jugar contra los marroquíes.

La familia vivía a pleno el mundial. Hasta que llegó la triste noticia. (Foto: Cuenta de Instagram de Noa)

La familia vivía a pleno el mundial. Hasta que llegó la triste noticia. (Foto: Cuenta de Instagram de Noa)

Ahora depende de cómo lo encuentre de ánimo el entrenador de la selección, Ronald Koeman. La familia Gakpo siente que esa es la mejor manera para dejar atrás este terrible momento.

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