Boca acelera por Santiago Ascacíbar: el plan para destrabar la negociación

Desde Estudiantes todavía no dieron una respuesta definitiva, pero en Boca confían en que esta nueva estructura de la oferta permita avanzar de manera concreta en los próximos días.

Por qué Ascacíbar es una prioridad para Boca

El interés de Boca por Ascacíbar no es nuevo. El Ruso es seguido de cerca desde mercados anteriores, pero ahora el contexto parece más favorable para intentar su llegada. Su perfil encaja con la idea de sumar un mediocampista con experiencia, liderazgo y presencia en partidos importantes.

Desde su regreso a Estudiantes, Ascacíbar disputó 196 partidos oficiales, en los que convirtió 18 goles y entregó 5 asistencias. Además, fue protagonista en los cinco títulos que consiguió el club platense en este ciclo, consolidándose como uno de los futbolistas más representativos del plantel.

Qué opciones tendría Úbeda en el mediocampo

Si la negociación llega a buen puerto, Claudio Úbeda contará con un abanico amplio de alternativas en la mitad de la cancha. Actualmente, el entrenador dispone de Leandro Paredes, Ander Herrera, Tomás Belmonte y Milton Delgado, mientras que Rodrigo Battaglia se encuentra lesionado y podría ser operado.

La eventual llegada de Ascacíbar le permitiría a Boca sumar equilibrio, recuperación y llegada al gol, características que el cuerpo técnico considera claves para afrontar un calendario exigente.

En paralelo, Riquelme confirmó que el primer refuerzo está muy cerca de cerrarse. “Con Ángel hablé hoy. Ojalá que podamos tenerlo con nosotros. Ya están intercambiando los papeles los abogados del club con los abogados de Ángel”, expresó el presidente, alimentando el optimismo en el mundo Boca.

Con el debut a la vuelta de la esquina y negociaciones en marcha, Boca busca dar señales fuertes en el mercado y reforzar un plantel que quiere ser protagonista desde el arranque del 2026.