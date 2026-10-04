La autocrítica de Flavio Briatore tras el enojo de Colapinto por la estrategia de Alpine: "No estuvimos a la altura"

“Nos quedamos patinando en la largada y el auto no salió para adelante”, explicó Colapinto al analizar lo ocurrido. El piloto argentino también señaló que los neumáticos lisos no permitían avanzar al ritmo de los autos que utilizaban gomas intermedias.

Tras largar desde el puesto 21, Colapinto logró completar la carrera en el 13° lugar. Sin embargo, la decisión inicial condicionó buena parte de su desempeño y le impidió aprovechar el ritmo que, según el propio equipo, el Alpine mostró posteriormente cuando la pista se secó.

“Fue la decisión incorrecta. Después había que tomar riesgo con la goma lisa porque ya estaba perdida la carrera”, explicó el argentino.

El piloto también sostuvo que la situación obligaba a esperar una neutralización que pudiera modificar las condiciones de la competencia.

“Íbamos muy lentos con respecto a los intermedios y había que esperar el auto de seguridad”, agregó.

Briatore reconoció el error de Alpine

Después de la carrera, Briatore asumió públicamente la responsabilidad por el resultado y admitió que el equipo no tomó las decisiones correctas.

“No ha sido el resultado que esperábamos hoy, teniendo en cuenta nuestra posición de salida, especialmente considerando que nuestros rivales han sumado puntos y la diferencia actual en el campeonato”, sostuvo el italiano.

El asesor ejecutivo de Alpine destacó que el equipo había tenido un buen rendimiento durante el resto del fin de semana, pero reconoció que la estrategia elegida durante la carrera terminó perjudicando el resultado.

“Habíamos rendido bien durante todo el fin de semana hasta ese momento; sin embargo, a la vista de lo ocurrido en la carrera, no tomamos las decisiones acertadas ni estuvimos a la altura como equipo”, admitió Briatore.

El italiano explicó además que la escudería, al igual que otros equipos, decidió apostar por una estrategia diferente con los neumáticos y que luego intentó corregir el rumbo.

“Probamos una estrategia distinta con los neumáticos y, posteriormente, hicimos todo lo posible por remontar, pero no dio resultado”, señaló.

De todos modos, Briatore evitó dramatizar el resultado y destacó que el rendimiento del auto en condiciones de pista seca dejó señales positivas para las próximas carreras.

Alpine asumió la responsabilidad por la decisión

Desde la estructura francesa también buscaron dejar en claro que la decisión no fue responsabilidad de una sola persona.

En un comunicado difundido después de la carrera, Alpine explicó que la elección fue tomada de manera conjunta a partir de la información disponible antes de la largada.

“Fue una decisión tomada por varias personas, teniendo en cuenta las impresiones de los pilotos y el análisis de la competencia”, señaló el equipo.

La escudería también planteó que las estrategias de riesgo forman parte de la competencia y que no siempre terminan con el resultado esperado.

La intención de Alpine fue evitar que el episodio derivara en una búsqueda de responsables individuales y mantener la cohesión interna de cara a las próximas fechas del calendario.

Racing Bulls amplió su ventaja sobre Alpine

Más allá del mal resultado de Colapinto y Gasly, la estrategia fallida tuvo un impacto directo en la pelea que Alpine mantiene con Racing Bulls por el quinto puesto del Campeonato de Constructores.

Racing Bulls aprovechó la jornada y sumó siete puntos gracias al séptimo puesto de Liam Lawson y al décimo lugar de Arvid Lindblad.

Con esos resultados, Racing Bulls llegó a los 90 puntos, mientras que Alpine se mantiene con 68 unidades. La diferencia entre ambos equipos quedó así establecida en 22 puntos.

El resultado representa un golpe para las aspiraciones de Alpine, aunque Briatore remarcó que todavía queda una parte importante del calendario y que el ritmo mostrado en condiciones de pista seca permite mantener el optimismo.

En la punta de la carrera, Max Verstappen, de Red Bull, consiguió la victoria después de largar desde la pole position. El podio lo completaron Kimi Antonelli, de Mercedes, y Lewis Hamilton, de Ferrari.

Para Alpine, la posibilidad de recuperarse llegará rápidamente. El próximo fin de semana se disputará el Gran Premio de Singapur, en el circuito callejero de Marina Bay, donde el equipo buscará dejar atrás el error estratégico de Baréin y recuperar terreno en la lucha por el campeonato de constructores.