Lionel Messi tuvo su última práctica con la Selección argentina antes de su despedida

Posteriormente, los jugadores salieron al campo de juego para trabajar bajo las órdenes de Scaloni. Messi participó de los ejercicios y de una práctica formal de fútbol de aproximadamente 45 minutos, además de movimientos en espacios reducidos.

Este lunes, las miradas están puestas sobre el capitán. Será su último entrenamiento como jugador de la Selección argentina y también la oportunidad para que Scaloni termine de definir el equipo que saldrá a jugar frente a Benín.

Para esta última etapa de preparación, el entrenador también cuenta con Giovani Lo Celso y Rodrigo De Paul, quienes se sumaron al plantel el domingo.

Cómo será la despedida de Lionel Messi en el Monumental

El amistoso ante Benín comenzará este martes a las 20 en el estadio Monumental y marcará oficialmente la despedida de Messi de la Selección.

Las entradas para el encuentro ya están agotadas y se espera un estadio colmado para acompañar al capitán en su última presentación. Por el momento, existe hermetismo en torno a los detalles del homenaje que se realizará durante la jornada.

El estadio Monumental estará repleto para el último partido de Lionel Messi con la Selección argentina. (Foto: archivo).

Los hinchas que no consiguieron entradas tendrán otra alternativa para seguir el evento. La AFA organizará un Fan Fest en Ciudad Universitaria, a pocos metros del Monumental.

El espacio estará abierto desde las 12 hasta la medianoche y contará con música en vivo, propuestas gastronómicas, juegos, actividades interactivas y la participación de artistas, invitados especiales, influencers y streamers.

Messi se despide después de dos décadas en la Selección argentina

El rosarino había anunciado el 31 de agosto su decisión de retirarse de la Selección argentina, poniendo fecha al cierre de una etapa que se extendió durante dos décadas.

“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección”, expresó Messi al comunicar su decisión a través de sus redes sociales.

A lo largo de su trayectoria con la camiseta albiceleste, Messi disputó 207 partidos, convirtió 125 goles y dio 68 asistencias.

La agenda de la selección argentina

Lunes 5 de octubre

17.30: último entrenamiento antes del amistoso.

Martes 6 de octubre