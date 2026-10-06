El conmovedor momento de Messi y Scaloni durante el himno y el homenaje a Malvinas

Santana recordó además la emoción que sintió cuando los futbolistas argentinos desplegaron la bandera dedicada a Malvinas después del triunfo frente a Inglaterra en el Mundial.

“Cuando los vi a estos chicos desplegar el trapo sobre Malvinas, sentí una emoción tremenda. Lloré mucho, me acordé de todo lo que había pasado y de mis compañeros. Dije: ‘Todo no fue en vano’”, relató en diálogo con TN. Y agregó: “Los jugadores nos dieron una felicidad colectiva, es un honor estar en la despedida del Diez”.

El mensaje de Fabio Santana sobre Malvinas y Lionel Messi

El artista también destacó el significado que tuvo para él interpretar el Himno Nacional durante una jornada histórica para el fútbol argentino. “Soy un privilegiado de poder estar en este momento y cantar la canción más hermosa del mundo con las causas que más unen al pueblo argentino”, sostuvo. Al referirse a Malvinas, Santana afirmó: “Cuando vos hablás de Malvinas, todos concluyen en que son argentinas”.

Junto a una bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas”, un excombatiente cantó el himno en la despedida de Messi. (Foto: captura)

Finalmente, dedicó unas palabras a Messi y destacó su figura como capitán de la Selección: “¿Y qué más decir sobre Messi? Nos enseñó que haciendo las cosas bien y siendo amigos de los amigos, también se puede ser un buen líder”.