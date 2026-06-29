La dura decisión que tomó una figura de los Países Bajos al enterarse que murió su hijo durante el mundial

Gakpo: "Rogamos que se respete nuestra privacidad"

En su posteo, el delantero pidió que se respete la privacidad de la familia en estos momentos. “Es un momento increíblemente difícil para nuestra familia. Qué se nos dé espacio. Gracias por vuestra comprensión”.

Es el mensaje con el que en nombre suyo y de su pareja Noa pide que se los deje transitar en soledad este momento tan complicado. Los Países Bajos son uno de los grandes animadores en lo que va del Mundial. Jugaron muy bien e ilusionan a los que los ven como candidatos. Este lunes, se juegan el pase a los octavos de final contra Marruecos, en la previa, un partidazo y que se esperaba mucho más adelante.

Con Samuel, el hijo de la pareja Gakpo. (Foto: Instagram de Gakpo).

Una noticia devastadora

La pareja de Gakpo viajó con su pequeño hijo Samuel para ver los partidos de la primera fase. Todo era alegría pero hace pocos días, Noa se sintió mal. La internaron y comprobaron la dura noticia: perdió el embarazo de cinco meses. Gakpo se alejó con permiso de la concentración neerlandesa, pero una charla familiar le dio el ánimo necesario para tomar una importante decisión. El delantero se quedará con sus compañeros y estará - incluso - en condiciones de jugar contra los marroquíes.

La familia vivía a pleno el mundial. Hasta que llegó la triste noticia. (Foto: Cuenta de Instagram de Noa)

Ahora depende de cómo lo encuentre de ánimo el entrenador de la selección, Ronald Koeman. La familia Gakpo siente que esa es la mejor manera para dejar atrás este terrible momento.