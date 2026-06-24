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Boca va por otro campeón del mundo: el futbolista argentino por el que preguntó el Consejo de Fútbol

La dirigencia del club de la Ribera se contactó con el entorno de un campeón con la Selección Argentina para conocer sus condiciones. El freno contractual, la promesa que el jugador tiene con otro club y las otras dos opciones que maneja el Consejo de Fútbol.

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Boca va por otro campeón del mundo: el futbolista argentino por el que preguntó el Consejo de Fútbol

El mercado de pases del fútbol argentino empieza a moverse con fuerza en paralelo al desarrollo de la cita máxima en Norteamérica. En las últimas horas, Boca se contactó con el entorno de Gerónimo Rulli para conocer en detalle su situación actual y evaluar si comienza una negociación formal para incorporarlo en este mercado de pases. El experimentado arquero de 34 años, que se encuentra actualmente concentrado con la Selección Argentina en el Mundial 2026, pertenece a las filas del Olympique de Marsella, institución con la que tiene contrato vigente hasta junio de 2027.

Leé también Boca anunció a Rodolfo Arruabarrena como nuevo entrenador
Boca anunció a Rodolfo Arruabarrena como nuevo entrenador. (Foto: @BocaJrsOficial)

El guardameta surgido de las divisiones inferiores de Estudiantes de La Plata había firmado originalmente por dos temporadas con el club francés, pero sufrió una prolongación automática por una temporada más debido a que llegó a disputar una cierta cantidad de partidos estipulada. Esta renovación automática modifica sustancialmente el panorama para el Xeneize: ante este blindaje contractual, la única chance para que Rulli salga de Francia ahora sería ejecutando los nueve millones de euros de su cláusula de rescisión, una cifra sumamente elevada para el plano doméstico.

A pesar del sondeo de la dirigencia azul y oro, el futuro del arquero de la Albiceleste parece tener un rumbo trazado de antemano por cuestiones sentimentales. Gerónimo Rulli ya tendría decidido volver a Estudiantes de La Plata una vez que finalice su contrato con el Olympique de Marsella, y hasta lo habría hablado directamente con la dirigencia del Pincha. El gran interrogante que se abre en la Plata es qué pasará en los primeros seis meses de 2027, dado que el uruguayo Fernando Muslera dejaría el arco de Estudiantes a fin de este año.

Por qué Boca busca un arquero en este mercado de pases

La necesidad del Consejo de Fútbol de salir a buscar un futbolista para custodiar los tres palos de la Bombonera responde a dos factores urgentes dentro del plantel profesional. En primer lugar, el club se vio afectado por la prolongada lesión de Agustín Marchesín, que lo mantendrá marginado de las canchas por un tiempo considerable. En segundo término, el cuerpo técnico evalúa que la falta de experiencia del juvenil Leandro Brey obliga a incorporar un refuerzo de jerarquía para afrontar los compromisos de la temporada, apurando la búsqueda de un nombre consolidado.

Qué otros candidatos tiene Boca para reforzar el arco además de Rulli

Ante las lógicas dificultades económicas y contractuales que presenta la opción del ex Real Sociedad, la dirigencia de Boca mantiene abiertas otras alternativas en el continente. En Boca tienen a otros dos candidatos para el arco: el colombiano Álvaro Montero y el uruguayo Sergio Rochet.

Hasta el momento no hubo negociaciones formales por ninguno de ellos, pero ambos guardametas internacionales integran la lista de prioridades en caso de que la opción de Gerónimo Rulli quede completamente descartada por su alta cláusula de salida en Europa.

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