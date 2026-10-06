El Monumental se rindió ante Messi: el histórico homenaje que recibió en el minuto 10

El homenaje había comenzado incluso antes del pitazo inicial. Messi encabezó la salida de la Selección al campo de juego mientras una enorme camiseta ocupaba parte del césped y el estadio explotaba entre aplausos, cánticos y fuegos artificiales.

La emoción de Messi y Scaloni durante el himno

Otro de los momentos destacados de la jornada ocurrió durante la interpretación del Himno Nacional Argentino. La ceremonia conmovió tanto a Messi como al entrenador Lionel Scaloni, quienes vivieron con emoción los minutos previos al encuentro.

A pesar del clima de despedida, el capitán dejó en claro que su objetivo seguía siendo competir. Mientras caminaba hacia el campo de juego, arengó a sus compañeros con un mensaje directo: “Con la pelota, haciendo goles, de esa manera disfrutamos”.

Más de 80 mil hinchas se pusieron de pie y su familia se sumó desde uno de los palcos.

La jornada había comenzado varias horas antes del partido con un Fan Fest multitudinario, además de recitales de música tropical y cuarteto que acompañaron la previa en los alrededores y dentro del Monumental.

Los campeones del mundo acompañaron a Messi en su despedida

La última noche de Messi con la camiseta argentina también reunió a buena parte del plantel que conquistó el Mundial de Qatar 2022.

Entre los presentes estuvieron Ángel Di María, Rodrigo De Paul, Nicolás Otamendi, Giovani Lo Celso y Leandro Paredes, quienes acompañaron al capitán en una jornada histórica para la Selección.

Con más de 80 mil personas en las tribunas, su familia en uno de los palcos y sus compañeros cerca, Messi recibió en el minuto 10 una de las ovaciones más especiales de su despedida definitiva de la Selección argentina.