Deportes
Boca
FÚTBOL

Pésima noticia para Boca: el futbolista que deberá ser operado y será baja por varios meses

Uno de los futbolistas de Boca deberá ser intervenido quirúrgicamente por una importante lesión y estará fuera de las canchas al menos seis meses.

Pésima noticia para Boca: el futbolista que deberá ser operado y será baja por varios meses

Boca arrancó el Torneo Apertura con una victoria que trajo alivio y confianza, pero la noche en la Bombonera también dejó una noticia que encendió las alarmas puertas adentro. Rodrigo Battaglia deberá ser operado del tendón de Aquiles y enfrentará una recuperación prolongada que lo mantendrá alejado de las canchas durante varios meses.

image

La confirmación llegó por boca de Claudio Úbeda en conferencia de prensa, luego del triunfo ante Deportivo Riestra. El entrenador fue claro al explicar que el mediocampista no logró superar la lesión con un tratamiento conservador y que la intervención quirúrgica se volvió inevitable.

Por qué Battaglia deberá ser operado

Battaglia arrastra una tendinopatía insercional del tendón de Aquiles, diagnóstico con el que cerró la temporada 2025 y comenzó este 2026. El volante no pudo realizar la pretemporada a la par del resto del plantel y durante las últimas semanas intentó recuperarse mediante un tratamiento específico para evitar el quirófano.

Sin embargo, el dolor persistió. Incluso, según el propio entorno del futbolista, la molestia comenzó a afectar su vida cotidiana, más allá de la práctica deportiva. Ante la falta de evolución y el riesgo de agravar la lesión, el cuerpo médico de Boca decidió avanzar con la cirugía, la opción menos deseada pero la más segura a largo plazo.

“Lo de Rodrigo es quirúrgico. Es una baja importante no solo por lo que nos puede dar futbolísticamente, sino por su personalidad y su forma de ser en el grupo. Lo vamos a sentir”, expresó Úbeda, dejando en claro el peso que tiene Battaglia dentro del vestuario.

Aunque el entrenador no dio plazos oficiales, en Boca ya saben que la recuperación demandará al menos seis meses, por lo que el mediocampista se perderá gran parte de la temporada.

Un primer año con altibajos en Boca

A los 34 años, Battaglia atravesó un primer año con vaivenes desde su llegada al Xeneize. Durante el primer semestre se desempeñó como zaguero central y tuvo continuidad, pero tras el Mundial de Clubes pasó a jugar en la mitad de la cancha, donde logró consolidar una buena sociedad con Leandro Paredes.

Sobre el cierre de 2025, una lesión muscular lo relegó y Milton Delgado terminó ganándole el puesto. Aun así, Battaglia seguía siendo considerado una pieza importante por su experiencia, su liderazgo y su capacidad para aportar goles desde el mediocampo.

La lesión en el tendón de Aquiles terminó por frenar ese proceso y obligó al club a replantear su planificación para el semestre.

Boca acelera por Ascacíbar

La baja de Battaglia también impactó de lleno en el mercado de pases. En cuanto se confirmó que la recuperación no avanzaba como se esperaba, Boca decidió acelerar por un refuerzo puntual para la mitad de la cancha: Santiago Ascacíbar.

Si bien tienen características diferentes, el mediocampista de Estudiantes puede cumplir varios roles en el centro del campo y, al igual que Battaglia, tiene llegada al gol. Las negociaciones con el club platense están avanzadas y en Boca confían en poder cerrarlas en los próximos días.

Mientras Battaglia se prepara para un largo proceso de rehabilitación, el Xeneize busca soluciones para cubrir una ausencia sensible, en un semestre que recién empieza pero ya obliga a tomar decisiones importantes.

