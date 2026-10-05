Lionel Messi tuvo su última práctica con la Selección argentina antes de su despedida

La selección argentina volvió a entrenarse este lunes desde las 17.30 en el predio de la AFA en Ezeiza, en lo que representa la última práctica de Lionel Messi con la Albiceleste antes de su despedida.
El capitán se entrenó este lunes por última vez junto al plantel de Lionel Scaloni antes del amistoso ante Benín. El martes, desde las 20, jugará su último partido con la camiseta argentina en un Monumental con entradas agotadas.
Lionel Messi se despedirá este martes de la Selección argentina después de dos décadas con la camiseta albiceleste. (Foto: Reuters).
La selección argentina volvió a entrenarse este lunes desde las 17.30 en el predio de la AFA en Ezeiza, en lo que representa la última práctica de Lionel Messi con la Albiceleste antes de su despedida.
El capitán disputará este martes desde las 20 su último partido con la camiseta argentina, cuando el equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrente a Benín en el estadio Monumental. Con las entradas agotadas, se espera una jornada cargada de emoción para despedir al futbolista que marcó una era en la Selección.
Messi se incorporó al plantel este domingo y participó del entrenamiento junto al resto de sus compañeros. Una vez finalizada la actividad, compartió un asado con el equipo, un momento que quedó registrado en imágenes difundidas posteriormente a través de las redes sociales oficiales de la Selección.
La actividad del domingo había comenzado en el gimnasio. Los futbolistas que habían participado del encuentro ante Burkina Faso realizaron durante unos 40 minutos trabajos de recuperación, mientras que el resto del plantel sumó ejercicios de velocidad y coordinación.
Posteriormente, los jugadores salieron al campo de juego para trabajar bajo las órdenes de Scaloni. Messi participó de los ejercicios y de una práctica formal de fútbol de aproximadamente 45 minutos, además de movimientos en espacios reducidos.
Este lunes, las miradas están puestas sobre el capitán. Será su último entrenamiento como jugador de la Selección argentina y también la oportunidad para que Scaloni termine de definir el equipo que saldrá a jugar frente a Benín.
Para esta última etapa de preparación, el entrenador también cuenta con Giovani Lo Celso y Rodrigo De Paul, quienes se sumaron al plantel el domingo.
El amistoso ante Benín comenzará este martes a las 20 en el estadio Monumental y marcará oficialmente la despedida de Messi de la Selección.
Las entradas para el encuentro ya están agotadas y se espera un estadio colmado para acompañar al capitán en su última presentación. Por el momento, existe hermetismo en torno a los detalles del homenaje que se realizará durante la jornada.
Los hinchas que no consiguieron entradas tendrán otra alternativa para seguir el evento. La AFA organizará un Fan Fest en Ciudad Universitaria, a pocos metros del Monumental.
El espacio estará abierto desde las 12 hasta la medianoche y contará con música en vivo, propuestas gastronómicas, juegos, actividades interactivas y la participación de artistas, invitados especiales, influencers y streamers.
El rosarino había anunciado el 31 de agosto su decisión de retirarse de la Selección argentina, poniendo fecha al cierre de una etapa que se extendió durante dos décadas.
“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección”, expresó Messi al comunicar su decisión a través de sus redes sociales.
A lo largo de su trayectoria con la camiseta albiceleste, Messi disputó 207 partidos, convirtió 125 goles y dio 68 asistencias.
Lunes 5 de octubre
17.30: último entrenamiento antes del amistoso.
Martes 6 de octubre
20.00: Argentina vs. Benín en el estadio Monumental y despedida de Lionel Messi.