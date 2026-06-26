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Así está el cuadro de los 16avos de final del Mundial 2026: qué rivales podrían enfrentar a Argentina

El Mundial entra en su etapa decisiva y cada gol puede cambiar el camino hacia el título. Con varios cruces ya definidos y otros pendientes de la última jornada, las principales potencias esperan conocer a sus rivales en los 16avos de final.

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El cuadro de los 16avos de final del Mundial 2026.

El cuadro de los 16avos de final del Mundial 2026.

La fase de grupos del Mundial 2026 entra en su recta final y el cuadro de los 16avos de final comienza a tomar forma. Con varios grupos ya definidos y otros aún abiertos, 19 selecciones aseguraron su lugar en la primera ronda de eliminación directa, aunque la mayoría todavía desconoce a su rival.

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Fotos: Reuters 

El nuevo formato del Mundial, con 48 selecciones, provoca que el escenario cambie minuto a minuto. Clasifican los dos primeros de cada uno de los 12 grupos y los ocho mejores terceros, por lo que un gol o un punto en la última fecha puede modificar por completo el cuadro.

Argentina ya está clasificada, pero espera rival

La Selecci&oacute;n argentina podr&iacute;a cruzarse con Uruguay, Espa&ntilde;a o Cabo Verde.

La Selección argentina podría cruzarse con Uruguay, España o Cabo Verde.

La Selección argentina fue una de las primeras en asegurar su clasificación tras vencer a Argelia y Austria y quedarse con el primer puesto del Grupo J.

Si las posiciones actuales no cambian, el equipo de Lionel Scaloni enfrentaría a Uruguay en los 16avos de final, en un clásico rioplatense que aparece como uno de los cruces más atractivos del torneo. Sin embargo, esa llave todavía depende de lo que ocurra en el Grupo H.

Qué necesita pasar para que ocurra un Argentina vs. Uruguay

Uruguay debe terminar segundo de su zona. Si derrota a España podría quedarse con el primer lugar y cambiar completamente de cuadro. En cambio, si pierde y otros resultados lo perjudican, incluso podría caer al tercer puesto o quedar eliminado.

El eventual cruce entre Argentina y Uruguay se disputaría el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Hasta ahora Uruguay empató 1-1 con Arabia Saudita y con Cabo Verde, donde el resultado fue 2-2.

Los cruces que ya quedaron confirmados

A medida que concluyeron algunos grupos, la FIFA pudo oficializar las primeras llaves de los 16avos de final.

Hasta el momento, estos son los partidos confirmados:

  • Sudáfrica vs. Canadá (domingo 28 de junio).
  • Brasil vs. Japón (lunes 29 de junio).
  • Países Bajos vs. Marruecos (lunes 29 de junio).
  • Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina (miércoles 1 de julio).

Otros cruces todavía dependen de la definición de los mejores terceros y de los resultados de la última fecha.

Los mejores terceros mantienen abierto el cuadro

Una de las principales novedades del Mundial 2026 es la clasificación de los ocho mejores terceros, un sistema que hace imposible cerrar el cuadro hasta que finalicen todos los partidos de la fase de grupos.

Por ejemplo:

  • México, líder del Grupo A, todavía no sabe cuál será su rival porque puede enfrentarse con un tercero de cinco grupos distintos.
  • Alemania, que ganó el Grupo E, también espera conocer cuál de los mejores terceros ocupará su llave.
  • Lo mismo ocurre con Suiza, Estados Unidos y otros líderes de grupo.

La ubicación definitiva de esos ocho seleccionados será determinada por la matriz de clasificación establecida por la FIFA una vez finalice la fase de grupos.

Las selecciones que ya aseguraron su clasificación

Hasta el momento, los equipos que ya tienen un lugar garantizado en los 16avos de final son:

  • Argentina
  • Francia
  • Noruega
  • Colombia
  • México
  • Sudáfrica
  • Suiza
  • Canadá
  • Brasil
  • Marruecos
  • Estados Unidos
  • Australia
  • Alemania
  • Costa de Marfil
  • Países Bajos
  • Japón
  • Ecuador
  • Bosnia y Herzegovina

Además, Escocia, Paraguay y Corea del Sur permanecen a la espera de ingresar entre los mejores terceros.

Cuándo se conocerá el cuadro definitivo

La incertidumbre terminará una vez que concluya el último encuentro de la fase de grupos. En ese momento, la FIFA confirmará oficialmente el cuadro completo de los 16avos de final, con los ocho mejores terceros ubicados en sus respectivas llaves y el camino definitivo hacia la final que se disputará en el MetLife Stadium de Nueva York–Nueva Jersey.

Hasta entonces, las calculadoras seguirán siendo protagonistas y cada gol podrá modificar el recorrido de las principales candidatas al título.

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