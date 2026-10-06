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El Monumental se rindió ante Messi: el histórico homenaje que recibió en el minuto 10

El amistoso frente a Benín se detuvo en un momento especialmente elegido para reconocer al capitán. Más de 80 mil hinchas se pusieron de pie y su familia se sumó desde uno de los palcos.

Así fue el homenaje en el minuto 10 en el Monumental. (Foto: Reuters).

Así fue el homenaje en el minuto 10 en el Monumental. (Foto: Reuters).

Lionel Messi vivió una noche inolvidable en el Monumental durante su despedida de la Selección argentina. En medio del amistoso frente a Benín, el partido tuvo un momento especialmente preparado para homenajear al capitán y provocar una de las mayores ovaciones de la jornada.

Leé también El conmovedor momento de Messi y Scaloni durante el himno y el homenaje a Malvinas
La emoción de Messi y Scaloni durante el himno. (Foto: captura)

Después de un recibimiento con fuegos artificiales, un show de luces y más de 80 mil hinchas en las tribunas, la pelota comenzó a rodar en Núñez. Sin embargo, al llegar el minuto 10, el encuentro se detuvo para que todo el estadio pudiera homenajear a Messi.

La elección del momento no fue casual: el número hizo referencia al histórico dorsal que acompañó al rosarino durante gran parte de su carrera. Desde los cuatro costados del Monumental, los fanáticos se levantaron para dedicarle una extensa ovación en uno de los momentos más esperados de su despedida.

Las cámaras de la transmisión oficial registraron diferentes imágenes durante el homenaje. Entre ellas aparecieron Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, y el titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez, quienes siguieron la escena desde el estadio. La familia del capitán también fue protagonista. Desde uno de los palcos, Antonela Roccuzzo, Celia Cuccittini y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro se sumaron con aplausos al reconocimiento que bajaba desde las tribunas.

El homenaje había comenzado incluso antes del pitazo inicial. Messi encabezó la salida de la Selección al campo de juego mientras una enorme camiseta ocupaba parte del césped y el estadio explotaba entre aplausos, cánticos y fuegos artificiales.

La emoción de Messi y Scaloni durante el himno

Otro de los momentos destacados de la jornada ocurrió durante la interpretación del Himno Nacional Argentino. La ceremonia conmovió tanto a Messi como al entrenador Lionel Scaloni, quienes vivieron con emoción los minutos previos al encuentro.

A pesar del clima de despedida, el capitán dejó en claro que su objetivo seguía siendo competir. Mientras caminaba hacia el campo de juego, arengó a sus compañeros con un mensaje directo: “Con la pelota, haciendo goles, de esa manera disfrutamos”.

Más de 80 mil hinchas se pusieron de pie y su familia se sumó desde uno de los palcos.

Más de 80 mil hinchas se pusieron de pie y su familia se sumó desde uno de los palcos.

La jornada había comenzado varias horas antes del partido con un Fan Fest multitudinario, además de recitales de música tropical y cuarteto que acompañaron la previa en los alrededores y dentro del Monumental.

Los campeones del mundo acompañaron a Messi en su despedida

La última noche de Messi con la camiseta argentina también reunió a buena parte del plantel que conquistó el Mundial de Qatar 2022.

Entre los presentes estuvieron Ángel Di María, Rodrigo De Paul, Nicolás Otamendi, Giovani Lo Celso y Leandro Paredes, quienes acompañaron al capitán en una jornada histórica para la Selección.

Con más de 80 mil personas en las tribunas, su familia en uno de los palcos y sus compañeros cerca, Messi recibió en el minuto 10 una de las ovaciones más especiales de su despedida definitiva de la Selección argentina.

En pocas palabras

  • Homenaje en el minuto 10: Lionel Messi recibió una ovación de más de 80 mil hinchas en el Monumental durante su despedida.
  • Emotivo reconocimiento: El gesto, con referencia a su histórico dorsal, incluyó a su familia y autoridades presentes.
  • Despedida emotiva: El evento previo al amistoso contra Benín tuvo momentos conmovedores, incluyendo la interpretación del Himno Nacional Argentino.
Resumen generado por Thinkindot AI
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