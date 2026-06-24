Boca va por otro campeón del mundo: el futbolista argentino por el que preguntó el Consejo de Fútbol

El mercado de pases del fútbol argentino empieza a moverse con fuerza en paralelo al desarrollo de la cita máxima en Norteamérica. En las últimas horas, Boca se contactó con el entorno de Gerónimo Rulli para conocer en detalle su situación actual y evaluar si comienza una negociación formal para incorporarlo en este mercado de pases. El experimentado arquero de 34 años, que se encuentra actualmente concentrado con la Selección Argentina en el Mundial 2026, pertenece a las filas del Olympique de Marsella, institución con la que tiene contrato vigente hasta junio de 2027.