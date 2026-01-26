En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Boca
FÚTBOL

Boca acelera por Santiago Ascacíbar: el plan para destrabar la negociación

El Xeneize elevó la propuesta por el mediocampista de Estudiantes y agregó la posibilidad de ceder a Brian Aguirre para avanzar en una negociación clave.

Boca acelera por Santiago Ascacíbar: el plan para destrabar la negociación

Tras la victoria ante Deportivo Riestra en su debut en el Torneo Apertura 2026, Boca no detiene su actividad en el mercado de pases. Con la llegada de Ángel Romero encaminada, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme decidió acelerar por un objetivo que viene siguiendo desde hace tiempo: Santiago Ascacíbar, uno de los referentes de Estudiantes de La Plata.

Leé también Con varias sorpresas, Boca definió su once para el debut ante Riestra: ¿quién será el 9?
con varias sorpresas, boca definio su once para el debut ante riestra: ¿quien sera el 9?
image

El mediocampista, campeón y pieza clave del Pincha, aparece como una prioridad para reforzar una zona sensible del equipo pensando no solo en el torneo local, sino también en la Copa Libertadores. En este mercado, a diferencia de ventanas anteriores, Boca parece decidido a ir a fondo para intentar cerrar su llegada.

Cómo es la nueva oferta de Boca por Ascacíbar

Luego de un primer ofrecimiento que fue rechazado por Estudiantes, Boca regresó a la mesa de negociaciones con una propuesta mejorada. Además de aumentar el monto económico, el Xeneize sumó una alternativa que podría resultar atractiva para el club platense: la cesión de Brian Aguirre.

El extremo de 23 años llegó a Boca a mediados de 2024 y tuvo participación intermitente. En total, acumula 1.840 minutos repartidos en 37 partidos oficiales, con 4 goles y 4 asistencias. Su inclusión en la negociación aparece como una carta para destrabar el diálogo y acercar posiciones entre ambas dirigencias.

Desde Estudiantes todavía no dieron una respuesta definitiva, pero en Boca confían en que esta nueva estructura de la oferta permita avanzar de manera concreta en los próximos días.

Por qué Ascacíbar es una prioridad para Boca

El interés de Boca por Ascacíbar no es nuevo. El Ruso es seguido de cerca desde mercados anteriores, pero ahora el contexto parece más favorable para intentar su llegada. Su perfil encaja con la idea de sumar un mediocampista con experiencia, liderazgo y presencia en partidos importantes.

Desde su regreso a Estudiantes, Ascacíbar disputó 196 partidos oficiales, en los que convirtió 18 goles y entregó 5 asistencias. Además, fue protagonista en los cinco títulos que consiguió el club platense en este ciclo, consolidándose como uno de los futbolistas más representativos del plantel.

Qué opciones tendría Úbeda en el mediocampo

Si la negociación llega a buen puerto, Claudio Úbeda contará con un abanico amplio de alternativas en la mitad de la cancha. Actualmente, el entrenador dispone de Leandro Paredes, Ander Herrera, Tomás Belmonte y Milton Delgado, mientras que Rodrigo Battaglia se encuentra lesionado y podría ser operado.

La eventual llegada de Ascacíbar le permitiría a Boca sumar equilibrio, recuperación y llegada al gol, características que el cuerpo técnico considera claves para afrontar un calendario exigente.

En paralelo, Riquelme confirmó que el primer refuerzo está muy cerca de cerrarse. “Con Ángel hablé hoy. Ojalá que podamos tenerlo con nosotros. Ya están intercambiando los papeles los abogados del club con los abogados de Ángel”, expresó el presidente, alimentando el optimismo en el mundo Boca.

Con el debut a la vuelta de la esquina y negociaciones en marcha, Boca busca dar señales fuertes en el mercado y reforzar un plantel que quiere ser protagonista desde el arranque del 2026.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Boca
Notas relacionadas
Boca venció a Riestra en el debut y arrancó el Apertura con una victoria
Pésima noticia para Boca: el futbolista que deberá ser operado y será baja por varios meses
Paredes respondió a la opinión de Riquelme sobre la deuda de los jugadores de Boca con los hinchas

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar