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El conmovedor momento de Messi y Scaloni durante el himno y el homenaje a Malvinas

Fabio Santana, cantante y ex combatiente, interpretó las estrofas nacionales mientras los jugadores volvieron a mostrar la bandera “Las Malvinas son argentinas”.

La emoción de Messi y Scaloni durante el himno. (Foto: captura)

La emoción de Messi y Scaloni durante el himno. (Foto: captura)

La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina tuvo uno de sus momentos más emotivos durante la interpretación del Himno Nacional. Fabio Santana, cantante y ex combatiente de Malvinas, fue el encargado de entonarlo en una ceremonia que también incluyó una fuerte referencia a las islas.

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Mientras los jugadores permanecían formados, delante del equipo apareció la bandera con la inscripción “Las Malvinas son argentinas”, la misma que el plantel había exhibido luego de vencer a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026.

La escena provocó una profunda emoción tanto en Lionel Scaloni como en Messi, en medio de una jornada cargada de simbolismo por la despedida del capitán argentino. Antes del partido, Santana había contado cómo vivía la posibilidad de protagonizar uno de los momentos centrales de la ceremonia.

“Los shows ya comenzaron. Estoy esperando a que me toque a mí. No estoy nervioso, es una adrenalina especial. Estoy ansioso, no lo voy a negar, pero soy muy feliz. Me siento un privilegiado”, había expresado. Para el cantante, su participación reunió dos cuestiones especialmente significativas: el reconocimiento a los excombatientes y caídos en la Guerra de Malvinas y el homenaje a Lionel Messi, máximo referente de la Selección argentina.

Santana recordó además la emoción que sintió cuando los futbolistas argentinos desplegaron la bandera dedicada a Malvinas después del triunfo frente a Inglaterra en el Mundial.

“Cuando los vi a estos chicos desplegar el trapo sobre Malvinas, sentí una emoción tremenda. Lloré mucho, me acordé de todo lo que había pasado y de mis compañeros. Dije: ‘Todo no fue en vano’”, relató en diálogo con TN. Y agregó: “Los jugadores nos dieron una felicidad colectiva, es un honor estar en la despedida del Diez”.

El mensaje de Fabio Santana sobre Malvinas y Lionel Messi

El artista también destacó el significado que tuvo para él interpretar el Himno Nacional durante una jornada histórica para el fútbol argentino. “Soy un privilegiado de poder estar en este momento y cantar la canción más hermosa del mundo con las causas que más unen al pueblo argentino”, sostuvo. Al referirse a Malvinas, Santana afirmó: “Cuando vos hablás de Malvinas, todos concluyen en que son argentinas”.

Junto a una bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas”, un excombatiente cantó el himno en la despedida de Messi. (Foto: captura)

Junto a una bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas”, un excombatiente cantó el himno en la despedida de Messi. (Foto: captura)

Finalmente, dedicó unas palabras a Messi y destacó su figura como capitán de la Selección: “¿Y qué más decir sobre Messi? Nos enseñó que haciendo las cosas bien y siendo amigos de los amigos, también se puede ser un buen líder”.

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