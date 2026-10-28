La emotiva decisión de la AFA para homenajear a la madre de Lionel Scaloni antes del Superclásico

De esta manera, el homenaje se extenderá a los diferentes escenarios del fútbol argentino, incluyendo los partidos correspondientes al Torneo Clausura y las definiciones del ascenso. Uno de los encuentros que contará con este reconocimiento será el Superclásico entre Boca y River, uno de los acontecimientos deportivos de mayor repercusión del calendario local.

El emotivo mensaje de Chiqui Tapia para Lionel Scaloni

El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, también utilizó sus redes sociales para expresar su acompañamiento al entrenador de la Selección argentina. Con un mensaje personal, el dirigente se dirigió directamente a Scaloni y destacó el afecto que recibe de los hinchas argentinos.

"Gringo querido, todo un país te abraza a vos y a tu familia en este difícil momento por la partida de tu mamá", escribió Tapia. Luego, el titular de la entidad profundizó sus condolencias y reafirmó su cercanía con el técnico.

"Mis más sinceras condolencias. Te quiero mucho y acá estamos para acompañarte. Que en paz descanse Eulalia Marzetti", expresó. Las palabras del dirigente se sumaron al reconocimiento institucional de la AFA, que decidió trasladar el homenaje a las canchas durante la próxima jornada.

Quién era Eulalia Marzetti, la mamá de Lionel Scaloni

Eulalia Marzetti tenía 74 años y vivía en Pujato, el pueblo de Santa Fe donde Lionel Scaloni nació y dio sus primeros pasos en el fútbol. Además de su papel dentro de la familia, Marzetti tuvo una trayectoria vinculada a la comunidad local, ya que se desempeñó como jueza de paz de la Municipalidad.

Junto a su marido formó una familia de tres hijos:

Lionel Scaloni: entrenador de la Selección argentina y campeón del mundo en Qatar 2022.

Mauro Scaloni: hermano del director técnico.

Corina Scaloni: conocida por su emprendimiento gastronómico Scala Bakery, ubicado en Funes, cerca de Rosario.

La madre del entrenador llevaba aproximadamente cinco años atravesando problemas de salud, una situación que el propio Scaloni había mencionado públicamente en distintas oportunidades.

A pesar de sus responsabilidades al frente del seleccionado nacional, el técnico nunca ocultó la preocupación que sentía por el estado de salud de su mamá.

Eulalia Marzetti falleció a los 74 años en Pujato, Santa Fe.

El día que Lionel Scaloni habló de la enfermedad de su mamá

En octubre de 2021, después de una victoria de Argentina frente a Perú por las Eliminatorias sudamericanas, Lionel Scaloni sorprendió durante una conferencia de prensa al referirse a la delicada situación familiar que estaba atravesando.

Aunque la Selección avanzaba en su preparación para el Mundial de Qatar 2022, el entrenador reconoció que sus pensamientos estaban puestos en la salud de su madre. "No estoy para pensar en el Mundial", expresó en aquella oportunidad.

La declaración reflejó el impacto que la enfermedad de Eulalia tenía sobre su vida personal, en un período en el que el equipo argentino comenzaba a consolidarse como uno de los protagonistas del fútbol internacional. Por entonces, todavía faltaba más de un año para la Copa del Mundo que finalmente conquistaría Argentina.

La emotiva decisión de la AFA para homenajear a la madre de Lionel Scaloni antes del Superclásico. (Foto: archivo)

La emotiva dedicatoria de Scaloni a su mamá tras ganar la Copa América 2021

La preocupación por Eulalia Marzetti también había estado presente durante la Copa América 2021, cuando Argentina consiguió el título después de vencer a Brasil en la final disputada en el estadio Maracaná. Aquel triunfo representó el primer gran campeonato de Scaloni como entrenador del seleccionado mayor y el final de una extensa espera de títulos para el equipo nacional.

Sin embargo, en medio de los festejos, el técnico tuvo un recuerdo especial para su madre, que atravesaba un problema de salud. "Se lo quiero dedicar a mi vieja, que hace unos días tuvo un problema bastante grave y la está peleando", expresó Scaloni después de la consagración.

La dedicatoria se convirtió en uno de los momentos más emotivos de aquella celebración y dejó en evidencia el lugar que Eulalia ocupaba en su vida. Cinco años después de aquel campeonato, el entrenador enfrenta la pérdida de su madre, mientras el fútbol argentino se prepara para rendirle homenaje.

El minuto de silencio dispuesto por la AFA será una muestra colectiva de acompañamiento a Lionel Scaloni y su familia, en un fin de semana en el que las principales competencias nacionales recordarán a Eulalia Marzetti.