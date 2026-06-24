Boca va por otro campeón del mundo: el futbolista argentino por el que preguntó el Consejo de Fútbol

Qué otros candidatos tiene Boca para reforzar el arco además de Rulli

Ante las lógicas dificultades económicas y contractuales que presenta la opción del ex Real Sociedad, la dirigencia de Boca mantiene abiertas otras alternativas en el continente. En Boca tienen a otros dos candidatos para el arco: el colombiano Álvaro Montero y el uruguayo Sergio Rochet.

Hasta el momento no hubo negociaciones formales por ninguno de ellos, pero ambos guardametas internacionales integran la lista de prioridades en caso de que la opción de Gerónimo Rulli quede completamente descartada por su alta cláusula de salida en Europa.