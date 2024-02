La durísima sanción que recibiría el joven que le tocó la cola a Lucas Ocampos

Al finalizar el encuentro, Ocampos expresó su desconcierto y preocupación. "Yo no creo que toda gente del Rayo sea así, pero siempre hay un tonto y ojalá que no pase en otros ámbitos, porque si pasa en el fútbol femenino sabemos lo que puede llegar a pasar. Me contuve porque tengo dos hijas, esperemos que tomen las represalias que tengan que tomar", aseguró el futbolista en una entrevista con DAZN.

En respuesta a este incidente, la Comisión contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte propuso una sanción de 6.000 euros y la prohibición de acceso a recintos deportivos durante 12 meses para el hincha menor de edad que agredió a Ocampos. La entidad destacó la gravedad del acto, que interrumpió el partido y señaló la actitud jocosa y desafiante del espectador y sus acompañantes tras el incidente.

VIDEO |El momento en el que un hincha le tocó la cola a Lucas Ocampos